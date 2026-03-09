RTVE Play estrena 'RTVE Festival de Málaga', un nuevo canal temático para hablar y disfrutar del cine

RTVE Play estrena un canal específico para el Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo, y en el que compiten importantes películas del cine español. Este canal arranca este lunes 9 de marzo, y estará activo hasta el 16 de marzo. Puedes disfrutar de películas que han sido premiadas en Málaga como Matria, Cinco Lobitos, Verano 1993 o Anacleto: Agente secreto.

Cinco lobitos En esta película, Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo, decide volver a casa de sus padres, en un pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Cinco Lobitos arrasó en Málaga, en la edición de 2022, con cinco premios: Mejor película - Biznaga de Oro, Mejor actriz (Laia Costa), Mejor actriz (Susi Sánchez), Mejor guion (Alauda Ruiz de Azúa), Premio Feroz de la Crítica. Escena de 'Cinco lobitos'

20.000 especies de abejas Coco, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. No se reconoce en el nombre de Aitor, ni en la mirada que proyectan los demás hacia él. Su madre Ane, que está inmersa en una crisis personal y profesional, decide ir con sus tres hijos al pueblo para pasar el verano. Allí viven su madre y su tía, que está muy ligada a la producción de las abejas. Estas semanas en el pueblo cambiarán la vida de la familia, y todas deberán enfrentarse a sus dudas, temores y prejuicios. 20.000 especies de abejas, dirigida por Estibaliz Urresola, es una película con una sensibilidad extrema a la hora de mostrar y de tratar la cuestión trans en la infancia. En el Festival de Málaga, la película logró dos galardones: Mejor película - Biznaga de Oro, y Mejor actriz de reparto para Patricia López Arnaiz, que por cierto, acaba de ganar un Goya por Los Domingos. Sofia Otero y Patricia López Arnaitz en '20.000 especies de abeja'

Las niñas Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. Las niñas participó en el Festival de Málaga en 2020 y se hizo con tres galardones: Mejor película - Biznaga de Oro, Mejor fotografía (Daniela Cajías) y Premio Feroz de la Crítica. 'Las niñas'

Matria Ramona, una mujer de cuarenta años, vive sumida en un contexto laboral y personal tenso y precario en un pueblo de la costa gallega. Hace malabarismos con múltiples trabajos para mantenerse a flote y proporcionar un futuro mejor a su hija Estrella. Pero cuando Estrella está preparada para tomar su propio camino, Ramona se da cuenta de que, por primera vez, puede hacer algo por sí misma. Matria logró un premio en el Festival de Málaga. Fue el de mejor actriz para la protagonista de la película, María Vázquez.

Verano 1993 Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida, y no será fácil. La cinta de Carla Simón, que se llevó varios premios Goya, también triunfó en el Festival de Málaga. Se hizo con el premio a Mejor película - Biznaga de Oro y el Premio Feroz de la Crítica. Fotograma de la película 'Verano1993' rtve

La maniobra de la tortuga El inspector Manuel Bianquetti se ve forzado a aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Pese a la oposición de sus superiores, Bianquetti emprenderá una cruzada solitaria para atrapar al culpable, siguiendo unas evidencias que podrían ser fruto de su imaginación. Su vecina, una frágil enfermera acosada por su expareja, parece ser la única persona que está de su lado. La maniobra de la tortuga estuvo nominada a la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga. Natalia Molina, en 'La maniobra de la tortuga'

La boda de Rosa A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. La boda de Rosa obtuvo un importante reconocimiento en el Festival de Málaga donde logró el Premio Especial del Jurado - Biznaga de Plata y Nathalie Poza se hizo con el premio a Mejor actriz de reparto.