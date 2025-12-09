'Hasta el fin del mundo': el destino final se acerca y las seis parejas sacan su lado más competitivo

La carrera de ‘Hasta el fin del mundo’ llega esta semana a Argentina. Después de atravesar la frontera norte del país, las seis parejas pondrán rumbo a Tilcara. El cansancio y la falta de presupuesto pesan, pero las ganas de vencer en esta competición impulsan a los viajeros.

Consolidado como una de las revelaciones de la temporada y tras debutar como el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018, ‘Hasta el fin del mundo’ lideró su franja de emisión el pasado miércoles con 809.000 espectadores de media, un 12,7% de cuota, y más de 2,7 millones de espectadores únicos. A continuación, el viaje paralelo de Paula Vázquez en ‘Más allá del fin del mundo’ se elevó a un 13,5% de share.

Paula Vázquez RTVE

De Sucre a Tilcara Las ganadoras de la etapa anterior, Anabel Dueñas y Rocío Carrasco, partirán hacia Potosí, una de las ciudades más altas del mundo, con la seguridad de tener dinero en sus bolsillos. La sensación contraria la tienen Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa, cada vez más agobiadas por la bajada constante del presupuesto. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes mantendrán muchas de sus diferencias, mientras Aldo Comas y José Lamuño se mostrarán más unidos que nunca en el Salar de Uyuni, el “oro blanco” boliviano. El agotamiento en los doce participantes, potenciado por el mal de altura que continúa, hará mella en algunas de las relaciones. Pero todo esto terminará al pasar la frontera. En Villazón, la última ciudad de Bolivia, muchos de ellos sentirán que ya están tocando el fin del mundo. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, junto a Inés Hernand RTVE

‘Exceso de equipaje’ ‘Exceso de equipaje’, el videopodcast presentado por Inés Hernand, volverá a recoger las anécdotas más divertidas de ‘Hasta el fin del mundo’. En esta ocasión serán Alba Carrillo y Cristina Cifuentes las que desgranen lo más destacado de su paso por la aventura. El programa estará disponible desde la mañana del miércoles en RTVE Play y se emitirá en La 1 después de ‘Hasta el fin del mundo.’