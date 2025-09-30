La 1 (13,6%) lidera la mañana, la tarde, el late night y la madrugada con doble dígito en todos sus programas

La 1 logró este lunes una cuota del 13,6%, a solo un punto de la primera opción. Fue líder de audiencia en las franjas de mañana (16,4%), tarde (13%), late night (13,7%) y madrugada (11,5%), y todos sus programas superaron el doble dígito. Además, varios espacios registraron récords de audiencia.

Líderes en sus franjas Ayer lideraron sus franjas de emisión el Telediario Matinal, con un 20,2% y 633.000 contactos y ‘La Hora de La 1, con un 21% y 1.884.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. También el primer tramo de ‘Mañaneros 360’, que reunió un 15,6% de share y 1.411.000 contactos. Su segundo tramo, a partir de las 14:20 horas, logró su entrega más vista (953.000, 11,2% y 1.762.000 contactos), excluyendo los especiales de la Dana del año pasado. Por la tarde lideraron un día más las #HistoriasQueHacenHistoria: ‘Valle salvaje’ reunió un 12,4% y 1.755.000 espectadores únicos, y ‘La Promesa’, un 13,3% y 1.453.000. Y en prime time, otro lunes de liderazgo para ‘MasterChef Celebrity 10’, que anoche marcó una cuota del 13,2% y superó los 2,8 millones de espectadores únicos.