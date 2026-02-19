RTVE ofrece el desglose de las votaciones del Benidorm Fest 2026 y detalla el proceso de selección de las canciones

Cerrada la quinta edición del Benidorm Fest, RTVE ofrece el desglose de votaciones de jurado profesional, televoto y voto demoscópico en las semifinales, cuyas clasificaciones se ofrecieron al término de las galas sin desvelar las posiciones de los artistas ni los porcentajes de voto. Los datos fueron ratificados ante notario en cada gala tras cerrar las votaciones y después han sido revisados por los servicios jurídicos de RTVE.

En la final del Benidorm Fest 2026, que ganaron Tony Grox & LUCYCALYS, sí se desvelaron las votaciones desglosadas.

Proceso de selección de las canciones El comité encargado de la escucha y preselección de candidaturas del Benidorm Fest 2026 estuvo integrado por los siguientes profesionales del sector musical y audiovisual: Javier Llano – Periodista musical. Miembro de la Academia de la Música.

Joe Pérez – Live Nation España.

Tony Aguilar – Los 40.

Paloma Sánchez Buendía – Directora de Sol Música.

Eva Castillo – Especialista en Comunicación / Música & Cultura.

Jaime Acero – Productor TelevisaUnivision.

Alicia Gómez Sánchez – Starlite.

Elena Gómez – RNE, Directora de Radio 1.

Esteban Calle – Subdirector de Marketing RTVE.

Manuel Francisco Rodríguez Seijas – Curador musical.

Ángela Fernández – RTVE Play. El proceso se desarrolló en las siguientes fases: recepción y validación administrativa de candidaturas conforme a las bases públicas del certamen; rondas de escucha individual y valoración técnica por parte del comité: y votación interna para determinar las propuestas que superaban el umbral mínimo de valoración establecido. Como resultado de esta fase, el comité seleccionó un total de 30 candidaturas que alcanzaron el quórum fijado. Todas las canciones finalmente seleccionadas para participar en el Benidorm Fest 2026, así como las candidaturas de reserva, proceden exclusivamente de este grupo inicial de 30 propuestas previamente seleccionadas por el comité. Posteriormente, estas 30 propuestas fueron objeto de una revisión estratégica y editorial adicional. Para esta fase se constituyó un Comité de Dirección, formado por: César Vallejo – Director del Benidorm Fest.

Ana María Bordas – Directora de Producción de Contenidos de RTVE.

María Eizaguirre – Directora de Comunicación de RTVE.

Sergio Calderón – Director de TVE. Este Comité analizó nuevamente las 30 propuestas atendiendo a criterios de coherencia editorial, equilibrio global del cartel y posicionamiento estratégico del certamen. Como resultado de esta revisión, se configuró la lista definitiva de 18 canciones participantes, así como 6 candidaturas de reserva, todas ellas provenientes del citado grupo de 30 propuestas preseleccionadas. Los criterios utilizados para la selección fueron la competitividad artística y potencial escénico, la calidad compositiva e interpretativa, la viabilidad de producción en directo, la civersidad de géneros y estilos musicales, la paridad y representación diversa, la coherencia global del conjunto artístico del certamen, y el potencial de recorrido y posicionamiento en plataformas digitales y emisoras de radio. El objetivo fue conformar una propuesta plural, competitiva y representativa de la música actual producida en España, con capacidad de proyección más allá del propio certamen. En esta edición no figuran votaciones individuales ni detalles de éstas, dado que el sistema de puntos en esta fase no llevó consigo una votación sino un mecanismo de quórum; la decisión final responde a una valoración colegiada de carácter editorial y estratégico.

