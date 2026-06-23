'BRILLAMOS', de Greg Taro, será la sintonía de Clan este verano y la canción de 'Superthings: La película'
- El tema está compuesto e interpretado por el artista, participante del Benidorm Fest 2026
- La campaña ‘Un verano brillante en Clan’ tendrá como sintonía este pegadizo ritmo pop-electrónico con una letra poderosa: “Juntos somos más fuertes”
- El fenómeno infantil de Clan da el salto al cine en ‘Superthings: La Película’ el 23 de octubre
Clan inicia este miércoles su campaña estival ‘Un verano brillante en Clan’ acompañando a los niños y niñas y a las familias hasta septiembre con una programación especial. La campaña tendrá este año como sintonía ‘BRILLAMOS’, canción compuesta e interpretada por Greg Taro, artista participante en el Benidorm Fest 2026, y que además será la canción oficial de ‘Superthings: La película, largometraje participado por RTVE que llega a los cines en octubre.
Con un pegadizo ritmo pop electrónico y una letra que invita a celebrar la amistad y la fuerza de estar unidos y compuesta por el propio artista junto a Norma Jean Martine, coautora del Himno del Mundial 2026; Patrick Salmy, Ricardo Muñoz y Leon Milla, ‘BRILLAMOS’ combina una producción enérgica y bailable con una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… BRILLAMOS… JUNTOS SOMOS UNA FUERZA, héroes de la ciudad…”
La canción, que tendrá una versión en inglés ‘(We're) Shining’, contará también con un divertido videoclip con imágenes de ‘Superthings: La película’ que verá la luz a principios de septiembre como anticipo de su estreno en cines el 23 de octubre. Clan emite la serie de lunes a viernes a las 18:05 horas.
Greg Taro: “Es un reto súper bonito’
“Uno de mis grandes sueños siempre había sido escribir una canción para una película. ¡Con Superthings se ha hecho realidad! Trabajar y escribir con amigos creo que ha ayudado a que ‘BRILLAMOS’ tenga la energía y la emoción que buscábamos. Ha sido un reto súper bonito y espero que sea la primera de muchas canciones que escriba para cine”, apunta Greg Taro.
Greg Taro es un artista y compositor germano-español afincado entre Barcelona y Berlín. Nacido en Barcelona y pasando parte de su infancia en Tokio, su perfil creativo combina una sensibilidad internacional con influencias del pop, el dance y la música latina. Como songwriter, coescribió ‘Always on the Run’ de ISAAK, la canción de Alemania en Eurovisión 2024, y ha trabajado en proyectos conectados a artistas como Steve Aoki, Topic, y muchos más. Greg es coautor de ‘Exotica’ junto a Gabry Ponte, tema que ha acumulado más de 50 millones de streams, disco de oro en España y Francia, posicionándose en las principales listas de ventas de toda Europa. Su éxito más reciente es ‘Velita’, el tema con el que participó en el Benidorm Fest 2026.
Superthings: La película
La película traslada al cine toda la energía, el humor y la creatividad que han convertido a los Superthings en un referente infantil y promete una aventura de gran escala, en la que objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos protagonizan un universo lleno de imaginación y diversión donde cualquier cosa puede suceder.
Producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, la película forma parte de una de las mayores apuestas en el campo de la animación española en torno a una IP infantil, un proyecto audiovisual que arrancó con la serie de televisión, que emite Clan y que se ha visto en más de veinte países como Francia, Italia y Alemania, entre otros, y que ahora se amplía con la película, llevando a la gran pantalla el universo Superthings creado por Magicbox.
‘Superthings: La película’ tiene el sello creativo de Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por ‘La gallina turuleca’ y nominado al Goya a Mejor Dirección Artística por “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”. Considerado una de las figuras más reconocidas de la animación española, aporta al proyecto una visión visual y narrativa única.
‘Superthings: La película’ incorpora una idea universal sobre la amistad, la cooperación y la importancia de trabajar juntos. Con este planteamiento, el equipo ha trabajado en llevar la imaginación hasta el límite, con divertidos e inesperados giros y un ritmo loco que atrapará a los más pequeños, en un guion firmado por Carlos Bleycher (‘Puerto Papel’, ‘Pocoyo’), Beatriz Iso (‘Robotia’, ‘Kantauri’), Eva Pérez Misa (‘Los Wawies’) y Diego López (‘Turu’, ‘La gran aventura de los Lunnis’), con la colaboración destacada de Marcel Massegú y Lucía Rodríguez, supervisores creativos de Magicbox y vinculados al proyecto desde sus orígenes.
Producida por Carlos Fernández y Laura Fernández Brites (Filmax), Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi (Tandem Films), Lina Badenes (Turanga) y Diego López, ‘Superthings: La película’ cuenta con la participación de RTVE, 3Cat y À Punt, con el apoyo del ICAA, el ICEC y Crea SGR. Filmax se encarga de la distribución nacional y de las ventas internacionales.