Formulario del XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding ¡No olvides leer antes las bases para conocer el único formato admitido y los requisitos técnicos del vídeo! XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding. RTVE.es 03.03.2026 | 12:00 Facebook X Bluesky WhatsApp WhatsApp Copiar enlace La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles Guardar en mi lista El contenido ha sido guardado en su lista <a href="https://form.rtve.es/view.php?id=689601" title="XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding">XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding</a>