Capítulo final: 'ENA' recuerda su vida y cómo acompañó a Alfonso XIII hasta su muerte

Recién acabada la II Guerra Mundial, salta la alarma en El Pardo: Ena va a tener una reunión en Londres con un periodista español, Augusto Assía, considerado persona no grata para el Régimen. Es el capítulo final de ‘ENA’, la serie sobre Victoria Eugenia de Battenberg, que llega este lunes a su desenlace, con la reina recordando su pasado y cómo acompañó a Alfonso XIII hasta la muerte a pesar de su separación.

El capítulo del pasado lunes, titulado ‘Así que pasen cinco años’, subió y registró un 12,3% de cuota, 1.194.000 espectadores de media y 2.631.000 espectadores únicos, la oferta más contactada de su franja.

Ena concede una entrevista RTVE

‘La conversación’ Terminada la Segunda Guerra Mundial, los servicios de información del Régimen se alarman al saber que Ena va a tener una reunión en Londres con un periodista español, Augusto Assía. Corresponsal en el Berlín nazi, periodista al servicio del propio Franco en Burgos, corresponsal en Londres, donde engaña a los alemanes sobre el desembarco en Normandía… tiene todas las trazas de ser un espía inglés. Ena conversa con él sobre su pasado. Le reconoce que, desde la dictadura de Primo de Rivera, no ha podido dormir bien ni una noche. Le habla de sus encuentros en Roma con Alfonso y de cómo le acompañó en su muerte… Pero Assía se da cuenta de que lo que Ena quiere es analizar, con alguien tan bien relacionado con el gobierno inglés como él, las posibilidades de que la Monarquía vuelva a España. Siente que se encuentra frente a una mujer de raza política cuyo último deseo es volver algún día a España y que la Corona no desaparezca. Ena acompaña a Alfonso RTVE