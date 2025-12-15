La estación azul de los niños - Preparativos navideños
Esta semana nos ponemos manos a la obra con los preparativos navideños...¿te apuntas?
El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y se pone manos a la obra con los preparativos navideños. Leemos a un autor que ya es un clásico, Eric Carle, en Sueños de nieve (Ed. Kókinos). Nos asomamos al festival de literatura infantil Abrapalabra de la mano de su directora artística, Ana Cristina Herreros.
Nos acordamos de Gonzalo Pinillos en el día de Eurovisión Junior y jugamos con su canción Érase una vez y con el Radioduende Preguntón, que está dispuesto a regalar cuentos en nuestro concurso musical. Para un final redondo, nada como visitar Disney: The exhibition 100 años de magia, una muestra que nos espera en Madrid con toda la historia del universo Disney.
¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!