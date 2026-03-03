Bases del XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding
- La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de mayo
- Se admiten dos cortometrajes por participante
Radio Nacional de España convoca el XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding orientado a la difusión y el fomento de los nuevos productores en el sector de la producción audiovisual a través de las nuevas tecnologías. Se regirá por las siguientes bases:
1.- Pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en España.
2.- Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero 2025 y el 21 de mayo de 2026.
3.- La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de mayo de 2026, incluido este día. Los cortos originales se enviarán a la página web de RTVE mediante su formulario de participación.
4.- El cortometraje lo presentará a concurso el productor del mismo adjuntando la siguiente documentación:
· Ficha técnica y artística del cortometraje.
· Fotocopia del DNI de persona física que sea el titular de los derechos sobre el cortometraje.
· Currículum vitae del autor/es del cortometraje, datos de contacto y una breve nota biográfica.
5.- Los empleados de la Corporación RTVE, así como los de cualquiera de sus sociedades y familiares más directos, no podrán participar en este premio.
6.- Los trabajos de vídeo o animación deben de ser creados en formato digital. El tamaño final del archivo tiene que tener un máximo de 900 MB, con un ancho de ventana de 1920x1080 px (FHD) y las siguientes características técnicas: formato mp4, aspect ratio 16:9, codec de vídeo H264 (AVC), codec de audio: AAC, bitrate vídeo 4000 kbps y bitrate audio: 192 kbps.
7.- Los cortos no podrán tener una duración superior a los cuatro minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas).
8.- En el caso de que los cortometrajes tengan locución, serán admitidos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando figuren con subtítulos en castellano.
9.- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los trabajos deberán de ser originales y de tema libre. El concurso se reserva el derecho de no admitir aquellos cortometrajes que no cumplan todos los requisitos.
10.- No se admitirán grabaciones audiovisuales cuyo contenido sea (directa o indirectamente) publicitario, de promoción, televenta o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un determinado producto o marca.
11.- Cada corto se registrará a nombre de la persona productora que figure en los datos de la ficha de inscripción. Dicha persona debe garantizar en el formulario de participación que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual e imagen necesararios sobre la presentada, por lo que se obliga a mantener indemne a los organizadores del concurso de cualquier reclamación relacionada con ello.
12.- Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar en la página web del certamen. Los 10 finalistas se colgarán también en la plataforma de RTVE en YouTube.
13.- Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de mostrar las imágenes presentadas, que en ningún caso se explotarán comercialmente, en la página web de RTVE, sin necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tal derecho.
14.- Habrá una preselección de 10 finalistas que se llevará a cabo en RNE a través del programa De película.
15.- Un jurado compuesto por especialistas de cine de RNE y directores/actores de prestigio del mundo cinematográfico elegirán la obra ganadora. El fallo se hará público en una gala especial del programa De película.
16.- El premio consiste en la cantidad de 4.000 euros (impuestos incluidos) que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá el año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos RNE - Platino Crowdfunding.
Los usuarios de la web de Radio Nacional de España tienen la posibilidad de elegir su cortometraje favorito entre los 10 finalistas. Podrán votarlo entre los días 27 de mayo al 7 de junio, ambos días incluidos. El trabajo que más votos obtenga recibirá el Premio del Público, que no tendrá dotación económica a no ser que coincida con el cortometraje ganador del primer premio del concurso.
17.- En caso de que el ganador del premio no reinvierta el dinero concedido en una nueva producción cinematográfica o no la presente en un período de un año, deberá devolverlo, a no ser que no haya podido realizarlo por una causa de fuerza mayor justificada, lo cual podría dar lugar a una prórroga temporal que determinarían RTVE y EGEDA.
18.- Los participantes se comprometen a que, en las emisiones, proyecciones e iniciativas promocionales de los cortometrajes posteriores al fallo del concurso, figurará la mención del galardón recibido, indicando el nombre del concurso.
19.- Toda la información que los participantes suministren en el desarrollo de este concurso tiene carácter confidencial y no podrá ser revelada a terceros ni utilizada para fines distintos de los referidos a la gestión del concurso, salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos personales que voluntariamente faciliten los concursantes a RTVE para su participación en el concurso serán utilizados por los organizadores del concurso (ambas entidades) a los solos efectos de realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo del concurso y se tratarán respetando lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos. A estos efectos, los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a ambas instituciones.
20.- La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.
21.- Los participantes eximen a los organizadores del concurso de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir cualquiera de los participantes en el Premio o los participantes en los cortos.
