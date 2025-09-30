La 1 (13,6%) lidera la mañana, la tarde, el late night y la madrugada con doble dígito en todos sus programas
- El Telediario Matinal, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’ y ‘MasterChef Celebrity’, líderes
- El TD1, récord del año; ‘Directo al grano’ logra máximo; y ‘Aquí la Tierra’ consigue su mejor cuota en casi dos años
- ‘La Revuelta’ es lo más visto en La 1, y ‘Cifras y Letras’ en La 2
La 1 logró este lunes una cuota del 13,6%, a solo un punto de la primera opción. Fue líder de audiencia en las franjas de mañana (16,4%), tarde (13%), late night (13,7%) y madrugada (11,5%), y todos sus programas superaron el doble dígito. Además, varios espacios registraron récords de audiencia.
Líderes en sus franjas
Ayer lideraron sus franjas de emisión el Telediario Matinal, con un 20,2% y 633.000 contactos y ‘La Hora de La 1, con un 21% y 1.884.000 espectadores únicos en La 1 y el Canal 24 horas. También el primer tramo de ‘Mañaneros 360’, que reunió un 15,6% de share y 1.411.000 contactos. Su segundo tramo, a partir de las 14:20 horas, logró su entrega más vista (953.000, 11,2% y 1.762.000 contactos), excluyendo los especiales de la Dana del año pasado.
Por la tarde lideraron un día más las #HistoriasQueHacenHistoria: ‘Valle salvaje’ reunió un 12,4% y 1.755.000 espectadores únicos, y ‘La Promesa’, un 13,3% y 1.453.000.
Y en prime time, otro lunes de liderazgo para ‘MasterChef Celebrity 10’, que anoche marcó una cuota del 13,2% y superó los 2,8 millones de espectadores únicos.
Máximos de audiencia
El Telediario 1 firmó ayer un 17,3% de cuota y 1.646.000 espectadores, con los que consigue su entrega más vista del año, e incluso desde noviembre de 2024 si se excluye el día del apagón.
‘Directo al grano’ consiguió récord desde su estreno, con una media de 1.088.000 espectadores y un 12,6% de cuota. Además, fue la oferta más contactada en su franja, con 3.039.000 espectadores únicos, y lideró a partir de las 17:00 horas con un 13,9% y 1.131.000 seguidores.
‘Aquí la Tierra’, con un 13,5% obtuvo su mejor cuota desde hace casi dos años.
‘La Revuelta’ de David Broncano fue el programa más visto de La 1 este lunes, con una media 1.610.000 espectadores y más de 4,1 millones de contactos (13,2%). En La 2, lo más visto fue ‘Cifras y Letras, 719.000 espectadores de media y más de 1,2 millones de contactos (5,9%).
