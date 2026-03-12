RTVE preestrena 'Mallorca confidencial' en el Festival de Málaga
- Lolita Flores encarna a una matriarca que controla el tráfico de drogas en la isla
- El thriller participado por RTVE y dirigido por David Ilundain entra en la Sección Oficial Fuera de Concurso
- Amèlia Mora, coescritora de ‘La infiltrada’, firma el guion
El thriller policíaco ‘Mallorca confidencial’, dirigido por David Ilundain (Pamplona, 1975) y participado por RTVE, se preestrenó este miércoles en el Cine Albéniz de Málaga antes de su llegada a los cines el próximo 29 de mayo. Lolita Flores es La Chusa, la carismática matriarca de un clan que dirige el punto principal de distribución de drogas en la isla desde un poblado chabolista, Son Canal, hasta que un proyecto inmobiliario pone en jaque su reinado.
“Me gustó mucho el personaje porque es una gitana, por lo que no me ha costado mucho meterme en su piel, aunque yo he tenido una vida mucho más privilegiada que ella”, comentó Lolita Flores a RTVE durante la presentación. “En su época los niños gitanos no iban ni a la escuela mientras que ahora tenemos abogados, notarios, arquitectos, escritores, políticos, artistas… Pero entonces, la Chusa solo podía dedicarse a la compraventa de chatarra o intentar sacar a su familia adelante delinquiendo”, añadió.
Asia Ortega, Jordi Sánchez o Elena Furiase, entre otros, completan el reparto de una historia ambientada en el año 2007 que corre a cargo de Amèlia Mora, coguionista de ‘La infiltrada’, ganadora del Goya a la mejor película el año pasado. ‘Mallorca confidencial’ es un largometraje sobre “el éxito a un precio muy alto”, subraya su director David Ilundain.
Las dos caras de una isla: la acomodada y la humilde
“En aquella época existían esos núcleos de droga en muchos lugares de España, a los que llamábamos los supermercados de la droga. Pero este me resultó muy atractivo, por los personajes y porque casi nadie piensa nunca en esa cara B de Mallorca, que era muy desconocida. Y a eso le añadimos una estructura de thriller”. concluye Ilundain.
La película, participada por RTVE junto a Inicia Films y Cinètica produccions, entra en la Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Málaga.