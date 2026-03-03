Bases del XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding

Radio Nacional de España convoca el XVII Premio de Cortos Cinematográficos RNE-Platino Crowdfunding orientado a la difusión y el fomento de los nuevos productores en el sector de la producción audiovisual a través de las nuevas tecnologías. Se regirá por las siguientes bases:

1.- Pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en España.

2.- Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero 2025 y el 21 de mayo de 2026.

3.- La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de mayo de 2026, incluido este día. Los cortos originales se enviarán a la página web de RTVE mediante su formulario de participación.

4.- El cortometraje lo presentará a concurso el productor del mismo adjuntando la siguiente documentación:

· Ficha técnica y artística del cortometraje.

· Fotocopia del DNI de persona física que sea el titular de los derechos sobre el cortometraje.

· Currículum vitae del autor/es del cortometraje, datos de contacto y una breve nota biográfica.

5.- Los empleados de la Corporación RTVE, así como los de cualquiera de sus sociedades y familiares más directos, no podrán participar en este premio.

6.- Los trabajos de vídeo o animación deben de ser creados en formato digital. El tamaño final del archivo tiene que tener un máximo de 900 MB, con un ancho de ventana de 1920x1080 px (FHD) y las siguientes características técnicas: formato mp4, aspect ratio 16:9, codec de vídeo H264 (AVC), codec de audio: AAC, bitrate vídeo 4000 kbps y bitrate audio: 192 kbps.

7.- Los cortos no podrán tener una duración superior a los cuatro minutos (con las cortinillas inicial y final incluidas).

8.- En el caso de que los cortometrajes tengan locución, serán admitidos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando figuren con subtítulos en castellano.

9.- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los trabajos deberán de ser originales y de tema libre. El concurso se reserva el derecho de no admitir aquellos cortometrajes que no cumplan todos los requisitos.

10.- No se admitirán grabaciones audiovisuales cuyo contenido sea (directa o indirectamente) publicitario, de promoción, televenta o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un determinado producto o marca.

11.- Cada corto se registrará a nombre de la persona productora que figure en los datos de la ficha de inscripción. Dicha persona debe garantizar en el formulario de participación que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual e imagen necesararios sobre la presentada, por lo que se obliga a mantener indemne a los organizadores del concurso de cualquier reclamación relacionada con ello.

12.- Todos los trabajos admitidos se podrán visualizar en la página web del certamen. Los 10 finalistas se colgarán también en la plataforma de RTVE en YouTube.

13.- Los participantes conceden a los promotores del concurso los derechos de mostrar las imágenes presentadas, que en ningún caso se explotarán comercialmente, en la página web de RTVE, sin necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tal derecho.

14.- Habrá una preselección de 10 finalistas que se llevará a cabo en RNE a través del programa De película.

15.- Un jurado compuesto por especialistas de cine de RNE y directores/actores de prestigio del mundo cinematográfico elegirán la obra ganadora. El fallo se hará público en una gala especial del programa De película.

16.- El premio consiste en la cantidad de 4.000 euros (impuestos incluidos) que el ganador se compromete a reinvertir en una producción cinematográfica que se expondrá el año siguiente en la gala de entrega del Premio de Cortos Cinematográficos RNE - Platino Crowdfunding.

Los usuarios de la web de Radio Nacional de España tienen la posibilidad de elegir su cortometraje favorito entre los 10 finalistas. Podrán votarlo entre los días 27 de mayo al 7 de junio, ambos días incluidos. El trabajo que más votos obtenga recibirá el Premio del Público, que no tendrá dotación económica a no ser que coincida con el cortometraje ganador del primer premio del concurso.

17.- En caso de que el ganador del premio no reinvierta el dinero concedido en una nueva producción cinematográfica o no la presente en un período de un año, deberá devolverlo, a no ser que no haya podido realizarlo por una causa de fuerza mayor justificada, lo cual podría dar lugar a una prórroga temporal que determinarían RTVE y EGEDA.

18.- Los participantes se comprometen a que, en las emisiones, proyecciones e iniciativas promocionales de los cortometrajes posteriores al fallo del concurso, figurará la mención del galardón recibido, indicando el nombre del concurso.

19.- Toda la información que los participantes suministren en el desarrollo de este concurso tiene carácter confidencial y no podrá ser revelada a terceros ni utilizada para fines distintos de los referidos a la gestión del concurso, salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos personales que voluntariamente faciliten los concursantes a RTVE para su participación en el concurso serán utilizados por los organizadores del concurso (ambas entidades) a los solos efectos de realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo del concurso y se tratarán respetando lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos. A estos efectos, los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a ambas instituciones.

20.- La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

21.- Los participantes eximen a los organizadores del concurso de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir cualquiera de los participantes en el Premio o los participantes en los cortos.

22.- El titular se compromete a no llevar a cabo actuaciones directa o indirectamente lesivas contra la web de RTVE, especialmente utilizando la grabación audiovisual o su procedimiento de envío. RTVE se reserva el derecho de plantear acciones legales contra aquellos que intenten el envío de virus o cualquier otro acto lesivo mediante el sistema de recepción de videos.

23.- El titular se compromete a no utilizar (de cualquier modo) el nombre de EGEDA, de RTVE o de cualquiera de sus programas sin la previa autorización de esta sociedad estatal.

24.- La relación creada con el envío de la grabación audiovisual no supone la creación de cualquier tipo de vínculo asociativo, contractual o de relación comercial o mercantil entre el titular ni los organizadores del concurso.

25.- Que los organizadores del concurso quedan facultados para solventar unilateralmente cualquier problema o duda que pueda surgir durante el concurso, siempre en beneficio del mismo, resultando sus decisiones libres e inapelables en este sentido.

26.- En caso de reclamación o conflicto, tanto los participantes como la organización deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.