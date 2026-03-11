Ian de la Rosa: "Queríamos que la historia de amor de 'Iván & Hadoum' estuviera por encima de todo"

Tras su éxito en el último Festival de Berlín, donde consiguió el Premio Teddy, la película Iván & Hadoum es una de las favoritas para alzarse con la Biznaga de Oro del Festival de Málaga. Hemos hablado con su director, Ian de la Rosa, y sus dos protagonistas, Silver Chicón y Herminia Loh, sobre esta historia de amor inspirada en Romeo y Julieta, que cuenta con la participación de RTVE.es y que llegará a los cines el 19 de junio.

“Estamos muy contentos de ese premio en Berlín y del recibimiento que hemos tenido aquí, en Málaga, porque es una película muy deseada, muy peleada. Me siento muy contento y muy privilegiado”, nos confiesa Ian de la Rosa.

La película cuenta la historia de Iván, un hombre trans que trabaja como carretillero en los almacenes de unos invernaderos al sur de Europa. Contra todo pronóstico, se enamora de Hadoum, una compañera hispano-marroquí de la cinta envasadora. Pero sus respectivas familias se opondrán a ese amor.

La idea de la película nace de los cortometrajes Victor XX (estrenado en Cannes en 2015), donde Ian reflejaba cuestiones de su identidad como hombre trans, y Farrucas (nominado al Goya), donde exploraba la inmigración de su Níjar natal. “Cuando hice mi cortometraje de final de carrera me planteé por primera vez cómo sería hacer una historia de amor en este contexto. Y ahora vuelvo con unos personajes que no son los del corto, pero que podrían ser un reflejo de ellos con diez años más. Ellos han crecido y yo también, porque todos los proyectos que he hecho me han hecho crecer de alguna manera”, nos explica Ian.

“Quería hacer una historia donde ser trans no fuera un conflicto” La película va derribando los prejuicios hasta quedarse en la historia de amor de los protagonistas. “Si, esa fue siempre mi intención –nos comenta Ian-. Yo quería hacer una historia donde ser trans no fuese un conflicto ni un trauma, sino que fuese un rasgo más del personaje. Algo incluso maravilloso que te permite, como yo lo vivo, transitar y elegir un montón de cosas que si no transitas no te las planteas, simplemente porque se han pactado cuando naces”. “Quería deconstruir todo eso –continúa-, porque, aunque pueda resultar duro es la una forma de tener la oportunidad de poder elegir qué persona quieres ser. El personaje de Iván comienza con un montón de capas laborales, familiares, de clase social… Por ejemplo, explicamos bien su entorno para poder entender la presión que sufre y cómo llega a ese dilema de hasta dónde puedo traicionarme a mí mismo o traicionar el amor que siento por la persona que me está haciendo crecer, que me está queriendo como soy y que yo quiero como es. También por una aspiración de clase que es tener cuarto propio, dentro de su casa, para poder tener un poco de intimidad”. “Además –añade el realizador-, como hombre de la familia en un sistema capitalista, está obligado a proveer, a ganar dinero para dar una vida mejor a esa familia que tampoco es normativa, porque está formada por una hermana, dos hermanos, dos sobrinos, hijos y la madre que duerme en el salón. No es una familia normativa pero cada vez hay más así”. Fotograma de 'Iván & Hadoum'

"Esta película ha surgido cuando tenía que surgir" En cuanto a cómo ha cambiado la percepción de la sociedad sobre los trans en estos últimos diez años, Ian nos comenta: “Creo que el cortometraje Víctor XX ayudó a mucha gente a cambiar su mirada sobre las personas trans. Pero la industria no estaba ahí todavía para poder hacer esta película, por ejemplo”. “Esta película ha surgido cuando tenía que surgir –continúa-. Cuando todo el mundo estaba preparado para que llegase. Me parece que es un hito que, en 2026, y en este Festival de Málaga, haya tres películas con personajes trans masculinos delante o detrás de la cámara. Tenemos que luchar porque eso no sea la excepción sino la regla. Porque una vez que hemos conquistado estos espacios que se nos habían negado, que ya no somos invisibles cinematográficamente hablando, ahora debemos proteger esta visibilidad”. Sobre que la historia esté ambientada en Níjar, Ian nos comenta: “Yo soy de pueblo, me he criado allí. Yo me fui pronto, pero quería que el personaje de Iván no sufriera ese exilio, que se hubiera quedado en su pueblo. En mi pueblo conozco a cuatro o cinco personas LGTB que se han quedado, que han desarrollado sus vidas en diferente grado, y eso me parece muy potente. Por eso quería retratarlo. Al igual que quería retratar el racismo que sufre el personaje de Hadoum que, a pesar de haber nacido y haberse criado allí se la señala como extranjera”. “Y también se la señala por haber vivido su vida sexual plenamente y en libertad –concluye el director-. Eso genera unos prejuicios, especialmente en la mujer,, y una misoginia y un machismo que todos conocemos. Y en este círculo tan pequeño del pueblo a Hadoum casi no la dejan respirar, es muy asfixiante para ella”. Fotograma de 'Iván & Hadoum'

Un amor “puro y pasional” Silver Chicón es Iván, al que la llegada de Hadoum a la fábrica en la que trabaja le altera completamente la vida: “Iván es un tío bastante tímido, reservado, una persona que tiene mucho mundo interior y mucha sensibilidad. Está muy apegado a su familia y a su tierra, Almería. Y también tiene esa sensibilidad, esa ternura, que vemos a través de ese amor que siente hacia una persona tan pasional como Hadoum”. “Además –añade el actor-, en la película se da a entender que no ha estado con demasiadas personas y que recientemente no ha tenido relaciones, con lo que vive ese amor con Hadoum como algo muy puro, muy pasional. Para él Hadoum es como esa persona que puede aparecer en cualquier momento de tu vida y, a la vez, que parezca tu primer amor”. Hadoum es casi lo contrario de Iván, como nos comenta Herminia: “Es una tía que tuvo que irse de su pueblo por movidas sociales, culturales… porque sentía que no pertenecía allí. Pero se cansa de estar por ahí dando tumbos y vuelve a su hogar, donde se enamora de Iván”. “Cuando hablamos del background de los personajes –añade Herminia-, pensé que Hadoum se había encontrado con tipos que no merecían mucho la pena. Por eso, cuando conoce a Iván, que es un tío tierno, que no viene de la masculinidad tóxica… encuentra ahí como un amor y un cariño que le hacen replantearse de dónde viene y de dónde es”. Fotograma de 'Iván & Hadoum'