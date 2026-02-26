'Anatomía de una caída' y otras 7 películas con premios César para celebrar el gran día del cine francés en RTVE Play
La ceremonia de los Premios César está a la vuelta de la esquina y RTVE Play lo celebra de la mejor forma posible: con mucho cine y gratis. Este jueves la Academia del Cine Francés reconoce a las mejores películas del año –entre las nominadas, por cierto, también está Sirāt–, pero en este caso miramos a las últimas ediciones. La plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE cuenta en su catálogo con títulos que remueven por dentro, que te mantienen en tensión, cintas premiadas en los César con las que asomarnos a historias al séptimo arte galo.
Anatomía de una caída
Es uno de los grandes éxitos del cine francés de los últimos años, si no el mayor de todos ellos. Anatomía de una caída triunfó en los César, sí, pero también en multitud de premios por todo el mundo: Oscar, Globos de Oro, BAFTA, Cannes, Cine Europeo, Goya… Todos cayeron rendidos ante este thriller judicial que mantiene la intriga hasta el final y en el que sobrevuela una única pregunta: ¿Suicidio o asesinato?
Es la duda que plantea la muerte de Samuel, un hombre que vive en medio de los Alpes franceses junto a su mujer, Sandra, y su hijo ciego, Daniel. La investigación no logra determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio y, ante las sospechas, su mujer es arrestada y juzgada por asesinato. Ni más ni menos que seis premios César tiene Anatomía de una caída, mejor película de la edición de 2024. Justine Triet, reconocida con el Oscar al mejor guion original por la cinta, también se llevó el César en esta categoría y en la de mejor dirección. "Ser la segunda mujer en la historia en ganar el César da un poco de miedo y es genial al mismo tiempo, y nos da esperanzas para el futuro", aseguró entonces.
Los miserables
El thriller policiaco de Ladj Ly fue la mejor película francesa de 2019. Aquel fue el veredicto al que llegó la Academia del Cine Francés, que no dudó en entregar a la cinta el César en una decisión a la que se sumó también el Premio del Público (por no hablar del Premio del Jurado que se llevó en Cannes).
En Los miserables, un policía recién llegado a París se une a la Brigada Anti-Crimen de Montfermeil, el distrito 93, en el que el propio Ladj Ly creció. "Esa tensión que se ve en la película está omnipresente en el barrio. Están todo el día haciendo la ronda y no sabes cuándo van a intervenir. Es una situación muy complicada y, desgraciadamente, depende de una pequeña chispa que pueda estallar la guerra", contaba su director a RTVE. En la cinta, el robo de una cría de león en un circo sirve como chispa.
Pacifiction
Albert Serra es el encargado de dirigir esta coproducción de España, Portugal, Francia y Alemania que, tras dividir un Festival de Cannes que prefirió darle la Palma de oro a El triángulo de la tristeza, sí convenció a la Academia del Cine Francés. Dos César recibió la cinta: uno a la mejor fotografía y otro al mejor actor principal.
Benoît Magimel interpreta en Pacifiction a De Roller, Alto Comisario de la República Francesa en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse, y más aún cuando surge el rumor de un avistamiento de un submarino que podría estar ligado a la reanudación de los ensayos nucleares franceses.
La familia Bélier
Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, todos menos Paula, de 16 años. La adolescente, que hace de intérprete para sus padres en todo lo que respecta al funcionamiento de su granja, acaba apuntándose al grupo del coro del instituto por el chico que le gusta. Su talento para el canto da un giro a su vida y a las de quienes la rodean.
El debut de Louane Emera en el cine vino con un César bajo el brazo. La joven, que había saltado a la fama al participar en un talent musical muy famoso en Francia, se lanzó a la interpretación con este proyecto, que la hizo la mejor actriz revelación. Fue el único galardón de una película que se fue de vacío en las otras cinco categorías en las que estaba nominada –entre ellas, mejor película–, pero cuya historia ha trascendido el cine francés. Además de recaudar más de siete millones y medio de euros, La familia Bélier fue la base para CODA: Su remake recibió la estatuilla a la mejor película (ahora sí) en los Oscar de 2022.
Las dos caras de la justicia
Diez años después de alzarse con su primer César en 2014 como actriz revelación por su trabajo en La vida de Adèle, Adèle Exarchopoulos recibió su segundo galardón –esta vez como secundaria– al participar en Las dos caras de la justicia. Se trata de un drama tan duro como necesario sobre la justicia restaurativa que se vertebra sobre dos tramas: los encuentros entre víctimas de robos con violencia y presos por el mismo tipo de delito y una mediación directa entre una víctima y su agresor.
Exarchopoulos encarna en la película a una víctima de violación que, como parte del programa, afronta la mediación y el reencuentro con su agresor, su propio hermano. Su brillante actuación le dio el César en una categoría en la que también estuvieron presentes otras tres actrices de Las dos caras de la justicia, que sumó un total de nueve nominaciones.
El acontecimiento
Adaptación de la novela autobiográfica de la Nobel de Literatura Annie Ernaux, El acontecimiento nos lleva a la Francia de 1963, más de una década antes de que se legalizara el aborto en el país galo. Su protagonista es Anne Duchesne, una estudiante de 17 años con un prometedor futuro por delante que se queda embarazada. Anne decide entonces interrumpir el embarazo.
León de Oro a la Mejor película en el Festival de Venecia, El acontecimiento no logró hacerse con el galardón más codiciado de los César. De las cuatro nominaciones a las que optaba, se alzó con la victoria en una de ellas, la de mejor actriz revelación, que fue a parar a Anamaria Vartolomei, quien lleva el peso de la cinta de Audrey Diwan.
A tiempo completo
Julie lucha por criar a sus dos hijos en las afueras de París y conservar al mismo tiempo su empleo en un hotel de lujo en el centro. Justo cuando consigue una entrevista para el trabajo que tanto desea, estalla una huelga general que paraliza todo el transporte público y pone en riesgo el delicado equilibrio que había construido Julie, quien se ve abocada a una carrera contrarreloj.
A este angustiante y frenético ritmo contribuye su montaje y música, premiadas en los César. La cinta, que fue doblemente premiada en el Festival de Venecia, también compitió por los galardones de mejor actriz y guion original.
Retrato de una mujer en llamas
La historia de amor en la Bretaña francesa del siglo XVIII entre una joven que va a casarse y la pintora a la que le encargan retratarla es el corazón de una película tan popular que puede sorprender que los César solo le entregaran un galardón. Reconocieron, concretamente, a su cuidada fotografía, firmada por Claire Mathon.
Adèle Haenel interpreta a Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que pronto va a casarse, aunque ella no quiere. Héloïse se niega a posar para su retrato matrimonial, por lo que su madre decide contratar a una pintora para que realice el trabajo sin que esta se de cuenta. Marianne (Noémie Merlant) es la elegida para hacerse pasar por su dama de compañía por el día y pintar su retrato por la noche.
Lo mejor del cine francés no queda ahí. RTVE Play cuenta con otras tantas películas francesas que han optado a algún Premio César, desde Un paso adelante hasta En buenas manos, pasando por Mi vida con Amanda, por mencionar solo unas pocas. Puedes encontrar todas las películas premiadas y nominadas disponibles en nuestro catálogo en esta colección para que puedas seguir sumergiéndote en el séptimo arte galo.