Victoria Vera recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival de Málaga: "Me siento muy feliz y agradecida"

Considerada una de las grandes musas del cine de la transición, Victoria Vera (Madrid, 1962), tiene una larga carrera en el cine, el teatro y la televisión, habiendo participado en grandes títulos como Asignatura aprobada (José Luis Garcí, 1987), que fue nominada a los Oscar, o producciones internacionales junto a Anthony Quinn, Peter Fonda, Omar Sharif o Alice Cooper.

Este lunes recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso del 29 Festival de Cine de Málaga: “Recibir este premio ha sido una sorpresa maravillosa. Además, la idea de un paraíso siempre es algo que te estimula bastante. Por eso me siento muy feliz, contenta, agradecida y estimulada. Para mí, recibir esta Biznaga es un momento muy bonito de mi carrera”.

Prácticamente retirada del cine desde hace dos décadas, Victoria buscó refugio en el teatro. “En el cine no acabo de encontrar personajes que me gusten -nos confiesa-. Y los personajes que hago en el teatro son tan interesantes, tan profundos… Disfruto tanto con ellos que me reconfortan”.

"Me ofrecen muchos personajes de víctimas" En cuanto a por qué no coge los papeles que le llegan para el cine, Victoria nos comenta: "Me ofrecen muchos personajes de mujeres que son víctimas –añade-. Y no los acepto porque creo que ha llegado el momento de dejar de lado esa imagen victimista de la mujer". "Hay que empezar a empoderar-añade-, pero no en el sentido de vanidad y de soberbia, sino en el sentido de normalidad. Porque las mujeres también hacemos muchas cosas y muy importantes. Comprendo todo lo que sucede y hay que atajarlo, pero eso es una cuestión que tienen que hacer también los gobernantes. Hay que proteger a las mujeres que lo necesitan. Pero no victimizándonos, y creándonos ese sentimiento de perdedoras. Me parece algo muy fuerte, que no es bueno para nosotras". Su último gran papel continuado en el teatro fue Salomé, en 2016. "Después perdí a mi madre y no tenía ganas de hacer nada –nos confiesa la actriz—. Entonces me trasladé a Estados Unidos una temporada y cuando volví me encontré con la pandemia. Y ahora es cuando realmente estoy pensando en lo que quiero hacer. De momento me lo estoy pensando tranquilamente".

"Fuera de España me han dado papeles interesantes" Preguntamos a Victoria qué ve cuando echa la vista atrás: "Veo a una chica que entró con 14 años en una escuela de teatro. Luego formé parte de un grupo independiente y, de repente, al cumplir los quince años, un productor me llamó y me dijo que tenía que hacer Ana Frank". "Así que me fui a estrenarla al Teatro Romea de Barcelona. Luego hice Niebla, de Unamuno, y empecé con una carrera de teatro de muchos años. Durante los que he podido hacer cosas de las que me sentía orgullosa porque los textos eran muy bonitos". "En mi primera época i ba intercalando el teatro con el cine –añade-. El que más he disfrutado, aparte de la película de José Luis Garci, ha sido el que he hecho fuera, con grandes acotres como Anthony King, Omar Sharif, Peter Fonda… Cuando he trabajado fuera de España me han dado unos personajes muy interesantes".