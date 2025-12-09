  1. TV Clan
  2. Noticias
  La estación azul de los niños - Vida de cine
La estación azul de los niños - Vida de cine

Esta semana os llevamos al festival MICE, la Muestra de Cine Educativo de Madrid...¿os venís?

Por
Para todos los públicos La estación azul de los niños: LEAN - Vida de cine - 06/12/25 - Escuchar ahora
La estación azul de los niños: LEAN - Vida de cine - 06/12/25

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y plantea una propuesta de cine. Os llevamos al festival MICE, la Muestra de Cine Educativo de Madrid; allí charlamos con su director y con niños y niñas que aprenden y disfrutan del séptimo arte.

Además, leemos La magia de vivir (Ed. Maeva Young) y la hacemos realidad con los maravillosos mensajes de nuestros pasajeros que nos cuentan qué es lo que más les gusta de estar vivos.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

