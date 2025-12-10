La 'Dra. Fabiola Jones' se enfrenta al furtivismo que amenaza a los rinocerontes
- La veterinaria vivirá también el dilema ético de cortar cuernos para salvar vidas: una batalla personal entre el dolor y la esperanza
- Jueves 11 de diciembre, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Segunda entrega de la ‘Dra. Fabiola Jones’, el nuevo formato factual de RTVE que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África. Este jueves, Fabiola Quesada se adentrará en la lucha contra el furtivismo que diezma a los rinocerontes. Entre operativos nocturnos, rescates y comunidades locales, la veterinaria vive el dilema ético de cortar cuernos para salvar vidas.
En su estreno el pasado 4 de diciembre, el capítulo ‘Soy un superviviente’ fue líder de su franja de emisión, con una cuota media del 10,2%, más de 800.000 espectadores y 2.557.000 contactos.
Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.
Capítulo 2: ‘El enemigo en casa’
La ‘Dra. Fabiola Jones’ se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la conservación africana: el furtivismo. En Sudáfrica, acompaña a equipos veterinarios y rangers en operativos de rescate y geolocalización de rinocerontes, víctimas de una caza despiadada que los persigue por el valor de sus cuernos. Entre helicópteros, anestesia y tensión, Fabiola vive uno de los momentos más duros de su carrera: liderar una jornada de descornado para evitar que los animales sean asesinados.
En Namibia, se adentra en la vida del pueblo Himba, donde las mujeres le enseñan otra forma de entender la fuerza, la belleza y la resistencia. Entre rituales, cantos y risas, reflexiona sobre el papel de las mujeres que cuidan la vida, incluso en entornos hostiles.
Un episodio que retrata el sacrificio de quienes defienden a la fauna salvaje y plantea una profunda pregunta: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para protegerla?
La historia de una científica española en África
En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.
Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.
Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.
Sumergirá a la audiencia en impactantes operaciones quirúrgicas en plena sabana, el tenso “descornado” del animal más amenazado para evitar su caza, arriesgadas capturas con dardos anestésicos, patrullajes contra furtivos, delicados rescates, rigurosos chequeos médicos y proyectos de recuperación en refugios y santuarios. Además, mostrará el contacto diario con las comunidades locales y la vida nocturna en entornos salvajes; y abordará la fauna marina, mostrando intervenciones en algunos de los entornos oceánicos más vibrantes y amenazados.