Clan celebra el Día Mundial de la Audición con los capítulos más reales e inclusivos de 'Peppa Pig'

El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición y Clan se adelanta a la fecha este domingo con un maratón de nuevos capítulos de ‘Peppa Pig’ en los que se descubre que George, el hermano pequeño de Peppa, tiene una sordera moderada.

La serie sigue apostando por historias que reflejan la realidad de muchos niños y niñas y sus familias e incitan a la reflexión al público preescolar de todo el mundo. Personajes como Mandy Mouse, que usa una silla de ruedas, o Penny Polar Bear, que tiene dos madres, han ayudado a los pequeños a verse reflejados en el mundo de Peppa.

‘Prueba de audición’ En el episodio titulado ‘Prueba de audición’, la familia de Peppa descubre, durante una visita rutinaria al médico, que George tiene una sordera moderada en un oído, por lo que le colocan un audífono para ayudarle a experimentar el mundo de los sonidos de una nueva forma. Tras este anuncio, se emitirá un maratón de capítulos en los que George hace frente a su dia a día, descubre nuevos sonidos y emociona al pronunciar el nombre de Peppa por primera vez. La serie de animación ofrece así una visión detallada del diagnóstico de George, incluyendo un episodio narrado desde su perspectiva auditiva que muestra cómo un día normal en la vida familiar puede ser un poco más complicado para George. Sin embargo, él es increíblemente ingenioso y tiene una hermana mayor que siempre está dispuesta a ayudarle.