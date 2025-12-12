'ENA': el triunfo republicano provoca el exilio de la familia real en París

En el próximo capítulo de ‘ENA’, la serie sobre Victoria Eugenia de Battenberg, la dictadura de Primo de Rivera llega a su fin. Llegan las elecciones de 1931 y, tras el triunfo republicano, la familia real parte al exilio. París será su destino. Desde España empiezan a oírse rumores de guerra civil.

El capítulo del pasado lunes, titulado ‘Los desastres de la guerra’, registró un 11,5% de cuota cerca de 1,1 millones de espectadores de media (1.098.000) y más de 2,3 millones de espectadores únicos en La 1.

‘Así que pasen cinco años’ 1929 es un año marcado por las desgracias. Muere María Cristina, el hundimiento de la Bolsa de Wall Street lleva a la economía a la ruina y los movimientos contra la dictadura y contra la monarquía se multiplican. Es el fin de una época: la de la dictadura de Primo de Rivera. Los malos vaticinios de los que Ena avisó a Alfonso se cumplen. El triunfo de los partidos republicanos en 1931 provoca el exilio de la familia real a París. Al principio, la recepción es excelente, pero, poco a poco, el exilio y los recortes económicos tensan la situación. La familia se dispersa. Y la única felicidad de Ena es que le acompañan sus leales damas, entre ellas, la duquesa de la Victoria. Alfonso pensaba volver pronto a España, pero las noticias que le llegan -nuevas Cortes, una nueva Constitución…- le hacen perder los nervios. Y Ena, harta, decide separarse de él. Desde España empiezan a oírse rumores de guerra. Kimberley Tell interpreta a Victoria Eugenia de Battenberg RTVE