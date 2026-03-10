Nacho La Casa y Macarena García presentan 'Un hijo' en Málaga: "En todos los colegios debería haber psicólogos"

El director Nacho La Casa y la actriz Macarena García han presentado en el Festival de Málaga la película Un hijo, que coprotagonizan junto a la actriz, Hugo Silva y el debutante Ian Cortegoso. Un drama familiar, basado en la novela homónima de Alejandro Palomas que pone sobre la importancia de psicología infantil. Una película que cuenta con la participación de Televisión Española y que llegará a los cines el 8 de mayo.

La película cuenta la historia de María (Macarena García), una psicóloga escolar que intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole (Ian Cortegoso), se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la intransigencia de su padre (Hugo Silva).

Fotograma de 'Un hijo'

“Cuando leí la novela de Alejandro –nos confiesa Nacho-, me removió mucho por dentro y vi que era necesario contar esta historia, que tenía potencial para convertirse en una película que atrajese a un público muy amplio. La historia me llegó por experiencias personales que viví de niño y que ponen en valor la fragilidad de la infancia. La novela me devolvió la mirada a esa edad que hemos tenido todos y que cuando nos volvemos adultos digamos que nos vamos olvidando de que el mundo, cuando éramos niños, lo interpretábamos con unas gafas que son muy diferentes a las que usamos cuando somos adultos”.

“Ese reposicionamiento, esa reencarnación en la infancia, me hizo ser plenamente consciente de esa vulnerabilidad, esa fragilidad de los más pequeños. A veces nos olvidamos de que hay que protegerlos más de lo que pensamos, porque están en riesgo. Por eso en muchos colegios hay psicólogos, pero debería haber muchos más, para que alertarán a los padres de los problemas que pueden llegar a sufrir los niños”.

01.51 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La Casa con Macarena García y Hugo Silva

“María es una trabajadora incansable” Macarena García interpreta a María: “Al principio de la historia –nos cuenta-, tiene una crisis con su profesión, va dando tumbos de un colegio a otro y no encuentra su lugar, no siente que valoren su trabajo. Un trabajo que le apasiona, hasta el punto de que le va la vida en ello. Es una trabajadora incansable, obsesiva a la que yo imagino por la noche en su casa sin poder dormir, intentando averiguar la pieza que le falta en algún caso”. Pero… ¿por qué se interesa por Guille?, que es un niño aparentemente normal. “Es un niño nuevo, sus padres parecen haberse separado, tiene dificultades para hacer amigos y está todo el rato haciendo unos dibujos concretos de una manera un poco compulsiva. Tiene mucha obsesión con Mary Poppins y con la magia. Así que lo empieza a vigilar y descubre que todas las noches se hace pis, que no se lo cuenta a su padre, que habla de secretos constantemente… y ella empieza a investigar ¿qué pasa con sus padres? ¿cúal es la vida de ese niño? ¿si lo que le pasa tiene que ver con que su madre esté trabajando en Dubái?” Destacar que es una película de miradas, sobre todo cuando María mira a ese niño con tanta ternura y cariño. "Eso estaba en el guion, que está muy bien escrito –asegura Macarena-. Imagino a María como una persona que está más cómoda con los niños que con los adultos. Mira con mucho amor a ese niño porque claramente es lo que le falta, e intenta darle un espacio seguro para poder ayudarle. Ella ama a los niños y creo que eso tenía que verse en su mirada”. En cuanto al trabajo con Ian, Macarena García nos comenta: “Ha sido precioso, porque es un niño lleno de ilusión, de alegría. Es muy responsable, muy listo y muy divertido. Tuvimos un vínculo maravilloso desde el principio y, como actriz, encontrarte con unos ojos tan puros, que te dan tantísimo y que solo entienden de la verdad, de la naturalidad y del sentido común, me hacían colocarme en un lugar diferente. He aprendido muchísimo trabajando con Ian”. “Y gracias al personaje de María –nos comenta Macarena-, me he sentido como una heroína, una investigadora, una salvadora. Ha sido increíble poder meterme en la piel de una mujer con unos valors tan increíbles y tan necesarios”. Fotograma de 'Un hijo'