'BRILLAMOS', de Greg Taro, será la sintonía de Clan este verano y la canción de 'Superthings: La película'

Clan inicia este miércoles su campaña estival ‘Un verano brillante en Clan’ acompañando a los niños y niñas y a las familias hasta septiembre con una programación especial. La campaña tendrá este año como sintonía ‘BRILLAMOS’, canción compuesta e interpretada por Greg Taro, artista participante en el Benidorm Fest 2026, y que además será la canción oficial de ‘Superthings: La película, largometraje participado por RTVE que llega a los cines en octubre.

Con un pegadizo ritmo pop electrónico y una letra que invita a celebrar la amistad y la fuerza de estar unidos y compuesta por el propio artista junto a Norma Jean Martine, coautora del Himno del Mundial 2026; Patrick Salmy, Ricardo Muñoz y Leon Milla, ‘BRILLAMOS’ combina una producción enérgica y bailable con una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… BRILLAMOS… JUNTOS SOMOS UNA FUERZA, héroes de la ciudad…”

La canción, que tendrá una versión en inglés ‘(We're) Shining’, contará también con un divertido videoclip con imágenes de ‘Superthings: La película’ que verá la luz a principios de septiembre como anticipo de su estreno en cines el 23 de octubre. Clan emite la serie de lunes a viernes a las 18:05 horas.

Greg Taro: “Es un reto súper bonito’ “Uno de mis grandes sueños siempre había sido escribir una canción para una película. ¡Con Superthings se ha hecho realidad! Trabajar y escribir con amigos creo que ha ayudado a que ‘BRILLAMOS’ tenga la energía y la emoción que buscábamos. Ha sido un reto súper bonito y espero que sea la primera de muchas canciones que escriba para cine”, apunta Greg Taro. Greg Taro es un artista y compositor germano-español afincado entre Barcelona y Berlín. Nacido en Barcelona y pasando parte de su infancia en Tokio, su perfil creativo combina una sensibilidad internacional con influencias del pop, el dance y la música latina. Como songwriter, coescribió ‘Always on the Run’ de ISAAK, la canción de Alemania en Eurovisión 2024, y ha trabajado en proyectos conectados a artistas como Steve Aoki, Topic, y muchos más. Greg es coautor de ‘Exotica’ junto a Gabry Ponte, tema que ha acumulado más de 50 millones de streams, disco de oro en España y Francia, posicionándose en las principales listas de ventas de toda Europa. Su éxito más reciente es ‘Velita’, el tema con el que participó en el Benidorm Fest 2026.