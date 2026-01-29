RTVE Play lanza el nuevo portal de Clan: el mejor contenido infantil más seguro y divertido que nunca
- Un único entorno para disfrutar de todos los contenidos infantiles en familia en Clan
- Con posibilidad de control parental con ‘Perfil infantil’ y PIN por edades para limitar el acceso a contenidos
- Las series y películas se ofrecen en versión original o dobladas, con opción de subtítulos en lenguas cooficiales
- El Lab de RTVE lanza ‘Cibercampamento Clan’, una experiencia transmedia de alfabetización mediática
El nuevo portal de Clan llega a RTVE Play. Un espacio más seguro, pensado para los más pequeños de la casa, con una amplia oferta de contenidos infantiles, divertidos y educativos, además de juegos, concursos y actividades para hacer en familia. Más fácil de usar y con más opciones.
Un entorno seguro para los más pequeños
El nuevo portal de Clan en RTVE Play concentra la oferta infantil en un espacio con controles de acceso para ayudar a proteger a los menores frente a contenidos no adecuados para su edad.
En el ‘Perfil infantil’ los más pequeños tendrán exclusivamente acceso a las portadas de preescolar, infantil y junior con contenidos apropiados para su edad. Para salir del perfil infantil y volver al entorno general de RTVE Play, es necesario introducir el PIN parental.
Por otro lado, RTVE Play cuenta con un PIN parental asociado a una edad recomendada, que permite a un adulto establecer el rango máximo de edad de los contenidos que se pueden reproducir en la plataforma. De este modo, cualquier contenido cuya edad recomendada, supere la configurada queda protegido y requiere la introducción del PIN para su visualización. Esta función está disponible en televisores conectados y en la aplicación móvil de RTVE Play.
Series en inglés y subtítulos en lenguas cooficiales
Los más pequeños podrán disfrutar de sus contenidos favoritos en versión original o doblados al castellano y también tendrán la opción de subtítulos en castellano, inglés, o escoger otras lenguas cooficiales.
Clan, en cualquier lugar
El nuevo portal está disponible en rtve.es/clan, dentro de RTVE Play y en la app de Clan para móvil, tablet y televisores conectados, para disfrutar de los contenidos infantiles cuando y donde se quiera.
Qué ver en el nuevo portal de Clan
La portada de Clan en RTVE Play cuenta con una amplia selección de contenidos divertidos para los más pequeños. Podrán disfrutar de episodios completos de sus series favoritas como ‘Bluey’, ‘Una casa de locos’, ‘Bob Esponja’, ‘Peppa Pig’, ‘Isadora Moon’ o‘Momonsters’, además de estrenos como ‘Danger Force’, ‘Tara Duncan’, ‘Pocoyó’, ‘Croco Doc’ y‘El Reino Infantil’.
El portal también ofrece un catálogo de cine familiar con títulos de éxito internacional como ‘Wonka’, películas premiadas como ‘Robot Dreams’ , comedias como ‘Los Rodríguez y el más allá’ o ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’ y de fantasía como ‘El jinete del dragón’ o ‘Las aventuras de Pil’. El catálogo no deja de crecer y se podrá disfrutar de nuevos títulos cada semana.
Entre la oferta destacan también series de Disney como ‘La casa de Mickey Mouse’, ‘Spidey y su superequipo’, ‘Superkitties’ o‘Doctora Juguetes’.
Las familias y los niños podrán buscar los contenidos más apropiados para su edad con las portadas especial dedicadas a preescolar, infantil o junior y por sus temáticas favoritas dedicadas a comedias, aventuras y acción, animales, superhéroes o a través de sus personajes favoritos.
Juegos, retos y concursos
El portal rtve.es/clan ofrece una amplia colección de juegos interactivos, concursos y retos adaptados para el público infantil. De manera muy fácil, tanto en la versión web como en la app, se puede acceder a jugar con ‘Peppa Pig’ pisando charcos y recogiendo globos, ayudar a ‘Hello Kitty’ en la cocina o echar un tres en raya con los personajes de ‘Tara Duncan’.
Además, incorpora una sección de descargables con actividades para hacer en familia, como recortables y láminas para colorear de los personajes de las series de animación más populares
Cibercampamento Clan
El Lab de RTVE lanza ‘Cibercampamento Clan’, una plataforma transmedia de alfabetización mediática dirigido a niñas y niños a partir de 8 años, que busca impulsar el pensamiento crítico, la seguridad digital y la comprensión del ecosistema mediático entre las generaciones más jóvenes.
La plataforma ofrece tres propuestas interactivas, diseñadas para ser utilizadas tanto en el hogar como en el aula. El primer capítulo ‘El monstruo de mi huella’ —ya disponible — es una aventura interactiva para jugar a partir de 8 años, centrada en comprender qué es la huella digital, cómo se genera y qué hábitos permiten proteger la privacidad y la identidad online.
En el capítulo 2, ‘Redes bajo sospecha’, para niños y niñas a partir de 10 años, se ofrece una experiencia para aprender a detectar comportamientos dañinos en redes sociales, entender cómo funcionan las burbujas informativas y promover una convivencia digital saludable.
El último capítulo, ‘Detectives de la verdad’, para jugar a partir de 12 años, se presenta un recorrido gamificado que enseña a identificar noticias falsas, contrastar información, reconocer señales de manipulación y comprender el papel del periodismo en la sociedad.
El interactivo Cibercampamento Clan (rtve.es/cibercampamento-clan), creado por el Laboratorio de Innovación de RTVE Play consolida el compromiso de RTVE con su misión de servicio público en el entorno digital. En el desarrollo del proyecto ha colaborado Manu Sánchez Montero, reconocido divulgador y experto en innovación educativa.