Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

'Team Total' celebra en Clan la semana de Eurovisión Junior

  • Con invitados como Chloe DelaRosa, Sandra Valero, Tony Aguilar y Julia Varela o Nerea Rodríguez y multitud de retos y juegos eurovisivos
  • Del 8 al 11 de diciembre en ‘Team Total’, el primer programa en directo de Clan, con Aina Garriga y Hugo Pérez
  • Cada tarde a las 20:40 horas en Clan. También en la web y la app del canal infantil de RTVE
Una semana muy divertida y eurovisiva, con Aina Garriga y Hugo Pérez en 'Team Total'
Una semana muy divertida y eurovisiva, con Aina Garriga y Hugo Pérez en 'Team Total'
PRENSA RTVE

‘Team Total’ se llena de música e invitados especiales en los días previos a Eurovisión Junior. Cada dia, artistas y especialistas en el festival plantearán retos y juegos a la audiencia, en una semana que culminará con una conexión con Gonzalo Pinillos, nuestro representante en Georgia, para desearle suerte en la gran final del 13 de diciembre.

El lunes 8 de diciembre visitarán el programa Tony Aguilar y Julia Varela. El comentarista de Eurovisión Junior y los presentadores de ‘Team Total’ se enfrentarán a un épico duelo a tres: ¿quién será capaz de reconocer más canciones de Eurovisión Junior mediante emojis? Además, se hará un karaoke con claners en la Total House y se podrán cantar temas de Eurovisión Junior como ‘Antes muerta que sencilla’ , ‘Loviu’ o ‘Como la Lola’, con los comentarios en directo de Tony y Julia.

El martes 9, el programa recibirá a la representante de Eurovisión Junior 2024, Chloe DelaRosa. Los espectadores podrán jugar con ella a ‘¡Para flipar! (Versión Eurovisiva)’. ¿Serán verdad o mentira las afirmaciones que lance Mia, la Inteligencia Artificial del programa?

Estarán acompañados de unos invitados muy eurovisivos

Estarán acompañados de unos invitados muy eurovisivos

El miércoles, la Total House tendrá como invitada a la cantante Nerea Rodríguez para jugar a ‘Eurofichados’ con ella. El objetivo: acertar qué personaje de Eurovisión Junior es mediante las pistas que les van lanzando.

El jueves habrá una visita muy top: la subcampeona de Eurovisión Junior 2023. Sandra Valero participará en el programa para jugar a ‘Continúa la canción’. El programa conectará con Gonzalo Pinillos para ver cómo está viviendo los días previos a la final, y se pedirá a los claners que le envíen un mensaje para darle ánimo.

Y cada día, ‘Euromisión’: diferentes personalidades que han pasado por el festival plantearán una pregunta en formato vídeo y los claners tendrán que votar cuál creen que es la opción correcta. Además, habrá una ‘Europorra’: cada uno de los invitados de la semana dejará en un sobre su predicción del Top 3 de Eurovisión Junior 2025. El lunes 15 se abrirán y se descubrirá si alguien ha acertado.

‘Team Total’

Estrenado en septiembre, ‘Team Total’ es el primer programa en directo de la historia de Clan. Cada tarde, Aina Garriga y Hugo Pérez presentan los contenidos más interesantes para el público preadolescente. Un formato producido por RTVE en colaboración con Kokoro Content, productora especialista en contenido digital, joven y plataformas.

‘Team Total’ forma parte del proyecto ‘Aprendemos en Clan’, desarrollado con el apoyo del Ministerio de Educación. El programa busca generar un espacio con contenidos de calidad que ayude a los preadolescentes a desarrollar su alfabetización mediática, mejorando su capacidad de pensamiento crítico y fomentando la creatividad. Siempre sin olvidar el entretenimiento como eje vertebrador del formato.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: