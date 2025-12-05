¡Llega la Navidad a la nueva revista Clan!
Increíbles sorteos y, de regalo, un Papá Noel que gira y gira sin parar...¡consigue el tuyo y disfruta a tope de la Navidad!
Y viene cargada de increíbles sorteos. Pon un árbol “gatástico” y juega con Capitán Pikachu y Spidey.
De regalo, este divertido Papá Noel que gira y gira, con luces de colores y bolitas de nieve…
¡¡Llévalo a todas partes!!
Además, un póster de la película “200% Wolf” y un especial de actividades de la peli
¡Ah! Y no tires el cartón porque encontrarás todo lo necesario para recibir a Papá Noel y los Reyes Magos como se merecen.
Nueva revista Clan, con todos tus amigos de tu canal infantil favorito.