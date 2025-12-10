La 'Dra. Fabiola Jones' se enfrenta al furtivismo que amenaza a los rinocerontes

Segunda entrega de la ‘Dra. Fabiola Jones’, el nuevo formato factual de RTVE que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española afincada en África. Este jueves, Fabiola Quesada se adentrará en la lucha contra el furtivismo que diezma a los rinocerontes. Entre operativos nocturnos, rescates y comunidades locales, la veterinaria vive el dilema ético de cortar cuernos para salvar vidas.

En su estreno el pasado 4 de diciembre, el capítulo ‘Soy un superviviente’ fue líder de su franja de emisión, con una cuota media del 10,2%, más de 800.000 espectadores y 2.557.000 contactos.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

Imagen del capítulo RTVE

Capítulo 2: ‘El enemigo en casa’ La ‘Dra. Fabiola Jones’ se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la conservación africana: el furtivismo. En Sudáfrica, acompaña a equipos veterinarios y rangers en operativos de rescate y geolocalización de rinocerontes, víctimas de una caza despiadada que los persigue por el valor de sus cuernos. Entre helicópteros, anestesia y tensión, Fabiola vive uno de los momentos más duros de su carrera: liderar una jornada de descornado para evitar que los animales sean asesinados. En Namibia, se adentra en la vida del pueblo Himba, donde las mujeres le enseñan otra forma de entender la fuerza, la belleza y la resistencia. Entre rituales, cantos y risas, reflexiona sobre el papel de las mujeres que cuidan la vida, incluso en entornos hostiles. Un episodio que retrata el sacrificio de quienes defienden a la fauna salvaje y plantea una profunda pregunta: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para protegerla? En Namibia, Fabiola Jones se adentra en la vida del pueblo Himba. RTVE