Lolita Flores presenta 'Mallorca confidencial' en Málaga: “Para mí, y para mi personaje, la familia es lo primero”

Este miércoles, Lolita Flores ha sido la estrella del Festival de Málaga, donde ha presentado la película Mallorca Confidencial junto a su compañera de reparto, Asia Ortega, y el director David Ilundáin. Un thriller policíaco que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el próximo 29 de mayo.

Ambientada en Mallorca, en 2007, la película cuenta la historia de Chusa, la poderosa matriarca de Son Canal, un poblado que es el epicentro del narcotráfico en Mallorca. Pero un proyecto inmobiliario amenaza su poder y su imperio. Su sobrina, Nela (Asia Ortega), recién salida de prisión, descubre un oscuro secreto de Chusa que pone en peligro su lealtad.

“Me gustó mucho el personaje porque es una gitana, por lo que no me ha costado mucho meterme en su piel –nos comenta Lolita-. Aunque yo he tenido una vida mucho más privilegiada que ella. En su época los niños gitanos no iban ni a la escuela mientras que ahora tenemos abogados, abogados, notarios, arquitectos, escritores, políticos, artistas… Pero entonces, la Chusa solo podía dedicarse a la compraventa de chatarra o intentar sacar a su familia adelante delinquiendo”.

01.47 min Tráiler de 'Mallorca confidencial', con Lolita Flores

“Aparte –añade la actriz-, nos acaban de dar la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Agradezco muchísimo al Gobierno que valore todo el trabajo que estamos haciendo, toda mi etnia y toda mi raza para que los niños estudien, para que tengan una carrera y para que nos podamos integrar en la sociedad como cualquier otra persona. Para que no seamos excluidos, porque aún nos están excluyendo de muchas cosas”.

“Y es que, aunque hemos mejorado muchísimo en estos últimos 20 años, todavía queda mucho por lo que luchar. Solo tienes que ver la película Ciudad sin sueño (Guillermo Galoe, 2025), que va sobe los gitanos de la Cañada Real, que todavía están sin luz y sin agua. Cosa que yo espero que se solucione muy pronto. Ahí ves muy bien como unos se dedican a la chatarra, la compra y venta, y otros tienen que delinquir vendiendo algo que es muerte, pero que para ellos es la única forma de poder sacar a su familia adelante”.

“No hablo catalán, pero lo entiendo todo” El personaje de Chusa recuerda un poco al padrino en cuanto a la importancia de la familia para ella: “La familia no es solamente fundamental para la Chusa, que es mi personaje. Para Lolita Flores la familia es lo primero: Mis hijos, mis nietos, mi hermana, mi sobrino, mi tía”. “Si no nos separamos por voluntad propia, yo creo que a los gitanos no hay nadie que pueda separarnos –añade Lolita-. A los gitanos ya cualquier ser humano que esté arraigado a su familia. No tiene por qué ser gitano. Puede ser de cualquier otra etnia, incluso de ninguna”. El personaje de Lolita mezcla con soltura el castellano con el Mallorquín. “Tuvimos una coach para practicar –nos confiesa-. Además, mi padre es catalán y yo tengo familia en Mallorca por parte de mi padre. Por lo que tengo el oído acostumbrado. No hablo catalán, pero lo entiendo todo. Y el mallorquín es muy parecido al catalán. Lo que pasa es que tienen un acento distinto. Así que no me resulto difícil. A mi hija Elena le fue más complicado porque, aunque su colaboración en la película es pequeña, solo habla mallorquín. Me mí me divirtió hablarlo y es un guiño a mi familia”. Elena Furiase en 'Mallorca confidencial'. En cuanto a esa colaboración con Elena Furiase, que también interpreta a su hija en la película, Lolita nos comenta: “Lo curioso es que con ella no tengo ninguna secuencia, aunque aparece detrás de mí, a lo lejos, en algún plano. Ella hizo la prueba de casting y me dijo: “Mamá, estoy en tú película” Y yo respondí: “¡¿Cómo’?! Aunque hayamos participado en el mismo proyecto nunca he tenido escenas con ella. Su colaboración es muy pequeña porque mientras rodábamos esta película estaba también con La boda (Pedro Cenjor), donde es la protagonista absoluta”. Sobre enfrentamiento de la Chusa con el personaje de Asia, Lolita nos comenta: “Sin hacer spóilers, cuando tú te metes en cosas ilícitas, tienes que saber que tarde o temprano lo pagarás”. Imagen de 'Mallorca confidencial'.

