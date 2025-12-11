El éxito mundial 'Bluey' se une a Clan de RTVE este mes de diciembre

RTVE y BBC Studios anuncian el estreno de la serie de animación de éxito mundial ‘Bluey’ en Clan, el canal infantil y juvenil de RTVE. La serie, de gran popularidad en España, emitirá sus tres primeras temporadas en Clan a partir del 20 de diciembre a las 09:55 horas.

La llegada de ‘Bluey’ a Clan se celebrará con apariciones especiales durante dos grandes eventos: el 23 de diciembre, Bluey y su familia participarán en el evento del 20º aniversario de Clan, todo un hito para el canal. Y el 5 de enero, Bluey y Bingo estarán presentes en la carroza de Clan en la Cabalgata de Reyes de Madrid, una de las principales tradiciones navideñas.

La serie sigue a Bluey, una adorable e incansable perrita Blue Heeler que vive con su mamá, su papá y su hermana pequeña, Bingo. Bluey participa, con su energía ilimitada, en juegos impredecibles y divertidos, llevando a su familia y a todo el vecindario a su mundo de diversión.

Sergio Calderón, director de RTVE, ha asegurado: “Con ‘Bluey’, hemos añadido la pieza final que aporta lo mejor de la animación a Clan. ‘Bluey’ se ha convertido en un fenómeno mundial: captura la realidad de la vida familiar moderna con honestidad, calidez y humor”.

Janet H.A. Brown, presidenta de Ventas de Contenidos Globales de BBC Studios, ha declarado: “Estamos encantados de asociarnos con RTVE para llevar el encanto y el espíritu juguetón de ‘Bluey’ aún a más hogares de toda España. La llegada de ‘Bluey’ a Clan permite que más familias compartan la alegría de esta querida serie y marca el último hito en la creciente popularidad de ‘Bluey’ en la región”.

Tras su estreno en Australia en 2018, ‘Bluey’ ha ganado millones de fans en todo el mundo y es una de las series de televisión animadas más vistas a nivel mundial. Este fenómeno, ganador de un premio BAFTA y varios premios Emmy, se emite en más de 140 países y en 2024 fue la serie más vista en todo el mundo en Disney+ (en número de visualizaciones), el programa más visto en streaming (Nielsen) y también el programa más visto en streaming en la primera mitad de 2025 en Estados Unidos1. Además, ocupa el primer puesto como programa infantil más visto tanto en CBeebies2 como en Disney+ en el Reino Unido3.

La serie ha tenido un gran éxito de crítica tanto en su país como en el extranjero, y recientemente ha ganado su segundo Emmy® Internacional. Asimismo, ‘Bluey’ ha recibido el premio BAFTA Children & Young People Award 2022 en la categoría Internacional, el premio al Mejor Programa Infantil en los TV WEEK Logie Awards 2024 y ha obtenido su sexto premio consecutivo AACTA al Mejor Programa Infantil, además de numerosos premios de arte y producción en todo el mundo.

Encargada conjuntamente por ABC Childrens y BBC Studios Kids & Family, ‘Bluey’ está producida por Ludo Studio, ganadora de varios premios Emmy, en asociación con Screen Queensland y Screen Australia. BBC Studios también posee los derechos de distribución y comercialización a nivel mundial.

La serie se emite en Estados Unidos y en todo el mundo (excepto Australia, Nueva Zelanda y China) a través de Disney Channel, Disney Junior y Disney+, gracias a un acuerdo de transmisión global entre BBC Studios Kids & Family y Disney Branded Television. En Australia, el programa se emite en ABC. También se puede ver en el canal oficial de ‘Bluey’ en YouTube.