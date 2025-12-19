Capítulo final: 'ENA' recuerda su vida y cómo acompañó a Alfonso XIII hasta su muerte
- Reina de la audiencia: el capítulo del pasado lunes anotó un 12,3% y más de 2,6 millones de espectadores únicos
- Lunes 22 de diciembre, tras el estreno de ‘ARIA’, en La 1 y RTVE Play. La versión original, en La 1 en dual y en la plataforma gratuita de RTVE
Recién acabada la II Guerra Mundial, salta la alarma en El Pardo: Ena va a tener una reunión en Londres con un periodista español, Augusto Assía, considerado persona no grata para el Régimen. Es el capítulo final de ‘ENA’, la serie sobre Victoria Eugenia de Battenberg, que llega este lunes a su desenlace, con la reina recordando su pasado y cómo acompañó a Alfonso XIII hasta la muerte a pesar de su separación.
El capítulo del pasado lunes, titulado ‘Así que pasen cinco años’, subió y registró un 12,3% de cuota, 1.194.000 espectadores de media y 2.631.000 espectadores únicos, la oferta más contactada de su franja.
‘La conversación’
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los servicios de información del Régimen se alarman al saber que Ena va a tener una reunión en Londres con un periodista español, Augusto Assía. Corresponsal en el Berlín nazi, periodista al servicio del propio Franco en Burgos, corresponsal en Londres, donde engaña a los alemanes sobre el desembarco en Normandía… tiene todas las trazas de ser un espía inglés.
Ena conversa con él sobre su pasado. Le reconoce que, desde la dictadura de Primo de Rivera, no ha podido dormir bien ni una noche. Le habla de sus encuentros en Roma con Alfonso y de cómo le acompañó en su muerte… Pero Assía se da cuenta de que lo que Ena quiere es analizar, con alguien tan bien relacionado con el gobierno inglés como él, las posibilidades de que la Monarquía vuelva a España. Siente que se encuentra frente a una mujer de raza política cuyo último deseo es volver algún día a España y que la Corona no desaparezca.
‘ENA’, mejor dato de una serie histórica en los últimos 12 años
‘ENA’ arrasó en su estreno ante una media de 1.331.000 seguidores, el 17% de la cuota de pantalla, y rozó los 3,5 millones de espectadores únicos. Fue el mejor dato de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años e igualó el gran registro que logró ‘Sin Gluten’ en su estreno en octubre.
Basada en la novela homónima de la escritora Pilar Eyre, ‘ENA’,la ficción sobre Victoria Eugenia de Battenberg, cuenta con Javier Olivares como responsable argumental y showrunner. Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirige dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.
Tras cada capítulo de ‘ENA’ ‘Victoria Eugenia, historia de un amor trágico’, serie documental que profundiza en la figura y la vida de Victoria Eugenia de Battenberg. Cuenta con la participación de Pilar Eyre, así como destacados especialistas: el periodista Jaime Peñafiel; los historiadores Ricardo Mateos, Cristina Barreiro y Zorann Petrovici; y representantes de instituciones como las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, a través de su director, Víctor Cageao. La docuserie recorre en varias entregas los momentos cruciales de su vida.