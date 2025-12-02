'Hasta el fin del mundo': crece la tensión y la aventura al cruzar el Altiplano de Bolivia

‘Hasta el fin del mundo’ afronta una nueva etapa con las seis parejas cruzando el Altiplano de Bolivia. Una ruta en la que llegarán a superar los 4.000 metros de altitud y que supone un nuevo cambio radical de paisaje para los participantes, sometidos a más tensiones y emociones.

Tras debutar como el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018, ‘Hasta el fin del mundo’ lideró su franja de emisión el pasado miércoles con una audiencia media de 839.000 personas y un 13,6% de cuota de pantalla, y registró hasta 2.929.000 espectadores únicos.

De Huacachina a Sucre Las seis parejas se enfrentan a más de 2.040 kilómetros de etapa. El punto de partida es Huacachina, Perú, y los participantes pasarán por el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, y por ciudades como Arequipa, Cuzco y La Paz, la metrópoli más alta del planeta. Las culturas indígenas quechua y aimara estarán presentes en cada rincón y el mal de altura se convirtirá en protagonista de esta etapa, afectando a varios de los participantes. Los concursantes notarán la reducción del presupuesto y, para ahorrar, muchos cambiarán los hoteles por los autobuses nocturnos. Para poder permitirse continuar con su viaje, realizarán trabajos tan dispares como acomodadores de lucha libre, camareros de piso o cuidadores de alpacas y llamas. Además, algunos se atreverán a degustar el anticucho, las famosas brochetas de corazón de res.

‘Exceso de equipaje’ Y para quienes quieran descubrir las anécdotas más divertidas de ‘Hasta el fin del mundo’, ‘Exceso de equipaje’, el videopodcast presentado por Inés Hernand, recibe mañana a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas para charlar sobre cuales han sido sus imprescindibles de higiene y cómo han puesto a prueba su arte para regatear. El programa estará disponible desde la mañana del miércoles en RTVE Play y se emitirá en La 1 después de ‘Hasta el fin del mundo.’