“Evolution” llega a los cines en febrero...¡Desata tu lado más salvaje!

La imaginación y el humor se dan cita en “Evolution”, la esperada película de animación dirigida por Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez, que se estrenará en España el 6 de febrero de 2026.

La cinta podrá verse tanto en su versión original en Euskera como en castellano y promete conquistar a toda la familia con una historia tan divertida como reflexiva. Pincha aquí para ver el tráiler en versión original en Euskera.

¿Qué pasaría si los animales fueran más humanos y los humanos más animales?

Esa es la premisa de esta comedia de enredo que arranca cuando una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con el de sus exóticas mascotas y empieza una divertidísima aventura donde los humanos se animalizan, los animales se humanizan y todos tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo.

"Evolution" es una comedia de enredo y aventuras sobre seres humanos volviéndose animales y animales enseñando su lado más "homo sapiens". ¡Bienvenidos a un mundo donde humanos y animales tiene más en común de lo que nunca pudiste imaginar! Zoe, una niña de 12 años, y sus exóticas mascotas consumen accidentalmente las bayas de un misterioso árbol. Como resultado, Zoe desarrolla increíbles instintos animales mientras que sus mascotas empiezan a hablar y pensar como humanos.

Con guion firmado por Miguel Morán, Adela Gutiérrez de la Fuente, Julio Soto Gúrpide y José Tatay, la película busca, según sus directores, “invitar a recuperar nuestro instinto más salvaje y reflexionar sobre la conexión con la naturaleza”, en palabras inspiradas por la célebre “llamada de la selva” de Jack London.

La cinta está producida por The Thinklab Media y Viuda Negra, con la participación de RTVE, RTVM y Prime Video, y el apoyo del ICAA, los gobiernos de Euskadi y Navarra y Creative Europe Media. Tras su paso por salas, también estará disponible en Prime Video.

Con un diseño visual vibrante y una trama que mezcla humor, aventura y mensaje ecológico, “Evolution” se perfila como uno de los grandes estrenos de animación del próximo año.

¡Desata tu lado salvaje y apunta la fecha: 6 de febrero de 2026, estreno en cines!