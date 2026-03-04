RTVE.es estrena el tráiler de 'Kraken: el libro negro de las horas', un thriller con Alejo Sauras y Maggie Civantos

RTVE.es estrena el tráiler de Kraken, el libro negro de las horas, un apasionante thriller psicológico dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, que tiene un gran reparto encabezado por Alejo Sauras, Maggie Civantos, Natalia Rodríguez, Martin Urrutia, Natalia Millán, Ana Gracia, Aitziber Luma y Fernando Soto. La película se basa en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, protagonizada por el inspector Unai López de Ayala, alias "Kraken", que incluye títulos tan populares como El silencio de la ciudad blanca o Los ritos del agua. Una película participada por RTVE que se verá en el 29 Festival de Málaga y que llegará a los cines el 24 de abril.

Ambientada en Vitoria, en 2022, la película comienza cuando el exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, (Alejo Sauras) recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, una de las 7 exclusivas joyas bibliográficas que existen, si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Unai inicia junto a Esti (Maggie Civantos) una carrera contrarreloj para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de cambiar para siempre su pasado.

"Un thriller de aventuras apasionante"

Según los directores: "El libro negro de las horas es un thriller de aventuras apasionante. Pero la clave del éxito de la novela no es solo una trama llena de giros y sorpresas, sino que tiene unos maravillosos personajes que es lo que enamora de la historia. Unos personajes, tanto los protagonistas Kraken y Estíbaliz, como todos sus secundarios, que no solo tienen un presente que atrapa, sino que todos ellos tienen un pasado que se va desvelando a medida que avanza el guion. Cuando un director se enfrenta a la tarea de transformar en imágenes una buena historia, no solo tiene en cuenta la historia en sí, que sin duda es el pilar de todo. También tiene muy en cuenta el entorno, el mundo en el que esa historia se desarrolla.

Es una película que transcurre en dos tiempos, el presente y el pasado en los años 70. Eso siempre permite una riqueza visual inigualable para un director. El paralelo de ambas épocas es un reto maravilloso no solo a nivel narrativo, sino también de diseño de producción, de decorados, de vestuario, de localizaciones… Pero es que, además, tanto el presente como el pasado de la historia transcurren en gran medida en un entorno visualmente espectacular, y muy poco transitado en el cine: el apasionante y desconocido mundo de la bibliofilia. Libros incunables que valen millones de euros, bibliotecas con siglos de antigüedad que guardan tesoros en forma de libros, y coleccionistas dispuestos a todo por conseguir uno de esos ejemplares. Este guion transcurre no solo en espectaculares escenarios naturales de Madrid y Vitoria, sino también en bibliotecas y librerías, todas ellas escenarios naturales, con una historia y una belleza que hasta ahora todavía no ha sido mostrada en la gran pantalla.

Fotograma de 'Kraken: el libro negro de las horas' 5

Para nosotros es un lujo contar con dos guionistas de primer nivel como son Rocío Martínez y Juan Carlos Cueto, autores de grandes éxitos del audiovisual de las últimas décadas, quienes han logrado transformar en guion todas las virtudes que tiene la novela de Eva García Sáenz de Urturi. Pero es que además es un lujo todavía mayor contar desde el día uno con la colaboración y asesoramiento de la propia autora de la novela, la «mamá» de la criatura. Eva nos ha guiado desde el primer momento a los directores para entender a la perfección a los personajes, sus problemas, sus virtudes, y los peligros a los que se enfrentan. Nadie como ella conoce esta historia, y trabajar con ella mano a mano ha sido sin duda una de las claves con las que hemos contado los directores para trasladar el éxito de la novela a la gran pantalla.

"Como ya hemos comentado, otro aliciente para la dirección es la riqueza visual de la historia. Hemos rodado en localizaciones únicas y espectaculares como el Barrio de las Letras de Madrid, la Cuesta de Moyano, el asombroso Instituto Cervantes y su caja de las letras, el Retiro, y en alguno de los lugares más emblemáticos de Vitoria como son la Plaza de la Virgen Blanca, la Catedral Vieja, los montes de Álava. Y, por si fuera poco, también rodamos en algunas de las librerías y bibliotecas más bonitas de ambas ciudades como son la librería de Montaña en Madrid, o la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.

Y como directores, además de un buen guion, lo que más anhelamos es un buen reparto, y una vez más es un lujo trabajar con las actrices y actores con las que contamos para emocionar y entretener con esta historia. Intérpretes del talento y la popularidad de Maggie Civantos, Alejo Sauras, Natalia Millán, o Ana Gracia, valores seguros para una producción como esta. Grandísimos profesionales, y, además, conocidos y admirados por el público, lo cual es también muy importante, ya que esta película, al igual que la novela en que se basa, busca llegar a un público muy amplio, y para ello es fundamental contar con un reparto de primer nivel como este. En definitiva, estamos tan emocionados con los giros emocionantes y emotivos, que estamos seguros que Kraken: El libro de las horas, será un éxito de público y crítica".