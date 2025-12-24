Clan celebra su 20º aniversario con una gran fiesta y una programación de Navidad llena de estrenos y sorpresas

RTVE celebra los 20 años de Clan, el canal infantil líder en España desde su lanzamiento en 2005. Para conmemorar esta fecha, Clan ha organizado una gran fiesta este martes, 23 de diciembre, con la participación de sus grandes amigos. Además, durante la Navidad el canal ofrece una programación especial con maratones, cine familiar y el esperado estreno en Clan de ‘Bluey’, la aclamada serie australiana considerada un fenómeno global entre las familias.

Los Cines Callao de Madrid han acogido este martes la celebración del 20º aniversario. Una fiesta que ha reunido a toda la familia de Clan, “el canal más divertido de toda RTVE”, ha asegurado la presentadora del acto, Ángela Fernández.

Clan cumple 20 años

“Televisión Española y Contenidos Infantiles van de la mano, porque queremos formar parte de las familias y lo hacemos en equipo”, ha afirmado Yago Fandiño, subdirector de Contenidos Infantiles de RTVE durante la celebración.

Niños y niñas han podido conocer en persona y hacerse fotos con sus amigos de Clan: Pocoyó, Peppa Pig, los Wawies, Superthings, Momonosters y Bluey. Una tarde con mucha música en la que los asistentes han disfrutado de la actuación musical de Gonzalo Pinillos, con ‘Érase una vez (Once upon a time)’, representante de España en Eurovisión Junior.

Gonzalo Pinillos actuó en la fiesta de Clan

Servicio público y motor de la animación En los últimos 20 años, Clan ha acompañado a las familias españolas con una orientación clara de servicio público, evolucionando con ellas y estando presente allí donde las familias han necesitado contenido de calidad, de la TDT a internet, de las Smart TV a los dispositivos móviles. Además, Clan es el motor de la animación española y apoya firmemente la producción europea, una labor que le reconocen desde DIBOOS, la Federación de Animación y Efectos Visuales: “Durante 20 años Clan ha sido clave para que la animación española llegue a los niños y niñas con historias que entretienen y educan. Clan se ha consolidado como su primer acceso a la cultura audiovisual y un servicio público esencial. Desde DIBOOS celebramos su trayectoria y defendemos su papel como aliado estratégico del sector”. En estas dos décadas han destacado iniciativas como ‘Aprendemos en Casa’ durante la pandemia y los premios que ha recibido. También ha sido notable el impacto que producciones como ‘Lunnis de Leyenda’ han tenido para descubrir a la infancia española personajes significativo de la historia y las artes españolas, especialmente rescatando grande mujeres como Concepcion Arenal, Clara Campoamor o Isabel Zendal.