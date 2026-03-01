Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 2 al 8 de marzo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Con faldas y a lo loco, Ciudadano Kane, Un blanco fácil y Mamífera son solo algunas de las películas que durante la semana del 2 al 8 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Un hombre llamado Noon (Lunes 2 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Un wéstern que adapta la novela de Louis L'Amour. Un hombre es tiroteado y herido en la cabeza, lo que le hace perder la memoria. Desde ese momento, inválido en algunos aspectos, recurre a la ayuda de un simpático bandido. Gracias a él intentará descubrir quién es y por qué le quisieron matar. A medida que avancen sus investigaciones irán aumentando sus sospechas de que en realidad él mismo es un temible pistolero llamado Noon.

Con faldas y a lo loco (Lunes 2 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Uno de los mejores remakes de la historia del cine. En plena Ley Seca (1920-1933), Joe (Tony Curtis) y Jerry (Jack Lemmon) deben huir tras ser testigos de un ajuste de cuentas. Al no encontrar trabajo como músicos y aprovechando que la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina. Joe intenta conquistar a Sugar Kane (Marilyn Monroe), la cantante del grupo, mientras que Jerry es cortejado por un millonario que quiere casarse con él.

Ciudadano Kane (Lunes 2 de marzo a las 0.10 horas en La 2 y RTVE Play) Una de esas películas que marcan un antes y un después en el mundo del cine. En 1941 Orson Welles dirigió, escribió y protagonizó la historia del magnate estadounidense Charles Foster Kane. El multimillonario es dueño de periódicos, emisoras, sindicatos y una gran cantidad de obras de arte. Kane muere en Xanadú, su fabuloso castillo de estilo oriental y su última palabra fue "Rosebud". Esta expresión se convierte en un misterio para muchos hasta que un grupo de periodistas inicia una investigación para desentrañarlo.

Una razón para vivir y una para morir (Martes 3 de marzo a las 11.45 horas en La 2 y RTVE Play) Un wéstern ambientado en la Guerra Civil Americana (1861-1865). El ejército de la Unión, al norte del país, prepara la ejecución de diez hombres acusados de distintos delitos. Un coronel degradado y acusado injustamente de traición propone conmutarles la pena a cambio de participar en una misión suicida: asaltar el fuerte en poder del enemigo, con el argumento de la existencia de oro escondido bajo el fuerte.

Vivo para matarte (Miércoles 4 de marzo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) La familia Sturges sufre el robo de unos caballos. Dos de sus miembros, los hermanos Mike y Roy, deciden buscar a los ladrones. En su travesía, un sheriff les acusa injustamente de robar el oro de un tren y les envía a prisión y a realizar trabajos forzados. Roy, el más pequeño, muere por los malos tratos, pero Mike aguanta y escapa, dispuesto a encontrar a los malhechores.

Los compañeros (Jueves 5 de marzo a las 11.45 horas en La 2 y RTVE Play) En este wéstern, en plena Revolución Mexicana, el traficante de armas sueco Yodlaf Peterson se une al general Mongo para liberar a Xantos, un profesor revolucionario. Pero los intereses de Peterson en realidad son otros: quiere recuperar con vida al maestro para conseguir un botín, cuyo escondrijo sólo conoce el profesor.

Un blanco fácil (Jueves 5 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Este drama político está basado en la historia real de Maureen Kearney, la principal representante sindical de una potente multinacional nuclear francesa. La activista fue quien dio la cara para que 50.000 trabajadores no perdieran su puesto de trabajo ante ministros del gobierno y líderes de la industria. Su vida dio se convirtió en un infierno desde entonces; incluso la llegaron a asaltar en su casa.

La máscara de cuero (Viernes 6 de marzo a las 12.15 horas en La 2 y RTVE Play) Bill Nolan es el sheriff de Ockland. Un día recibe un telegrama anunciándole la llegada de una diligencia con valores del banco federal. El juez Finley y él organizan la custodia del material, pero es asaltada y todas las sospechas recaen en Nolan. Poco después es acusado de violación y uno de sus ayudantes aparece muerto, así que no tiene más remedio que encontrar al responsable de estos delitos.

Padre nuestro (Viernes 6 de marzo a las 22.50 horas en La 2 y RTVE Play) El director y guionista Francisco Regueiro propone este drama. Un cardenal español (Fernando Rey) abandona Roma y regresa a España ante su inminente muerte. Otro de los motivos para volver es la curiosidad de saber qué ha sido de su hija y de su nieta. Su inesperada llegada causa sentimientos encontrados entre sus vecinos y familiares, pero siente que tiene el deber de reconocer legalmente a su hija. ¿La solución? Que ella se case con su hermano, un ateo convencido.

Relaciones casi públicas (Sábado 7 de marzo a las 19.30 horas en La 1 y RTVE Play) Marta (Concha Velasco), reportera de televisión y "public relations", conoce a Pepe de Jaén (Manolo Escobar), un cantante lleno de talento pero sin influencias para poder triunfar. Marta decide entonces convertirse en su representante con dos condiciones: el 10% de los beneficios y una relación estrictamente profesional. Con sus disparadas estrategias intentarán que la fama alcance, de una manera o de otra, a Pepe.