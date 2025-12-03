La 1 lidera el martes con la Selección femenina en la Nations League, la entrevista a Pedro Sánchez y 'Late Xou'
- La victoria de España ante Alemania (1.930.000 y 20,9%) es el encuentro más visto de la historia de esta competición
- La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Cafè d'idees’ lidera su franja con un 27,8% en La 1 y el Canal 24 horas. En La 2Cat alcanza un 3,2%
- También lideraron ‘Late Xou’ en prime time, y el TD Matinal, ‘Mañaneros 360’, ‘Valle Salvaje’ y ‘La Hora de La 1’, con su entrega más vista de la temporada
La 1 fue este martes la cadena más vista (13,7%) y lideró las franjas de madrugada (11,4%), mañana (18,3%) y tarde (17,1%). La Selección Española arrasó a Alemania (3-0) en la final de la UEFA Nations League y también lo hizo en audiencias, al igual que la entrevista de Gemma Nierga al presidente del Gobierno y ‘Late Xou con Marc Giró’, líder del prime time.
El España-Alemania de la final de la Nations League femenina reunió a 1.930.000 espectadores, 20,9% de cuota y 4.447.000 contactos en La 1. Fue lo más visto de la cadena y el encuentro más seguido de la historia de dicha competición. La entrega del trofeo ante 55.000 personas que acudieron al Metropolitano a ver a las campeonas sumó 2.124.000 espectadores en La 1, un 18,8%, y más de cuatro millones de contactos.
Entrevista de Gemma Nierga a Pedro Sánchez
La entrevista de Gemma Nierga en ‘Cafè de idees’ al presidente del Gobierno lideró ayer su franja con un 25,1% y 524.000 espectadores en La 1, dato que asciende hasta el 27,8% y 580.000 personas al sumar la audiencia en el Canal 24 horas. Un total de 838.000 espectadores únicos conectaron con la emisión. A través de La 2Cat, registró un 3,2%. Se trata de la mejor cuota de una entrevista televisiva a Pedro Sánchez.
Más liderazgos en la jornada
Un día más, lideran el Telediario Matinal (22,3%), ‘La Hora De La 1’ (23,8%) con su entrega más vista de la temporada (475.000 espectadores), ‘Mañaneros 360’ (16,9%), ‘Valle Salvaje’ (11%) y por la noche ‘Late Xou Con Marc Giro’ (11%).
‘Directo Al Grano’volvió a ser la oferta más contactada de su franja con 2.428.000 espectadores únicos y lideró a partir de las 17:00 horas, con un 11,3% y 926.000 seguidores.
En el access prime time, ‘La Revuelta’ roza los cuatro millones de espectadores únicos.
Y los Telediarios, en su emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, registran un 15,2% y 2.427.000 contactos el TD1, y 12,6% y 3.068.000 el TD2.
‘Cifras y Letras’, lo más visto de La 2
En La 2, el concurso ‘Cifras y letras’ fue lo más visto del martes con 693.000 espectadores de media, más de 1,1 millones de contactos y un 5,1% de cuota.
Buenos datos también los obtenidos por ‘Malaslenguas’ en La 2, con 604.000 espectadores y 7,2% de cuota de pantalla.