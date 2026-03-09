Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra presentan en Málaga 'Neurótica anónima', una carta de amor al cine

Dos de los grandes mitos del cine cubano, Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra, han presentado en el Festival de Málaga su nueva película, Neurótica anónima, una carta de amor al cine que él dirige y escribe y ella escribe y protagoniza.

La película cuenta la historia de Iluminada, una mujer que ha trabajado tres décadas como acomodadora del cine Cuba, que ahora van a cerrar, y que está casada con un hombre alcohólico que la ha hecho infeliz. El cierre del cine la obligará a enfrentarse a su propia historia, sus neurosis y su sueño incumplido de ser actriz. Y todo en medio de una Habana amenazada por el bloqueo de Estados Unidos y por una pandemia de salud mental.

Una película que nace de una obra de teatro que Mirtha escribió hace 10 años: “Precisamente la presenté aquí en Málaga y con Joel Angelino, que también aparece en la película –nos comenta Mirtha-. Y ahora yo llevaba mucho tiempo haciendo teatro y quería volver al cine, así que se lo comenté a Jorge y empezó a transformar el guion y a añadir todas esas películas y referencias cinematográficas que tanto significan para la protagonista, ya que tienen mucho que ver con su historia y su neurosis”.

“Esta película –añade Jorge-, es una carta de amor a nuestra amistad y complicidad, a todos estos años que hemos trabajado juntos, desde antes de Fresa y chocolate (1993). Para mí es un honor ser amigo de Mirtha, una de las actrices más icónicas y queridas del cine cubano con la que he tenido la suerte de contar en casi todas las películas que he dirigido”.

“Ha sido un rodaje duro, porque teníamos muy pocos días para filmar, y Mirtha es la protagonista absoluta. Pero ella no se ha quejado ni una sola vez. Es el vivo ejemplo del amor por la actuación –añade el director-.



Una carta de amor al cine Mirtha Ibarra describe la película como "una carta de amor al cine y a la manera de amar al cine. Algo que aprendí de Tomás Gutíérrez Alea". En cuanto al personaje de Iluminada, Jorge nos explica: "Una de las cosas lindas de ese personaje es que intentando salvar el cine se salva ella misma. Porque rompe con esa vida que lleva, con ese marido machista e intolerante que le frustra todas sus ambiciones y sus inquietudes artísticas. En ese intento de salvar el cine, vuelve a ser esa mujer joven que rompió con su familia cuando quería ser actriz. Me parece muy linda la metáfora de que intentando salvar al cine se salve ella misma".

"No podemos rodar películas porque no hay combustible" La película también habla de la salud mental que sufren ese férreo bloqueo por parte la administración de Donald Trump: Yo iba a empezar una película la semana pasada –nos cuenta Jorge-, pero, a pesar de tener todo ensayado tuvimos que parar el rodaje. No podemos rodar películas porque no hay combustible". "La película –añade el director-, también es una metáfora esa crisis que llevamos arrastrando hace tanto tiempo, que nos lleva casi a vivir una especie de pandemia de salud mental. Pero la realidad ahora es más y más compleja que nunca. También he tenido que posponer el festival de cine que hago por esa falta de combustible. La política está estrangulando a nuestro país". "Las mujeres embarazadas, las poblaciones más vulnerables, son las que más sufren –añade el director-. Todo está parado porque no hay combustible, no hay combustible, no hay electricidad, no hay gas. Entonces es una situación al límite, una situación que puede terminar en una crisis humanitaria. Yo sé que Cuba necesita un cambio político, pero la política de Trump con nosotros es injustificable, es inhumana".