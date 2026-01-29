RTVE Play lanza el nuevo portal de Clan: el mejor contenido infantil más seguro y divertido que nunca

El nuevo portal de Clan llega a RTVE Play. Un espacio más seguro, pensado para los más pequeños de la casa, con una amplia oferta de contenidos infantiles, divertidos y educativos, además de juegos, concursos y actividades para hacer en familia. Más fácil de usar y con más opciones.

Un entorno seguro para los más pequeños El nuevo portal de Clan en RTVE Play concentra la oferta infantil en un espacio con controles de acceso para ayudar a proteger a los menores frente a contenidos no adecuados para su edad. En el ‘Perfil infantil’ los más pequeños tendrán exclusivamente acceso a las portadas de preescolar, infantil y junior con contenidos apropiados para su edad. Para salir del perfil infantil y volver al entorno general de RTVE Play, es necesario introducir el PIN parental. Por otro lado, RTVE Play cuenta con un PIN parental asociado a una edad recomendada, que permite a un adulto establecer el rango máximo de edad de los contenidos que se pueden reproducir en la plataforma. De este modo, cualquier contenido cuya edad recomendada, supere la configurada queda protegido y requiere la introducción del PIN para su visualización. Esta función está disponible en televisores conectados y en la aplicación móvil de RTVE Play.

Series en inglés y subtítulos en lenguas cooficiales Los más pequeños podrán disfrutar de sus contenidos favoritos en versión original o doblados al castellano y también tendrán la opción de subtítulos en castellano, inglés, o escoger otras lenguas cooficiales.

Clan, en cualquier lugar El nuevo portal está disponible en rtve.es/clan, dentro de RTVE Play y en la app de Clan para móvil, tablet y televisores conectados, para disfrutar de los contenidos infantiles cuando y donde se quiera. Clan estrena portal

Juegos, retos y concursos El portal rtve.es/clan ofrece una amplia colección de juegos interactivos, concursos y retos adaptados para el público infantil. De manera muy fácil, tanto en la versión web como en la app, se puede acceder a jugar con ‘Peppa Pig’ pisando charcos y recogiendo globos, ayudar a ‘Hello Kitty’ en la cocina o echar un tres en raya con los personajes de ‘Tara Duncan’. Además, incorpora una sección de descargables con actividades para hacer en familia, como recortables y láminas para colorear de los personajes de las series de animación más populares