Votaciones final En la final, la posición de los artistas fue, de mayor a menor puntuación: Tony Grox & LUCYCALYS, ASHA, Rosalinda Galán, Izan Llunas, Miranda! & bailamamá, KITAI, The Quinquis, María León ft. Julia Medina, Dani J, Mikel Herzog Jr., MAYO y Kenneth. Tony Grox & LUCYCALYS obtuvieron un total de 166 puntos: 82 del jurado, 36 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 11.100 votos de la audiencia, de los cuales 10.705 fueron a través de la App de RTVE Play, 251 SMS y 144 llamadas. ASHA obtuvo 144 puntos en total: 92 del jurado, 28 del demoscópico y 24 del televoto. Recibió 2.369 votos del público, de los cuales 2.160 llegaron a través de RTVE Play, 117 SMS y 92 llamadas. Rosalinda Galán recibió 140 puntos en total: 52 del jurado, 44 del demoscópico y 44 del televoto. El público le otorgó 8.927 votos: 8.600 en RTVE Play, 228 por SMS y 99 por llamadas. Izan Llunas obtuvo en total 139 puntos: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 20 del televoto. La audiencia le dio 2.318 votos, de los cuales 1.997 fueron a través de RTVE Play, 171 SMS y 150 llamadas. Miranda! & bailamamá recibieron 118 puntos: 70 del jurado, 8 del demoscópico y 40 del televoto. El público les dio 3.848 votos: 3.655 a través de RTVE Play, 129 SMS y 64 llamadas. KITAI obtuvo un total de 103 puntos: 51 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. Recibió 2.842 votos de la audiencia, de los cuales 2.561 llegaron por RTVE Play, 196 por SMS y 85 por llamadas. The Quinquis reunieron 93 puntos en total: 65 del jurado, 16 del demoscópico y 12 del televoto. El público les dio 2.225 votos: 2.088 por RTVE Play, 98 por SMS y 39 por llamadas. María León ft. Julia Medina recibieron en total 82 puntos: 30 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia les otorgó 2.814 votos, de los cuales 2.625 fueron a través de RTVE Play, 123 SMS y 66 llamadas. Dani J sumó un total de 80 puntos: 40 del jurado, 32 del demoscópico y 8 del televoto. Recibió 2.122 votos del público: 1.948 por RTVE Play, 127 por SMS y 47 por llamadas. Mikel Herzog Jr. obtuvo 79 puntos en total: 23 del jurado, 40 del demoscópico y 16 del televoto. Este último reunió 2.305 votos, de los cuales 2.107 fueron en RTVE Play, 108 SMS y 90 llamadas. MAYO logró 64 puntos: 24 del jurado, 4 del demoscópico y 36 del televoto. La audiencia le dio 3.695 votos: 3.015 a través de RTVE Play, 590 por SMS y 90 por llamadas. Kenneth obtuvo 40 puntos: 24 del jurado, 12 del demoscópico y 4 del televoto. El público le otorgó 1.498 votos, de los cuales 1.400 fueron por RTVE Play, 55 SMS y 43 llamadas. Por tanto, en orden de mayor a menor puntuación, los favoritos del jurado profesional fueron ASHA, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, Miranda! & bailamamá, The Quinquis, Rosalinda Galán, KITAI, Dani J, María León ft. Julia Medina, MAYO y Kenneth empatados, y Mikel Herzog Jr. Y los favoritos del público fueron Tony Grox & LUCYCALYS, Rosalinda Galán, Miranda! & bailamamá, MAYO, KITAI, María León ft. Julia Medina, ASHA, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., The Quinquis, Dani J y Kenneth.

Votaciones primera semifinal La posición de los artistas de la primera semifinal, de mayor a menor puntuación total, fue Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Dora & Marlon Collins y Greg Taro. Tony Grox & LUCYCALYS lograron un total de 151 puntos: 63 del jurado, 40 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 6.454 votos del público, de los cuales 6.355 fueron a través de RTVE Play , 57 SMS y 42 llamadas. Izan Llunas obtuvo 147 puntos en total: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia le dio 2.136 votos: 2.047 por RTVE Play, 31 SMS y 58 llamadas. Kenneth reunió un total de 142 puntos: 74 del jurado, 28 del demoscópioc y 40 del televoto. Recibió 2.922 votos del público, de los cuales 2.812 llegaron a través de RTVE Play, 69 por SMS y 41 por llamadas. KITAI logró 130 puntos en total: 78 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. La audiencia le otorgó 2.382 votos: 2.264 a través de RTVE Play, 77 SMS y 41 llamadas. Mikel Herzog Jr. consiguió 90 puntos: 38 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto. Obtuvo 2.026 votos del público, de los cuales 1.949 fueron por RTVE Play, 29 por SMS y 48 por llamadas. María León ft. Julia Medina sumaron 85 puntos en total: 37 del jurado, 24 del demoscópico y 24 del televoto. Recibieron 2.071 votos de la audiencia: 1.952 por RTVE Play, 97 por SMS y 22 por llamadas. Luna Ki obtuvo un total de 68 puntos: 36 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del televoto. El público le dio 1.427 votos, de los cuales 1.334 fueron a través de RTVE Play, 79 SMS y 14 llamadas. Dora & Marlon Collins sumaron 61 puntos: 41 del jurado, 8 del demoscópico y 12 del televoto. Recibieron 1.389 votos de la audiencia: 1.364 por RTVE Play, 16 SMS y 9 llamadas. Greg Taro logró un total de 38 puntos: 18 del jurado, 12 del demoscópico y 8 del televoto. El público le dio 537 votos, de los cuales 434 fueron a través de la RTVE Play, 62 por SMS y 41 por llamadas. Por tanto, en orden de mayor a menor puntuación, los favoritos del jurado fueron KITAI, Kenneth, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Luna Ki y Greg Taro. Y los favoritos del público fueron Tony Grox & LUCYCALYS, Kenneth, KITAI, Izan Llunas, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Luna Ki, Dora & Marlon Collins y Greg Taro.