Clan estrena la tercera temporada de 'Bluey' y prepara la llegada de su episodio más especial

Clan, el canal infantil y juvenil de RTVE, continúa apostando por el fenómeno global ‘Bluey’ con el estreno de su tercera temporada, disponible desde el 4 de mayo. Así, la audiencia española puede seguir disfrutando de las aventuras de la entrañable perrita, junto a su familia y su entorno, en historias que combinan humor, emoción y una mirada cercana a la vida cotidiana.

La tercera entrega de ‘Bluey’ incluye nuevos episodios, como ‘Cesto fantasma’ o ‘¡Sorpresa!’, que amplían el universo de la serie y refuerzan su capacidad para conectar tanto con el público infantil como con los adultos. Una temporada que mantiene la esencia que ha convertido a ‘Bluey’ en una referencia de la animación infantil, pero incorpora nuevas tramas, personajes y situaciones que enriquecen todavía más su universo.

En los nuevos capítulos, Bluey y Bingo continúan explorando el mundo a través del juego, mientras afrontan emociones y aprendizajes propios de la infancia: la paciencia, la empatía, la frustración, la ilusión o la importancia de compartir. Además, Bandit y Chilli, padre y madre de Bluey, siguen ofreciendo una visión cercana, divertida y realista de la vida familiar, uno de los rasgos más valorados por la audiencia.

Entre las principales novedades de esta entrega destaca una narrativa más ambiciosa, con capítulos especialmente emotivos y otros repletos de humor y creatividad. También cobran mayor protagonismo personajes secundarios muy queridos, como amigos, familiares y vecinos.

La temporada suma nuevos escenarios y situaciones inesperadas: celebraciones, escapadas, juegos y aventuras domésticas convertidas en grandes historias desde la mirada infantil.

Un gran evento en Clan Además, Clan celebrará el próximo sábado 23 de mayo un evento muy especial dentro de esta nueva etapa: el estreno en abierto del episodio ‘El cartel (The Sign)’, el capítulo más largo de ‘Bluey’ hasta la fecha, con una duración de 28 minutos. Este episodio ha sido uno de los más esperados en la historia de la serie. Su estreno internacional generó una gran conversación global, batiendo récords de audiencia en plataformas como Disney+ y recibiendo elogios unánimes de la crítica. Se trata de una entrega especial extendida, ya que la mayoría de los capítulos de ‘Bluey’ duran unos siete minutos.