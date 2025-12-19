Clan estrena la tercera temporada de 'Momonsters'

La exitosa serie de animación preescolar ‘Momonsters’ estrena su tercera temporada mañana, sábado 20 de diciembre, en Clan. El canal infantil y juvenil de RTVE está celebrando su 20º aniversario y con esta nueva temporada amplía su oferta para los más pequeños, coincidiendo con el comienzo de la programación navideña de RTVE.

Dirigida al público preescolar, niños y niñas de entre 2 y 5 años, ‘Momonsters’ combina entretenimiento, humor y valores educativos en las aventuras que viven sus cinco monstruitos: Haha, Hehe, Hihi, Hoho y Huhu.

Esta tercera temporada es una coproducción de Big Bang Box junto a RTVE y Baleuko. Un proyecto de un equipo de en torno a 80 personas que han trabajado con múltiples materiales digitales y piezas cortas educativas para seguir entreteniendo a los niños también fuera de las pantallas.

Desde la emisión de los primeros episodios, el universo de animación de ‘Momonsters’ ocupó rápidamente un espacio preferente entre las series más vistas de Clan, tanto en su emisión lineal como en los medios digitales de RTVE, donde la serie estaba disponible en castellano e inglés. En diciembre de 2023 llegó a las salas de cine ‘Momonsters. La Película’, con gran éxito de público.

Yago Fandiño, director de Clan, apostó desde el principio por coproducir esta serie: “Desde que vimos ‘Momonsters’ por primera vez, nos enganchó su magia, su diversión y los valores educativos que transmite. Para nosotros es gran noticia poder estrenar la tercera temporada en una época tan especial como las navidades y continuar el éxito que se inició con el estreno de la serie en marzo de 2020”.

Fernando Alcaraz, productor ejecutivo de Big Bang Box, afirma que “en ‘Momonsters’ hemos encontrado aquello que nos habría encantado ver de pequeños: trabajo en equipo, amistad, valores; y todo contado en tono de aventura y humor”. “Esta tercera temporada mantiene el espíritu de las anteriores temporadas. Estoy seguro de que seguiremos sumando espectadores a la gran familia Momonsters”, añade.

Egoitz Rodríguez, CEO y productor de Baleuko, añade que “para nosotros era un reto sumarnos a una coproducción de tanta calidad y excelencia creativa. Además, es un aliciente poder ver a los ‘Momonsters’ también en euskera en EITB. El estreno de la tercera temporada es un gran regalo de Navidad”.

Éxito internacional El estreno de la tercera temporada en España es también el pistoletazo de salida de su estreno internacional. Las dos anteriores temporadas han sido estrenadas en casi 100 países: en gran parte de Europa, incluyendo Portugal, Irlanda, Polonia, Italia o Reino Unido; en toda Iberoamérica; en Asia y Oriente Medio; y en África. En los recientes mercados y eventos sectoriales de animación mundiales, como los MIPCOM y MIP CANCUN, muchas televisiones y plataformas de streaming han podido ver algunos de los nuevos episodios y han confirmado la adquisición de la tercera temporada para sus parrillas de 2026.