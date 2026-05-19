Clan estrena el sábado 23 el episodio más esperado de 'Bluey'

Clan, el canal infantil y juvenil de RTVE, estrena, por primera vez en abierto, el episodio más largo de ‘Bluey’ hasta la fecha: ‘El cartel (The Sign)’. Este capítulo especial, de 28 minutos de duración, llega a la audiencia española en un evento televisivo pensado para disfrutar en familia este sábado 23 de mayo.

Convertido en uno de los episodios que más expectación ha generado en la historia de la serie, ‘El cartel’ ha sido ampliamente celebrado tras su estreno internacional, que ha conquistado tanto a público infantil como adulto, ha batido récords de audiencia y ha generado una gran conversación global. La crítica también ha respaldado de forma unánime este capítulo especial, destacando su capacidad para emocionar y conectar con la audiencia. Medios internacionales lo han calificado como “una experiencia trascendental” o “el episodio más importante de la serie”, mientras que numerosos fans lo consideran ya una de las mejores entregas de ‘Bluey’.

Un episodio que marca un antes y un después ‘El cartel’ propone una historia especialmente emotiva que lleva a los personajes a afrontar importantes cambios en sus vidas. A través de su característico equilibrio entre humor y sensibilidad, el episodio construye un relato lleno de significado que ha logrado emocionar a espectadores de todo el mundo. La trama gira en torno a la posible venta de la casa familiar, un acontecimiento que impacta directamente en Bluey. A partir de ahí, la historia aborda temas como la incertidumbre, la aceptación y la confianza en el futuro, en una narración que combina varias historias paralelas y que eleva la ambición narrativa de la serie. Este capítulo especial extendido destaca también por su duración, muy superior a los habituales siete minutos de los episodios de ‘Bluey’. Además, ‘El cartel’ ha sido reconocido con galardones como el Kidscreen 2025 a la Mejor Película para Televisión, Especial o Cortometraje en Programación Preescolar, reforzando el prestigio de la serie a nivel global. El estreno de este episodio llega tras el lanzamiento, el pasado 4 de mayo, de la tercera temporada de ‘Bluey’ en Clan, que incluye capítulos como ‘Cesto fantasma’ y ‘¡Sorpresa!’, y que, junto a ‘El cartel’, forman una trilogía de episodios especiales.