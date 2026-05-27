RTVE selecciona cinco series en la primera convocatoria de animación de 2026

RTVE ha seleccionado cinco proyectos de animación en la primera convocatoria de animación de 2026 para su emisión en las cadenas y medios digitales del grupo, en especial en Clan, el canal infantil de la Corporación: ‘Pico Pico’, ‘Bin Buddies - Los reciclamigos’, ‘Los niños del norte’, ‘Fantasy Riders’ y la segunda temporada de ‘Mironins’.

La convocatoria buscaba formatos atractivos dirigidos a niños y niñas de 0 a 14 años. Se han valorado los personajes carismáticos que generan emociones; el humor, inocente y sencillo para los más pequeños y con referencias a la cultura popular para los mayores con un enfoque positivo. Con especial interés a valores como el pensamiento crítico, la igualdad, la convivencia, los hábitos saludables o la protección medioambiental. Proyectos que aporten nuevas visiones, enfoques y sensibilidades, con diseños actuales pero cuidados, que identifiquen a las nuevas generaciones.

En los últimos años, RTVE ha incrementado su compromiso con la industria española, con proyectos destacados como ‘Momonsters’, ‘Superthings’ o ‘Pocoyo’. En el último año, RTVE también ha participado en varios largometrajes de animación destinados al público infantil: ‘Momonster. The movie’, ‘Un mundo propio’, ‘Evolution’, ‘Superthings, la película’, ‘200 % Wolf. Pequeño gran lobo’ y ‘La luz de Aisha’. En 2025 se aprobaron las cintas de animación ‘El violinista’, ‘Fe’, ‘Chica y Lobo’ y ‘La pirata Mo y el rubí perdido’ y se estrenaron ‘El tesoro de Barracuda’ y ‘Olivia’.

‘Pico Pico’ Creada a partir de los cómics del ilustrador Pepe Sánchez, ‘Pico Pico’ es una serie que sigue las alocadas aventuras de unos personajes de ficción cuyas vivencias son inventadas por Leo, Rita y Fon, tres hermanos con una gran imaginación que diseñan cuentos para sus padres. De esta forma logran el objetivo de fomentar el amor por la lectura y utilizar el juego creativo como una herramienta para que los más pequeños aprendan a gestionar sus emociones. Está producida por BuenPaso Films.

‘Bin Buddies – Los reciclamigos’ La serie sigue a Rodrigo, Maddy y Crumble, tres mapaches basureros que intentan completar su ruta diaria de recogida a bordo de su camión. Su trabajo se ve constantemente interrumpido por obstáculos imprevistos y situaciones absurdas que bloquean su camino. Estos problemas se complican aún más debido a las personalidades del trío: el estrés de Rodrigo, la impulsividad de Maddy y la constante distracción de Crumble. Está producida por Amuse Studios SLU.

‘Los niños del norte’ Basada en los personajes del popular formato ‘Destripando la Historia’, esta serie musical de aventuras y humor se centra en la mitología nórdica y la interminable guerra entre los dioses de Asgard y los gigantes. Mientras Odín, Thor y Loki intentan proteger el mundo humano de la amenaza de Utgarda, el general de los gigantes, sus caminos se cruzan de forma accidental con dos niños mortales. Estos jóvenes se convertirán en héroes inesperados al verse envueltos en el accidentado viaje de los dioses hacia el oscuro y helado reino de Jotunheim. Producida por Newco Audiovisuales SL, el gran atractivo de la propuesta reside en su capacidad única para captar al público afín a la estética anime, sumado al enorme poder de convocatoria de sus creadores, quienes acumulan más de siete millones de seguidores en redes sociales entre España y Latinoamérica.

‘Fantasy Riders’ Tras el éxito de la famosa colección de cartas coleccionables, llega esta serie ambientada en un mundo postapocalíptico dominado por enormes bestias mutantes que obligan a las tribus a vivir aisladas. La trama sigue a un grupo de forajidos que debe proteger a una niña con el poder prohibido de conectar con estas criaturas. Perseguidos por alianzas rivales y nigromantes, los protagonistas descubrirán que la joven podría ser la clave para restaurar la paz y la civilización en su universo. La serie está producida por Hampa Studio SL.