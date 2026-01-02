Los Reyes Magos llegan a RTVE en la noche más mágica
- Presentada por Ana Prada y Javier de Hoyos, la cabalgata de Madrid rendirá homenaje a los maestros y maestras
- Clan celebra sus 20 años con una espectacular carroza en la que sus personajes saludarán a los niños, junto a Gonzalo Pinillos, representante en Eurovisión Junior
- Lunes 5 de enero, a partir de las 18:15 horas en La 1 y RTVE Play
La cabalgata de los Reyes Magos de Madrid pondrá el broche a la programación de Navidad en RTVE en una noche de ilusión y con una emisión presentada por Ana Prada y Javier de Hoyos. Protagonista especial será la carroza de Clan, desde la que los personajes de su programación celebrarán los 20 años del canal infantil junto a Gonzalo Pinillos, el representante español que emocionó en Eurovisión Junior con ‘Érase una vez (Once upon a time)’ el pasado 13 de diciembre.
Más de 60 años recibiendo a los Reyes Magos
Con más de 60 años de tradición en las retransmisiones navideñas de RTVE, la Cabalgata de Reyes supondrá el momento más emocionante y esperado para miles de niños y niñas. La 1 y RTVE Play emitirán este evento mágico que recorrerá las calles madrileñas y acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Será un desfile que rendirá homenaje a la sabiduría, a los maestros y maestras, y en el que participará la Carroza de Clan. Ana Prada -en su tercera cabalgata- y Javier de Hoyos -que debuta en este rol- estarán al frente de la retransmisión, acompañados por Nacho Mapacho, de Clan.
El mejor equipo de reporteros –Clara Rivas, Cecilia Revuelta, Lucía Vinaixa, Alberto S. Núñez, María Ortega y Marta Ingelmo- estará a pie de calle, en distintos puntos del recorrido, entrevistando a los participantes de la cabalgata y a personas del público. No faltará el Cartero Escoba, que recogerá las cartas rezagadas para entregárselas a los Reyes Magos.
La Cabalgata estará cubierta desde su comienzo en Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles, con puntos estratégicos como la Plaza de Gregorio Marañon, la plaza de Colón y el Paseo de Recoletos. Un amplio equipo de trabajadores de RTVE ofrecerá este emblemático evento que contará con tres unidades móviles, mas de 25 cámaras, siete grúas y más de 100 personas que harán posible llevar la magia de esta Cabalgata a todo el mundo.
Al igual que en años anteriores, esta retransmisión será accesible mediante subtitulado y en lengua de signos a través del mando del televisor.
Carroza de Clan dedicada a la sabiduría
La carroza de Clan volverá a ser una de las estrellas del recorrido: desde ahí, sus personajes más queridos saludarán al público y celebrarán que el canal infantil de RTVE acaba de cumplir 20 años. Estarán Peppa Pig, Gabby de ‘La casa de muñecas de Gabby’, Pocoyo y su hermanita Bea, Bartolito,de ‘La granja de Zenon’, los Superthings y una de las últimas incorporaciones al canal, el simpático Bluey.
En el diseño de la carroza estarán representados estos y muchos otros protagonistas de la programación de Clan: los ‘Superthings’, ‘La Patrulla Canina’, los ‘Momonsters’, los ‘Wawies’, los ‘Pokémon’, ‘La casa de Mickey Mouse’, ‘Doctora Juguetes’, ‘Spidey y su superequipo’, ‘Superkitties’, ‘Crocodoc’ y ‘Bob Esponja’.
Y desde allí también saludará a los niños Gonzalo Pinillos, representante español en la pasada edición de Eurovisión Junior.
En la carroza también viajará una reportera que irá contando todos los detalles de lo que ocurra durante el recorrido.
Bajo la temática de ‘La Sabiduría’ y como símbolo del camino del aprendizaje, la carroza de Clan para la cabalgata de Reyes 2026 es fruto de un intenso trabajo de diseño y producción propia desde el mes de septiembre en el que han estado implicados los departamentos de Escenografía, Construcción de decorados (Carpintería, Pintura y Modelado), Ambientación de decorados, Efectos especiales, Dirección Comercial y Dirección de Comunicación y Participación de RTVE.