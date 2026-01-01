Nochevieja histórica: 7 mujeres y 7 actuaciones únicas para celebrar a lo grande las 7 décadas de Televisión Española

Nochevieja histórica en La 1. Un espectacular cartel protagonizado por siete mujeres y una ambiciosa producción audiovisual y musical que recorre España de norte a sur, incluido un salto a Miami para una actuación exclusiva de Shakira, que deja momentos únicos e imágenes irrepetibles.

El especial recorre algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de nuestro país convertidos en escenarios únicos para la música en directo, con actuaciones irrepetibles, concebidas para cada espacio y rodadas en condiciones excepcionales. Una noche inolvidable para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, el año del 70º aniversario de Televisión Española.

Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza; Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada; Amaia en el Monasterio de Iratxe (Navarra); Ana Torroja en el Museo Reina Sofía; Rosario Flores acompañada de Ketama, del Pirulí al cielo; y Shakira poniendo el broche de oro a La Casa de la Música desde Miami.

Dirigido desde RTVE por María Eizaguirre y Ana María Bordas, con producción ejecutiva de Carmen Marín y con Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, se trata de un gran despliegue técnico y humano para la producción más ambiciosa de la Nochevieja, que cuenta con la colaboración de Cellnex.

Shakira elige RTVE en exclusiva Shakira, la artista internacional que se ha sumado a La casa de la música desde Miami Shakira prepara un 2026 lleno de sorpresas y elige La Casa de la Música para comenzar el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes. La artista colombiana canta ‘Soltera’ en el teatro Hard Rock Live de Miami, en una actuación exclusiva para RTVE que dedica a todos sus fans españoles. Shakira posee un palmarés de cientos de galardones internacionales, que incluyen 15 Premios Grammy Latinos y cuatro Premios Grammy. En 2025 ha pulverizado todos los récords con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y se ha consagrado como la artista latina con la gira más exitosa de la historia. El impacto digital de su música es también de récord. Ejemplo de ello es su colaboración con Bizarrap, que alcanzó máximo de visualizaciones en YouTube y obtuvo 14 récords mundiales Guinness.

Estreno mundial del nuevo single de La Oreja de Van Gogh El regreso de Amaia a La oreja de Van Gogh, un regalo para los fans Bernardo Doral La Oreja de Van Gogh presenta en exclusiva mundial ‘Todos estamos bailando la misma canción’, su esperado nuevo single, desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha. Esta privilegiada atalaya es el escenario del reencuentro de esta banda donostiarra que forma parte de tantas generaciones de este país en la primera aparición del grupo desde que anunciaron el regreso con Amaia Montero como vocalista principal tras casi 18 años de ausencia. Una gran celebración musical que culmina con un espectáculo pirotécnico impactante. El rodaje nocturno con dron permite capturar la belleza del entorno de San Sebastián, integrando paisaje, arquitectura y música en una experiencia audiovisual de gran impacto en cuya grabación participan 71 personas. La diseñadora donostiarra Isabel Zapardiez se encarga del vestuario de Amaia Montero para su reaparición. Una estructura envolvente, construida a partir de 56 metros de tejido, donde el neopreno blanco permite controlar el volumen y definir una silueta sólida y protectora. El chaleco con capucha y cola introduce una dimensión casi ritual, vinculada a la idea de recogimiento y presencia. El interior amarillo fluorescente, visible únicamente en el movimiento, representa una energía íntima y personal. Un vestuario que habla de convicción interior, protección y fuerza silenciosa, expresadas a través de la forma y la materia.

