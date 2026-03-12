RTVE preestrena 'Mallorca confidencial' en el Festival de Málaga

El thriller policíaco ‘Mallorca confidencial’, dirigido por David Ilundain (Pamplona, 1975) y participado por RTVE, se preestrenó este miércoles en el Cine Albéniz de Málaga antes de su llegada a los cines el próximo 29 de mayo. Lolita Flores es La Chusa, la carismática matriarca de un clan que dirige el punto principal de distribución de drogas en la isla desde un poblado chabolista, Son Canal, hasta que un proyecto inmobiliario pone en jaque su reinado.

01.47 min Tráiler de 'Mallorca confidencial', con Lolita Flores

“Me gustó mucho el personaje porque es una gitana, por lo que no me ha costado mucho meterme en su piel, aunque yo he tenido una vida mucho más privilegiada que ella”, comentó Lolita Flores a RTVE durante la presentación. “En su época los niños gitanos no iban ni a la escuela mientras que ahora tenemos abogados, notarios, arquitectos, escritores, políticos, artistas… Pero entonces, la Chusa solo podía dedicarse a la compraventa de chatarra o intentar sacar a su familia adelante delinquiendo”, añadió.

Lolita Flores, David Ilundain y Asia Ortega, en la alfombra roja del Festival de Málaga Alex Zea Alex Zea

Asia Ortega, Jordi Sánchez o Elena Furiase, entre otros, completan el reparto de una historia ambientada en el año 2007 que corre a cargo de Amèlia Mora, coguionista de ‘La infiltrada’, ganadora del Goya a la mejor película el año pasado. ‘Mallorca confidencial’ es un largometraje sobre “el éxito a un precio muy alto”, subraya su director David Ilundain.