Plano general - Victoria Vera

Durante el programa, Vera rememora a Voltaire con su frase preferida. "La libertad de expresión es la vida del alma". Para la actriz "la propaganda abre puertas, pero cierra ventanas". Y muestra su respeto por el Rey emérito al tiempo que elogia los "buenos sentimientos de Felipe VI, que es inteligente, aunque lo tiene dificilísimo", dice.

Victoria Vera se define como "conservadora en los asuntos económicos, pero en general es liberal y progresista". La artista se considera "una chica de la Transición luchadora", sabedora de que "definir es limitar". Se siente "feliz" y afirma que "el gran amor de su vida fue el primero", aunque nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Confiesa que "le dan miedo la enfermedad y el dolor" y que no es nada "cotilla", y revela que su mayor enemigo es "la calumnia, la definición y la injuria".

Victoria Vera se queda "con la belleza del alma", y dice que hace tiempo que "no liga", aunque se siente "seductora, pero no un mito erótico". Vera se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados en la que ha elegido al actor cómico Josema Yuste, de Martes y Trece), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad, en este caso "conócete a ti mismo").