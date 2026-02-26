'Historia de nuestro cine' ofrece 'Cine de Goya' en la víspera del 40º aniversario de estos premios
- Es parte de la programación especial de RTVE con motivo los Goya
- En el coloquio intervendrán cuatro de los nominados en la presente edición: los intérpretes Julio Peña, Miryam Gallego y Álvaro Cervantes y la productora Marisa Fernández Armenteros
- #HNCPremiosGoya: viernes 27 de febrero, a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play
En la antesala de la celebración de la 40º Edición de los Premios Goya, ‘Historia de nuestro cine’ se suma a la fiesta recuperando ‘Secretos del corazón’ (Montxo Armendáriz, 1997), título que obtuvo nueve nominaciones y que se alzó con cuatro premios Goya, entre ellos el de mejor actor revelación y mejor actriz de reparto. La presentación de la película correrá a cargo de Javier Zurro, crítico cinematográfico de Eldiario.es y colaborador habitual del programa.
En el coloquio intervendrán cuatro de los nominados en la presente edición de los Goya por películas participadas por RTVE: Julio Peña, nominado a mejor actor revelación por su trabajo en ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar; Miryam Gallego, nominada a mejor actriz de reparto por ‘Romería’, de Carla Simón; Álvaro Cervantes, nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en ‘Sorda’, la ópera prima de Eva Libertad. Junto a ellos Marisa Fernández Armenteros, una de las productoras de ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, la película que parte como gran favorita de esta edición con 13 nominaciones y productora también de ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, nominada a cinco premios Goya.
‘Secretos del corazón’
En este drama rural ambientado en la posguerra, Javi, un niño de nueve años, lleva a su amigo Carlos hasta un viejo caserón situado en las afueras de la ciudad. Allí, según el hermano de Javi, tuvo lugar un crimen pasional, y las voces de los muertos aún se pueden oír en el sótano de la casa. El misterio que rodea este caserón deshabitado es el inicio de una búsqueda, de un aprendizaje que muestra, a través de la mirada de Javi, el miedo y la fascinación por lo desconocido. Protagonizada por Carmelo Gómez, Charo López, Silvia Munt, Vicky peña y el niño, Andoni Erburu.