Clan celebra el universo Pokémon con un 'Maratón Pokémon: Especial 30 Aniversario'

Con motivo del Día Mundial de Pokémon y en el marco del 30º aniversario de este fenómeno global, Clan prepara una programación especial para los fans de este universo. Este próximo fin de semana, bajo el título ‘Maratón Pokémon: Especial 30 Aniversario’, el canal infantil y juvenil de RTVE ofrecerá tres películas llenas de aventuras, emoción y diversión para toda la familia. Con esta iniciativa, Clan refuerza su compromiso con los contenidos familiares y se suma a una celebración global que une a millones de seguidores de Pokémon en todo el mundo. Un fin de semana pensado tanto para los fans históricos como para los nuevos entrenadores que quieren descubrir este universo por primera vez.

‘Pokémon: Diancie y la Crisálida de la Destrucción’ (viernes a las 18:45 horas y domingo a las 18:20) En Dominio Diamante, el Pokémon singular Diancie está al mando. El Diamante Corazón que sostiene el reino empieza a desmoronarse, Diancie no es todavía lo suficientemente fuerte para crear uno nuevo y, además, debe enfrentarse a un grupo de ladrones que despiertan al Pokémon legendario Yveltal. ¿Podrán Ash y sus amigos ayudar a Diancie a descubrir su verdadero poder, detener la furia de Yveltal y salvar el Dominio Diamante? Imagen de 'Hoopa y un Duelo Histórico'

‘Pokémon: Hoopa y un Duelo Histórico’ (viernes a las 19:50 horas y domingo a las 19:30) Ash y sus amigos están disfrutando de unos días de descanso cuando conocen a Hoopa, un Pokémon legendario con un poder desconocido y desatado: es capaz de hacerse con todo lo que se le antoja, incluidas personas y pokémon, con sus mágicos anillos. ¿Podrán los protagonistas contenerlo? 'Volcanion y la Maravilla Mecánica' completa este maratón