'ENA': el triunfo republicano provoca el exilio de la familia real en París
- Reina de la audiencia: el capítulo del pasado lunes registró un 11,5% de cuota y más de 2,3 millones de espectadores únicos
- Lunes 15 de diciembre, tras ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play. La versión original, en La 1 en dual y en la plataforma gratuita de RTVE
En el próximo capítulo de ‘ENA’, la serie sobre Victoria Eugenia de Battenberg, la dictadura de Primo de Rivera llega a su fin. Llegan las elecciones de 1931 y, tras el triunfo republicano, la familia real parte al exilio. París será su destino. Desde España empiezan a oírse rumores de guerra civil.
El capítulo del pasado lunes, titulado ‘Los desastres de la guerra’, registró un 11,5% de cuota cerca de 1,1 millones de espectadores de media (1.098.000) y más de 2,3 millones de espectadores únicos en La 1.
‘Así que pasen cinco años’
1929 es un año marcado por las desgracias. Muere María Cristina, el hundimiento de la Bolsa de Wall Street lleva a la economía a la ruina y los movimientos contra la dictadura y contra la monarquía se multiplican. Es el fin de una época: la de la dictadura de Primo de Rivera. Los malos vaticinios de los que Ena avisó a Alfonso se cumplen. El triunfo de los partidos republicanos en 1931 provoca el exilio de la familia real a París.
Al principio, la recepción es excelente, pero, poco a poco, el exilio y los recortes económicos tensan la situación. La familia se dispersa. Y la única felicidad de Ena es que le acompañan sus leales damas, entre ellas, la duquesa de la Victoria. Alfonso pensaba volver pronto a España, pero las noticias que le llegan -nuevas Cortes, una nueva Constitución…- le hacen perder los nervios. Y Ena, harta, decide separarse de él. Desde España empiezan a oírse rumores de guerra.
‘ENA’
Basada en la novela homónima de la escritora Pilar Eyre, ‘ENA’,la ficción sobre Victoria Eugenia de Battenberg, cuenta con Javier Olivares como responsable argumental y showrunner. Además de Olivares, el guion corre a cargo de Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo. La serie está dirigida íntegramente por mujeres: Anaïs Pareto, directora de la serie en su conjunto, además de cuatro capítulos, y Estel Díaz, que dirige dos capítulos. Bronquio es el compositor de la música original.
‘ENA’ arrasó en su estreno ante una media de 1.331.000 seguidores, el 17% de la cuota de pantalla, y rozó los 3,5 millones de espectadores únicos. Fue el mejor dato de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años e igualó el gran registro que logró ‘Sin Gluten’ en su estreno en octubre.
Tras cada capítulo de ‘ENA’ se emite ‘Victoria Eugenia, historia de un amor trágico’, serie documental que profundiza en la figura y la vida de Victoria Eugenia de Battenberg. Cuenta con la participación de Pilar Eyre, así como destacados especialistas: el periodista Jaime Peñafiel; los historiadores Ricardo Mateos, Cristina Barreiro y Zorann Petrovici; y representantes de instituciones como las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, a través de su director, Víctor Cageao. La docuserie recorre en varias entregas los momentos cruciales de su vida.