Nicki Nicole entona ‘Plegarias’ en el Castillo de Pedraza Nicki Nicole regala una actuación con una atmósfera irrepetible El Castillo de Pedraza se transforma en un escenario de gran impacto visual y emocional para la actuación íntima y mágica de Nicki Nicole. Interpreta ‘Plegarias’ acompañada por una orquesta de 47 músicos, en una propuesta que fusiona su universo musical con una dimensión sinfónica y cinematográfica. La iluminación del espacio se construye a partir de 4.500 velas que envuelven el palacio en una atmósfera íntima y ceremonial, reforzada por un globo de helio iluminado que aportaba una luz envolvente y homogénea. El rodaje nocturno con dron completa una puesta en escena de gran belleza y escala visual en la que participan 87 profesionales. Nicki Nicole, desde Rosario, Argentina, construyó una identidad artística única que trasciende géneros y formatos, combinando lo urbano con una mirada cada vez más profunda, musical y emocional. Una de las artistas argentinas más escuchadas en todo el mundo, ha explorado nuevos lenguajes sonoros y escénicos, acercándose a universos más orgánicos y sinfónicos donde la interpretación y la emoción ocupan el centro de la escena. Esta Nochevieja viajó a España para ofrecer esta actuación íntima y especial en un enclave único, y en febrero dará otro hito en su carrera al presentarse en el emblemático Teatro Colón de Argentina, donde se convertirá en la primera artista del género urbano en agotar un concierto sinfónico en este escenario histórico.

Lola Indigo canta ‘VERDE’ en la Alhambra Lola Indigo homenajea a Lorca desde la Alhambra En otro enclave espectacular, el Palacio de Carlos V, en el corazón del conjunto monumental de la Alhambra, vemos a la granadina Lola Índigo interpretando ‘VERDE’. La artista homenajea y transforma el poema de Federico García Lorca en una versión moderna y coreográfica inspirada en su propia energía. Una actuación nocturna concebida como un diálogo entre tradición y contemporaneidad. La artista presenta una propuesta apoyada en la raíz flamenca, acompañada por un grupo de flamenco compuesto por 14 músicos, incluidos coros, que aportan fuerza, profundidad y emoción a la puesta en escena. La actuación se completa con un rodaje nocturno con dron que permite capturar la monumentalidad del espacio desde una perspectiva inédita, reforzando el vínculo entre música, arquitectura e historia. El dispositivo técnico y artístico cuenta con 73 personas, reflejo de la magnitud y complejidad de la producción.

Amaia interpreta ‘Aralar’ en el Monasterio de Irache Amaia convirtió su actuación en casi un ritual mágico El Monasterio de Iratxe, en Navarra, es el escenario de una de las producciones más ambiciosas del especial, con la actuación de Amaia y su canción ‘Aralar’. Simulando el vuelo de un pájaro, la actuación se adentra en los bosques encantados de Navarra y los alrededores de Monasterio junto a Amaia, alquimista que nos traslada a su universo imaginario del folk con una performance visual que combinó lo ritual con lo contemporáneo. La artista se presenta acompañada por una orquesta de 40 músicos, en una propuesta de gran formato que combinó solemnidad, emoción y potencia musical. La iluminación se apoya en cuatro SkyPanel, diseñados para realzar la arquitectura del Monasterio y crear una atmósfera contemporánea respetuosa con el espacio histórico. El rodaje nocturno con dron amplifica la dimensión épica de la actuación y del enclave. El despliegue técnico y humano para esta grabación alcanza las 98 personas, convirtiéndola en una de las producciones audiovisuales más complejas realizadas en este espacio.

Ana Torroja despide ‘Un año más’ desde el Museo Reina Sofía Ana Torroja reinventó anoche el clásico 'Un año más' Ana Torroja brinda una actuación muy especial desde el Museo Reina Sofía de Madrid con el inolvidable ‘Un año más’ de Mecano. La artista ofrece una versión cálida, íntima y exclusiva de lo que ya es un himno generacional con el que todos despedimos el año. Una actuación sobria, llena de belleza y profundamente emotiva. La artista interpreta su repertorio en un formato íntimo, acompañada únicamente por un piano de cola y un violinista, poniendo el foco en la voz, la emoción y la interpretación. La propuesta visual se amplía también con un rodaje nocturno con dron sobre el museo y su entorno urbano, integrando música, arquitectura contemporánea y ciudad en una misma narrativa. Para esta grabación se ha contado con un equipo de 56 personas entre profesionales técnicos, artísticos y de producción.