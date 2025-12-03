La 1 lidera el martes con la Selección femenina en la Nations League, la entrevista a Pedro Sánchez y 'Late Xou'

La 1 fue este martes la cadena más vista (13,7%) y lideró las franjas de madrugada (11,4%), mañana (18,3%) y tarde (17,1%). La Selección Española arrasó a Alemania (3-0) en la final de la UEFA Nations League y también lo hizo en audiencias, al igual que la entrevista de Gemma Nierga al presidente del Gobierno y ‘Late Xou con Marc Giró’, líder del prime time.

El España-Alemania de la final de la Nations League femenina reunió a 1.930.000 espectadores, 20,9% de cuota y 4.447.000 contactos en La 1. Fue lo más visto de la cadena y el encuentro más seguido de la historia de dicha competición. La entrega del trofeo ante 55.000 personas que acudieron al Metropolitano a ver a las campeonas sumó 2.124.000 espectadores en La 1, un 18,8%, y más de cuatro millones de contactos.

Entrevista de Gemma Nierga a Pedro Sánchez La entrevista de Gemma Nierga en ‘Cafè de idees’ al presidente del Gobierno lideró ayer su franja con un 25,1% y 524.000 espectadores en La 1, dato que asciende hasta el 27,8% y 580.000 personas al sumar la audiencia en el Canal 24 horas. Un total de 838.000 espectadores únicos conectaron con la emisión. A través de La 2Cat, registró un 3,2%. Se trata de la mejor cuota de una entrevista televisiva a Pedro Sánchez.