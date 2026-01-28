'Sirāt' también logra la nominación al César a la mejor película extranjera

Nueva nominación internacional para Sirāt, de Oliver Laxe, que ha sido elegida como candidata a mejor película extranjera en los premios César del cine francés., los más importantes del cine francés, en la categoría de mejor película extranjera, de cara a la ceremonia que se celebrará en París el próximo 26 de febrero.Sirāt, competirá con la brasileña El agente secreto, la china Black Dog, la estadounidense Una batalla tras otra y la noruega Valor sentimental'.

La mejor película del año para la Academia de los César se decidirá entre Nouvelle Vague (que es la cinta más nominada del año, con diez opciones de premio), L'attachement (8), Dossier 137 (8), La petite dernière (7) y Un simple accidente.