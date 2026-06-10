El fenómeno infantil de Clan 'Superthings' da el salto al cine el 23 de octubre

La serie de Clan ‘Superthings’ da el salto definitivo a la gran pantalla el próximo 23 de octubre en una gran aventura de animación dirigida por Víctor Monigote. La película traslada al cine toda la energía, el humor y la creatividad que han convertido a los ‘Superthings’ en un referente infantil. El póster oficial presentado hoy anticipa una aventura de gran escala, en la que objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos protagonizan un universo lleno de imaginación y diversión donde cualquier cosa puede suceder.

Desde su estreno, la serie ‘Superthings’ ha sido un éxito de audiencia. Más de 7 millones de espectadores han visto la serie en Clan, alcanzando un 5,7% de cuota el episodio más visto. En las plataformas digitales de RTVE está a punto de alcanzar los 6 millones de reproducciones. En 2025 fue la tercera serie más vista en las plataformas digitales de RTVE tras ‘Peppa Pig’ y ‘Bob Esponja’.

Producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, la película forma parte de una de las mayores apuestas en el campo de la animación española en torno a una producción infantil, un proyecto audiovisual que arrancó con la serie de televisión, en emisión en más de veinte países como Francia, Italia y Alemania, entre otros, y que ahora se amplía con la película, llevando a la gran pantalla el universo ‘Superthings’ creado por Magicbox.

‘Superthings, La película’ tiene el sello creativo de Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por ‘La gallina Turuleca’ y nominado al Goya a Mejor Dirección Artística por ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’. Considerado una de las figuras más reconocidas de la animación española, Monigote aporta al proyecto una visión visual y narrativa única.

“Cuando conocí el proyecto Superthings, me atrapó al instante su mitología y su creatividad sin límites. Como alguien que siempre ha vivido entre dibujos e imaginación, me fascinó la posibilidad de dar vida a estos personajes: diseños infinitos, personalidades extremas y un potencial enorme para el humor visual”, afirma el director.

Superthings, un mensaje poderoso Los ‘Superthings’ nacen en parejas, con personalidades tan exageradas y cómicas que parecen sacadas de una telenovela de superhéroes. Sus enfrentamientos se convierten en divertidas competiciones llenas de ingenio y destreza… pero más allá de la acción y la aventura, ‘Superthings, La película’ incorpora una idea universal sobre la amistad, la cooperación y la importancia de trabajar juntos. Víctor Monigote vio claro ese mensaje: “Inspirados en el Yin y el Yang, entendimos que, en el universo Superthings, héroes y villanos no solo se enfrentan: se necesitan”, afirma. Y añade: “¿qué sentiría un Superthing si perdiera a su rival...? Esa idea nos llevó al corazón del relato: la amistad y el mensaje JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”. Con este planteamiento, el equipo ha trabajado en llevar la imaginación hasta el límite, con divertidos e inesperados giros y un ritmo loco que atrapará a los más pequeños, en un guion firmado por Carlos Bleycher (Puerto Papel, Pocoyo), Beatriz Iso (Robotia), Eva Pérez Misa (Los Wawies) y Diego López (Turu, La gran aventura de los Lunnis), con la colaboración destacada de Marcel Massegú y Lucía Rodríguez, supervisores creativos de Magic Box y vinculados al proyecto desde sus orígenes. Producida por Carlos Fernández y Laura Fernández Brites (Filmax), Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi (Tandem Films), Lina Badenes (Turanga) y Diego López, ‘Superthings: La película’ cuenta con la participación de RTVE, 3Cat y À Punt, con el apoyo del ICAA, el ICEC y Crea SGR. Filmax se encarga de la distribución nacional y de las ventas internacionales.