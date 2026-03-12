'Historia de nuestro cine' viaja al Festival de Málaga con la película '15 años y un día'

‘Historia de nuestro cine’ emitirá este viernes un programa especial desde el Festival de Málaga y para la ocasión recupera ‘15 años y un día’ (2013), película de la directora y guionista Gracia Querejeta, que pasó con éxito por el certamen: cuatro premios, incluido el de Mejor película. Gracia siempre ha estado muy vinculada al Festival de Málaga y este año, además, presenta el documental ‘Landa’ que ha codirigido con Miguel Olid. Será ella quien presente en el programa su película ‘15 años y un día’.

La directora estará también en el coloquio posterior junto a la actriz Marián Álvarez, protagonista de ‘Altas capacidades’ (Víctor García León, 2026), película participada por RTVE que se presenta en el Festival, y que además ha trabajado con Gracia Querejeta en ‘Felices 140’ (2015). Junto a ellas, estará el actor, comediante y músico Julián López, protagonista de ‘Lapönia’ (David Serrano, 2026), película participada por RTVE que se ha presentado también en el Festival.

‘15 años y un día’

La película es un drama en torno a la adolescencia protagonizada por Jon, un joven conflictivo al que expulsan del colegio y al que su madre manda a vivir con su abuelo Max, un militar retirado que estuvo en la guerra de Bosnia y que ahora vive en un pueblo de la Costa de la Luz. A Jon le gusta vivir peligrosamente, y su abuelo se ha convertido en un hombre de costumbres tranquilas. Los dos tendrán que enfrentarse a sus limitaciones y a sus miedos. Con Maribel Verdú, Aron Piper, Tito Valverde, Susi Sánchez y Belén López.