La 1 lidera el lunes (12,1%) con información, actualidad, el cine de Richard Gere y 'ENA' como protagonistas

La audiencia volvió a respaldar este lunes la oferta de La 1, una programación de calidad donde la información, el entretenimiento, el cine y la ficción son claves. La cadena pública fue líder del día con un 12,1% de cuota de pantalla y la cadena más vista en las franjas de madrugada (5,7%), mañana (15,9%), tarde (11,2%) y prime time (11,8%).

Fueron líderes de sus franjas el Telediario Matinal (17,3%), ‘La Hora de La 1’ (20,3%), ‘Mañaneros 360’ (14,4%), ‘Superestrellas: Richard Gere 2’ (11,3%), ‘Superestrellas: Richard Gere 3’ (10,9%) y el Telediario 2 (14,1%).

Precisamente, la segunda edición del Telediario, conducido por Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1 este lunes con 1.664.000 espectadores de media (13,2%). Junto con el Canal 24 horas alcanzó 1.790.000 espectadores de media y más de 3,5 millones de contactos (14,1% ) y lideró su franja de emisión. El TD1, con Alejandra Herranz, reunió a una media de 1.385.000 seguidores, 15,1% de cuota y 2.735.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas.

Por su parte, ‘Mañaneros 360’, presentado por Javier Ruiz y Adela González igualó ayer su segunda entrega más vista (620.000), excluyendo sus especiales de la DANA, y su segundo mejor dato en contactos (3.459.000).

En ausencia de series diarias por ser día festivo, La 1 ofreció por la tarde ‘Superestrellas: Richard Gere’, con tres películas protagonizadas por el actor norteamericano: ‘Shall we dance’, junto a Susan Sarandon y Jennifer López; ‘Oficial y caballero’, que protagoniza con Debra Winger; y ‘Noches de tormenta’, con Diane Lane. La tripe oferta obtuvo 1.109.000 espectadores de media, 11,5% de cuota y más de 3 millones de contactos. Destacaron especialmente ‘Noches de tormenta’, líder con 1.186.000 espectadores y 10,9%, y ‘Oficial y caballero’, colíder en su franja con 1.043.000 y 11,3%.

Tras el Telediario, ‘La Revuelta’ de David Broncano logró 1.452.000 espectadores de media, 11,3% de cuota y 3,5 millones de contactos, con las visitas del antropólogo José María Bermúdez de Castro y el escritor Custodio Pérez.

Por la noche, la ficción histórica ENA’, que emitió su cuarta entrega, consiguió un 11,5% de cuota cerca de 1,1 millones de espectadores, 1.098.000, y más de 2,3 millones de contactos.