Asia Ortega es Nela Asia Ortega interpreta a Nela, la sobrina de Chusa, que vuelve al poblado gitano tras pasar una temporada en la cárcel: “Comienza la película saliendo de la cárcel , donde ha pasado tres años por un delito que había cometido Chusa –nos comenta-. Fue a la cárcel por lealtad a la tribu, pero ahora tiene ganas de avanzar, de salir de esa barriada, para no acabar como sus padres. Y, sobre todo, quiere que su hermano menor, del que se siente responsable, pueda tener un futuro mejor”. “Cuando sale de la cárcel y ve que las cosas no han cambiado demasiado e incluso han ido a peor –añade la actriz-, se da cuenta de que no puede seguir igual que antes, que tiene que avanzar y ser coherente con ella misma”. “Por eso, cuando se encuentra con la misma Chusa que dejó cuando entró, esa Chusa que lucha por su familia, por su barrio y por buscarse las habichuelas, ella se enfrenta a esa contradicción de no querer dejar de lado a su familia, de no querer dejar de ser gitana y de luchar por los suyos. Pero, a la vez, hay algo que ya no cuadra con ella”. Fotograma de 'Mallorca confidencial'

“Hay que estar muy armada para compartir secuencias con Lolita” En cuanto a su relación con Lolita, Asia nos confiesa: “Hay que estar muy armada para compartir secuencias con ella, para no hacerte chiquita. Pero Lolita también tiene esa cosa de generosidad en la que prima más la verdad que la competencia” “Chusa lucha por su familia y por los suyos, pero Nela representa un poco a la siguiente generación –asegura la actriz-. Esa generación que necesita romper con la anterior para crear su propia identidad. Y es curioso porque esos enfrentamientos entre mujeres están cargados de subtexto, de cosas no dichas, de empatía. Aunque cada una luche por lo suyo. Creo que en esta película los silencios, las miradas y los textos hablan de la guerra fría que han conformado entre las dos”. “Y luego está el personaje de Elena Furiase, la hija de Chusa, que es una gitana diferente, una gitana avanzada. Es el referente de Nela, que quiere salir del barrio, buscarse un empleo con y poder pagar un piso para poder vivir junto a su hermano con su hermano”. En cuanto a ese enfrentamiento entre mujeres poderosas que muestra la película, Asia nos comenta: “Las mujeres gitanas en los 40, en los 60, salían a vender con su marido, cuando una mujer española no salía de su casa. O sea, ellas ya tenían una libertad, ya cogían la sartén por el mango, ya tenían una independencia. Aunque lo que primaba es que la familia saliera adelante. Fotograma de 'Mallorca confidencial'

Inspirada en una historia real Aunque el personaje de Chusa se inspire en la figura real de Francisca Cortés Picazo, conocida como "La Paca", y el narcotráfico en Mallorca durante 2007, el director, David Ilundáin, nos comenta: “En aquella época existían esos núcleos de droga en muchos lugares de España, a los que llamábamos los supermercados de la droga. Pero este me resultó muy atractivo, por los personajes y porque casi nadie piensa nunca en esa cara B de Mallorca, que era muy desconocida. Y a eso le añadimos una estructura de thriller”. “También –añade el director-, me gustaba mucho el personaje de Chusa, que destacaba por su fortaleza pero, sobre todo, por su inteligencia. Una inteligencia que no provenía de una educación sino de haberse tenido que buscar la vida para dar de comer, no solo a los suyos, sino a todo un ecosistema. Y es que, cuando pensamos en drogas, solo pensamos en esa parte oscura. Pero se mueve mucho dinero y ese dinero puede generar ondas expansivas que den lugar a cosas buenas. Por eso me interesaba mostrar esas diferentes capas de la historia”. Sobre la forma de Chusa de gestionar el poblado, David nos comenta: “Es una forma muy mediterránea, casi como El Padrino. La confianza es la única regla posible porque es lo único que te puede proteger de verdad. Y en el mediterráneo la familia es lo más seguro, lo que no nos va a fallar. Esos lazos de sangre pesan mucho. Eso también nos servía para mostrar ese conflicto entre lo familiar y lo individual, entre la tía y la sobrina”. David Ilundain, en el rodaje de 'Mallorca confidencial'.