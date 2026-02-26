'Anatomía de una caída' y otras 7 películas con premios César para celebrar el gran día del cine francés en RTVE Play

La ceremonia de los Premios César está a la vuelta de la esquina y RTVE Play lo celebra de la mejor forma posible: con mucho cine y gratis. Este jueves la Academia del Cine Francés reconoce a las mejores películas del año –entre las nominadas, por cierto, también está Sirāt–, pero en este caso miramos a las últimas ediciones. La plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE cuenta en su catálogo con títulos que remueven por dentro, que te mantienen en tensión, cintas premiadas en los César con las que asomarnos a historias al séptimo arte galo.

Anatomía de una caída Es uno de los grandes éxitos del cine francés de los últimos años, si no el mayor de todos ellos. Anatomía de una caída triunfó en los César, sí, pero también en multitud de premios por todo el mundo: Oscar, Globos de Oro, BAFTA, Cannes, Cine Europeo, Goya… Todos cayeron rendidos ante este thriller judicial que mantiene la intriga hasta el final y en el que sobrevuela una única pregunta: ¿Suicidio o asesinato? Cine internacional Cine - Anatomía de una caída Thriller francés de Justine Triet galardonado con la Palma de Oro. Una investigación judicial pone en el punto de mira la tumultuosa relación de un... Ver película Es la duda que plantea la muerte de Samuel, un hombre que vive en medio de los Alpes franceses junto a su mujer, Sandra, y su hijo ciego, Daniel. La investigación no logra determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio y, ante las sospechas, su mujer es arrestada y juzgada por asesinato. Ni más ni menos que seis premios César tiene Anatomía de una caída, mejor película de la edición de 2024. Justine Triet, reconocida con el Oscar al mejor guion original por la cinta, también se llevó el César en esta categoría y en la de mejor dirección. "Ser la segunda mujer en la historia en ganar el César da un poco de miedo y es genial al mismo tiempo, y nos da esperanzas para el futuro", aseguró entonces.

Los miserables El thriller policiaco de Ladj Ly fue la mejor película francesa de 2019. Aquel fue el veredicto al que llegó la Academia del Cine Francés, que no dudó en entregar a la cinta el César en una decisión a la que se sumó también el Premio del Público (por no hablar del Premio del Jurado que se llevó en Cannes). Cine Club Play Cine - Los miserables Un policía de provincias se incorpora a una Brigada Anti-Crimen en París, donde un inframundo de caos y violencia le dan la bienvenida.... Ver película En Los miserables, un policía recién llegado a París se une a la Brigada Anti-Crimen de Montfermeil, el distrito 93, en el que el propio Ladj Ly creció. "Esa tensión que se ve en la película está omnipresente en el barrio. Están todo el día haciendo la ronda y no sabes cuándo van a intervenir. Es una situación muy complicada y, desgraciadamente, depende de una pequeña chispa que pueda estallar la guerra", contaba su director a RTVE. En la cinta, el robo de una cría de león en un circo sirve como chispa.

Pacifiction Albert Serra es el encargado de dirigir esta coproducción de España, Portugal, Francia y Alemania que, tras dividir un Festival de Cannes que prefirió darle la Palma de oro a El triángulo de la tristeza, sí convenció a la Academia del Cine Francés. Dos César recibió la cinta: uno a la mejor fotografía y otro al mejor actor principal. Somos cine Cine - Pacifiction Un thriller político de Albert Serra. Protagonizado por Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi Pambrun y Sergi López. Ganador de do... Ver película Benoît Magimel interpreta en Pacifiction a De Roller, Alto Comisario de la República Francesa en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse, y más aún cuando surge el rumor de un avistamiento de un submarino que podría estar ligado a la reanudación de los ensayos nucleares franceses.

La familia Bélier Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, todos menos Paula, de 16 años. La adolescente, que hace de intérprete para sus padres en todo lo que respecta al funcionamiento de su granja, acaba apuntándose al grupo del coro del instituto por el chico que le gusta. Su talento para el canto da un giro a su vida y a las de quienes la rodean. Cine internacional Cine - La familia Bélier Una comedia dramática francesa de Éric Lartigau protagonizada por Louane Emera, Karin Viard, François Damiens y Éric Elmosnino. Todos los miembros ... Ver película El debut de Louane Emera en el cine vino con un César bajo el brazo. La joven, que había saltado a la fama al participar en un talent musical muy famoso en Francia, se lanzó a la interpretación con este proyecto, que la hizo la mejor actriz revelación. Fue el único galardón de una película que se fue de vacío en las otras cinco categorías en las que estaba nominada –entre ellas, mejor película–, pero cuya historia ha trascendido el cine francés. Además de recaudar más de siete millones y medio de euros, La familia Bélier fue la base para CODA: Su remake recibió la estatuilla a la mejor película (ahora sí) en los Oscar de 2022.

Las dos caras de la justicia Diez años después de alzarse con su primer César en 2014 como actriz revelación por su trabajo en La vida de Adèle, Adèle Exarchopoulos recibió su segundo galardón –esta vez como secundaria– al participar en Las dos caras de la justicia. Se trata de un drama tan duro como necesario sobre la justicia restaurativa que se vertebra sobre dos tramas: los encuentros entre víctimas de robos con violencia y presos por el mismo tipo de delito y una mediación directa entre una víctima y su agresor. Cine internacional Cine - Las dos caras de la justicia Víctimas y perpetradores de delitos dialogan cara a cara en este drama de Jeanne Herry. Protagonizado por Adèle Exarchopoulos o Gilles Lellouche, e... Ver película Exarchopoulos encarna en la película a una víctima de violación que, como parte del programa, afronta la mediación y el reencuentro con su agresor, su propio hermano. Su brillante actuación le dio el César en una categoría en la que también estuvieron presentes otras tres actrices de Las dos caras de la justicia, que sumó un total de nueve nominaciones.

El acontecimiento Adaptación de la novela autobiográfica de la Nobel de Literatura Annie Ernaux, El acontecimiento nos lleva a la Francia de 1963, más de una década antes de que se legalizara el aborto en el país galo. Su protagonista es Anne Duchesne, una estudiante de 17 años con un prometedor futuro por delante que se queda embarazada. Anne decide entonces interrumpir el embarazo. Cine Club Play Cine - El acontecimiento Esta impresionante adaptación de la novela de Annie Ernaux, una de las obras literarias más influyentes sobre aborto, ganó el León de Oro en el Fes... Ver película León de Oro a la Mejor película en el Festival de Venecia, El acontecimiento no logró hacerse con el galardón más codiciado de los César. De las cuatro nominaciones a las que optaba, se alzó con la victoria en una de ellas, la de mejor actriz revelación, que fue a parar a Anamaria Vartolomei, quien lleva el peso de la cinta de Audrey Diwan.