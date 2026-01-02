Los Reyes Magos llegan a RTVE en la noche más mágica

La cabalgata de los Reyes Magos de Madrid pondrá el broche a la programación de Navidad en RTVE en una noche de ilusión y con una emisión presentada por Ana Prada y Javier de Hoyos. Protagonista especial será la carroza de Clan, desde la que los personajes de su programación celebrarán los 20 años del canal infantil junto a Gonzalo Pinillos, el representante español que emocionó en Eurovisión Junior con ‘Érase una vez (Once upon a time)’ el pasado 13 de diciembre.

Más de 60 años recibiendo a los Reyes Magos

Con más de 60 años de tradición en las retransmisiones navideñas de RTVE, la Cabalgata de Reyes supondrá el momento más emocionante y esperado para miles de niños y niñas. La 1 y RTVE Play emitirán este evento mágico que recorrerá las calles madrileñas y acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Será un desfile que rendirá homenaje a la sabiduría, a los maestros y maestras, y en el que participará la Carroza de Clan. Ana Prada -en su tercera cabalgata- y Javier de Hoyos -que debuta en este rol- estarán al frente de la retransmisión, acompañados por Nacho Mapacho, de Clan.

Ana Prada y Javier de Hoyos conducirán la retransmisión de la Cabalgata

El mejor equipo de reporteros –Clara Rivas, Cecilia Revuelta, Lucía Vinaixa, Alberto S. Núñez, María Ortega y Marta Ingelmo- estará a pie de calle, en distintos puntos del recorrido, entrevistando a los participantes de la cabalgata y a personas del público. No faltará el Cartero Escoba, que recogerá las cartas rezagadas para entregárselas a los Reyes Magos.

La Cabalgata estará cubierta desde su comienzo en Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles, con puntos estratégicos como la Plaza de Gregorio Marañon, la plaza de Colón y el Paseo de Recoletos. Un amplio equipo de trabajadores de RTVE ofrecerá este emblemático evento que contará con tres unidades móviles, mas de 25 cámaras, siete grúas y más de 100 personas que harán posible llevar la magia de esta Cabalgata a todo el mundo.

Al igual que en años anteriores, esta retransmisión será accesible mediante subtitulado y en lengua de signos a través del mando del televisor.