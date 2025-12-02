'Team Total' celebra en Clan la semana de Eurovisión Junior

‘Team Total’ se llena de música e invitados especiales en los días previos a Eurovisión Junior. Cada dia, artistas y especialistas en el festival plantearán retos y juegos a la audiencia, en una semana que culminará con una conexión con Gonzalo Pinillos, nuestro representante en Georgia, para desearle suerte en la gran final del 13 de diciembre.

El lunes 8 de diciembre visitarán el programa Tony Aguilar y Julia Varela. El comentarista de Eurovisión Junior y los presentadores de ‘Team Total’ se enfrentarán a un épico duelo a tres: ¿quién será capaz de reconocer más canciones de Eurovisión Junior mediante emojis? Además, se hará un karaoke con claners en la Total House y se podrán cantar temas de Eurovisión Junior como ‘Antes muerta que sencilla’ , ‘Loviu’ o ‘Como la Lola’, con los comentarios en directo de Tony y Julia.

El martes 9, el programa recibirá a la representante de Eurovisión Junior 2024, Chloe DelaRosa. Los espectadores podrán jugar con ella a ‘¡Para flipar! (Versión Eurovisiva)’. ¿Serán verdad o mentira las afirmaciones que lance Mia, la Inteligencia Artificial del programa?

Estarán acompañados de unos invitados muy eurovisivos

El miércoles, la Total House tendrá como invitada a la cantante Nerea Rodríguez para jugar a ‘Eurofichados’ con ella. El objetivo: acertar qué personaje de Eurovisión Junior es mediante las pistas que les van lanzando.

El jueves habrá una visita muy top: la subcampeona de Eurovisión Junior 2023. Sandra Valero participará en el programa para jugar a ‘Continúa la canción’. El programa conectará con Gonzalo Pinillos para ver cómo está viviendo los días previos a la final, y se pedirá a los claners que le envíen un mensaje para darle ánimo.

Y cada día, ‘Euromisión’: diferentes personalidades que han pasado por el festival plantearán una pregunta en formato vídeo y los claners tendrán que votar cuál creen que es la opción correcta. Además, habrá una ‘Europorra’: cada uno de los invitados de la semana dejará en un sobre su predicción del Top 3 de Eurovisión Junior 2025. El lunes 15 se abrirán y se descubrirá si alguien ha acertado.