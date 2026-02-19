RTVE estrena en abierto la miniserie completa 'Anatomía de un instante'

En la víspera del 45º aniversario del golpe de Estado en España del 23-F, RTVE estrena ‘Anatomía de un instante’, la miniserie de Movistar+ que disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la Transición. Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’, ‘Grupo 7’) dirige esta producción basada en el libro homónimo de Javier Cercas.

Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo se convierten en la ficción en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, los únicos tres hombres que se mantuvieron sentados en sus asientos cuando Tejero, pistola en mano, entró en el Congreso de los Diputados hace ahora 45 años.

Póster de 'Anatomía de un instante' Movistar +

Sinopsis Partiendo del golpe de Estado del 23F, ‘Anatomía de un instante’ analiza la Transición Española. Lo hace a través de la figura de tres hombres que, mientras todos se agachaban para ponerse a salvo cuando Antonio Tejero irrumpió en el Congreso, se mantuvieron sentados: el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España; y Gutiérrez Mellado, vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa. A través de estos tres hombres que lideraron el paso a la democracia y de los tres principales cabecillas del golpe, Tejero, Milans y Armada, la serie relata la cadena de eventos y de tensiones que llevaron al país a estar a punto de volver al régimen militar anterior. Una adaptación del libro de Javier Cercas que ha sido denominada como “una de las obras capitales de la literatura en lengua castellana de nuestra época”. Anatomía de un instante Cap 1 Fotógrafo JulioVergne Julio Vergne

Capítulo 1 El primer capítulo cuenta cómo Adolfo Suárez pasó de vender electrodomésticos a convertirse en presidente del Gobierno. En pocos años fue capaz de liderar los cambios políticos necesarios para desmontar el régimen franquista y lograr la transición a la democracia. Una lucha llena de artimañas, trucos y mucha mano izquierda que le pusieron en contra a aquellos con los que desarrolló su carrera durante el franquismo. Anatomía de un instante Cap 2 Fotógrafo JulioVergne Julio Vergne

Capítulo 2 Centrado en el personaje de Carrillo, narra su viaje desde la clandestinidad hasta lograr la legalización del Partido Comunista. Para lograrlo tuvo que entrar ilegalmente en España y poner en marcha una campaña de presión al Gobierno. Después de múltiples peticiones de paciencia, logró sentarse a negociar con Suárez en persona y conseguir su objetivo. El día que el PCE se legalizó, se encendió la mecha del golpe. Anatomía de un instante Cap 3 Fotógrafo JulioVergne Julio Vergne

Capítulo 3 El protagonista del tercer capítulo es Gutiérrez Mellado, a quien Suárez pidió participar en su Gobierno y acabó convirtiéndose en su mano derecha. El único que siguió a su lado hasta el final. Su mandato era democratizar el ejército franquista que tan bien conocía. Pero en pocos meses pasó de ser uno de los militares más respetados del país a uno de los más odiados y vio cómo todas las fuerzas golpistas iban ganando terreno a su alrededor. Con él la audiencia verá la gran crisis final del Gobierno de Suárez y su dimisión. Anatomía de un instante Cap 4 Fotógrafo JulioVergne Julio Vergne