La estación azul de los niños - Vida de cine

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y plantea una propuesta de cine. Os llevamos al festival MICE, la Muestra de Cine Educativo de Madrid; allí charlamos con su director y con niños y niñas que aprenden y disfrutan del séptimo arte.

Además, leemos La magia de vivir (Ed. Maeva Young) y la hacemos realidad con los maravillosos mensajes de nuestros pasajeros que nos cuentan qué es lo que más les gusta de estar vivos.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!