22.- El titular se compromete a no llevar a cabo actuaciones directa o indirectamente lesivas contra la web de RTVE, especialmente utilizando la grabación audiovisual o su procedimiento de envío. RTVE se reserva el derecho de plantear acciones legales contra aquellos que intenten el envío de virus o cualquier otro acto lesivo mediante el sistema de recepción de videos.
23.- El titular se compromete a no utilizar (de cualquier modo) el nombre de EGEDA, de RTVE o de cualquiera de sus programas sin la previa autorización de esta sociedad estatal.
24.- La relación creada con el envío de la grabación audiovisual no supone la creación de cualquier tipo de vínculo asociativo, contractual o de relación comercial o mercantil entre el titular ni los organizadores del concurso.
25.- Que los organizadores del concurso quedan facultados para solventar unilateralmente cualquier problema o duda que pueda surgir durante el concurso, siempre en beneficio del mismo, resultando sus decisiones libres e inapelables en este sentido.
26.- En caso de reclamación o conflicto, tanto los participantes como la organización deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.
Derechos de propiedad intelectual
El sujeto que lleve a cabo el envío de una grabación audiovisual (de ahora en adelante denominado "el titular") acredita con la lectura y la firma de estas condiciones la asunción, plena y libre, de todos los derechos y obligaciones recogidos en las mismas.
1.- El titular acredita que:
a) Su grabación audiovisual (tanto en la forma como en sus contenidos) es original y no una copia de cualquier otra.
b) Su grabación no infringe o viola alguna ley (en este sentido que no atenta contra los derechos personales, incurre en difamación, manipulación u otras ofensas a derechos de la personalidad u otros bienes jurídicos protegibles).
c) Posee los derechos de explotación de la grabación, y en este sentido garantiza a RTVE la pacífica titularidad de la misma.
En concreto, y como desarrollo de lo anterior, el titular acredita que posee los correspondientes permisos y derechos sobre:
c.1) Todos los contenidos y componentes del audiovisual creados expresamente para el mismo, con excepción de los facilitados por RTVE. Entre ellos pueden destacarse:
c.1.1) las músicas y partituras musicales incorporadas.
c.1.2) los guiones y otros textos.
c.1.3) funciones de los cámaras, realizadores, etc.
c.1.4) las locuciones y/o subtítulos incorporados.
c.1.5) los referidos al lugar de grabación, a las personas que aparezcan en la misma, etc.
c.2) Todas las obras preexistentes o creaciones preexistentes de cualquier tipo que sean incorporadas a la grabación.
2.- Los organizadores del concurso no asumen responsabilidad alguna sobre el contenido de la grabación audiovisual, en la medida que el origen y la producción de la misma le resultan por completo ajenos.
3.- El envío del material y la consecuente aceptación del pliego de condiciones implica la cesión a RTVE. de los derechos de explotación sobre la grabación audiovisual, en las condiciones detalladas a continuación:
RTVE ostentará durante el plazo de DIEZ (10) años, y para su emisión en cualquier país del mundo, el derecho a comunicar públicamente el cortometraje ganador en cualquier de las cadenas de TVE, con expresa inclusión de la web RTVE.es.
Esta cesión no tiene carácter de exclusividad.
4.- El envío de la/s grabaciones audiovisuales, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor de RTVE y el ejercicio de los mismos tendrá carácter gratuito.
5.- RTVE se reserva el derecho de utilizar, según sus necesidades, el material enviado. Este podrá ser eliminado (y en consecuencia no incorporado a la Web ni emitido en uno de sus programas) si no se cumplen las normas de envío, o si el contenido de la grabación se considera no ajustado al programa, o contiene imágenes que, por su contenido y/o tratamiento, pueden resultar no adecuadas para su divulgación o emisión.
6.- Los menores de edad que pudieran protagonizar los videos deberán presentar un permiso para el envío de materiales, que deberá estar firmando por alguno de sus padres o por tutor legal.
7.- En el caso de que las imágenes contengan grabaciones a menores, estarán protegidos en aplicación de las normas que regulan el tratamiento de los menores en los medios de comunicación (específicamente en la televisión).
8.- RTVE podrá ponerse en contacto con el titular con el fin de verificar algunas de las informaciones que en ella se proporcionen, así como para completar algunos datos que se consideren importantes o para comprobar la veracidad de los mismos.
El titular se compromete a prestar su mayor colaboración en este sentido.