La estación azul de los niños - La muerte y otros cuentos
Después de Halloween, seguimos abordando un tema tan delicado como la muerte con lecturas que ayudan en las etapas de duelo...¿nos acompañas?
El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y sigue abordando un tema tan delicado como la muerte. Después de nuestros especiales de Halloween, leemos La gota de agua según Raimon Pannikar (Ed. Akiara), un precioso álbum ilustrado que puede ayudar a las familias en etapas de duelo.
Además, seguimos escuchando a los más pequeños que nos cuentan qué recuerdos bonitos tienen de seres queridos que ya han fallecido. Jugamos con el Radioduende Preguntón y Érase una vez, la canción que representará a España en Eurovisión Junior y que tiene una letra de cuento. Regalamos un pack lector en nuestro concurso musical y vamos al cine para ver El tesoro de Barracuda.
¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!