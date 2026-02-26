'Historia de nuestro cine' ofrece 'Cine de Goya' en la víspera del 40º aniversario de estos premios

En la antesala de la celebración de la 40º Edición de los Premios Goya, ‘Historia de nuestro cine’ se suma a la fiesta recuperando ‘Secretos del corazón’ (Montxo Armendáriz, 1997), título que obtuvo nueve nominaciones y que se alzó con cuatro premios Goya, entre ellos el de mejor actor revelación y mejor actriz de reparto. La presentación de la película correrá a cargo de Javier Zurro, crítico cinematográfico de Eldiario.es y colaborador habitual del programa.

En el coloquio intervendrán cuatro de los nominados en la presente edición de los Goya por películas participadas por RTVE: Julio Peña, nominado a mejor actor revelación por su trabajo en ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar; Miryam Gallego, nominada a mejor actriz de reparto por ‘Romería’, de Carla Simón; Álvaro Cervantes, nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en ‘Sorda’, la ópera prima de Eva Libertad. Junto a ellos Marisa Fernández Armenteros, una de las productoras de ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, la película que parte como gran favorita de esta edición con 13 nominaciones y productora también de ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, nominada a cinco premios Goya.

Coloquio sobre los Goya, en HNC