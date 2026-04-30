La tercera temporada de Bluey llega a Clan con nuevos episodios y más diversión que nunca

La diversión sigue en marcha en Clan. La exitosa serie infantil Bluey amplía su emisión con el estreno de la esperada Temporada 3, que llegará el próximo lunes 4 de mayo con nuevos episodios protagonizados por la familia más entrañable de la animación actual.

Convertida en un fenómeno internacional, Bluey ha conquistado a pequeños y mayores gracias a su capacidad para transformar lo cotidiano en aventuras llenas de imaginación, humor y ternura. La serie narra el día a día de Bluey, una energética cachorra de seis años, y de su inseparable hermana pequeña Bingo, que encuentran en cada juego una oportunidad para aprender y crecer junto a sus padres, Bandit y Chilli.

Nuevas historias para seguir disfrutando en familia

La tercera temporada mantiene la esencia que ha convertido a Bluey en una referencia de la animación infantil, pero incorpora nuevas tramas, personajes y situaciones que enriquecen todavía más su universo. En los nuevos capítulos, Bluey y Bingo continúan explorando el mundo a través del juego, mientras afrontan emociones y aprendizajes propios de la infancia: la paciencia, la empatía, la frustración, la ilusión o la importancia de compartir.

Como siempre, la serie combina entretenimiento y valores de forma natural, con episodios breves, dinámicos y cargados de detalles que conectan tanto con el público infantil como con los adultos.

Lo más novedoso de la Temporada 3

Entre las principales novedades de esta entrega destaca una narrativa más ambiciosa, con capítulos especialmente emotivos y otros repletos de humor y creatividad. También cobran mayor protagonismo personajes secundarios muy queridos por los seguidores de la serie, como amigos, familiares y vecinos.

La temporada suma además nuevos escenarios y situaciones inesperadas: celebraciones familiares, escapadas, juegos al aire libre y aventuras domésticas convertidas en grandes historias desde la mirada infantil.

Fotograma de la serie Bluey Temporada 3Ludo Studio

Otro de los puntos fuertes vuelve a ser la relación entre Bandit y Chilli con sus hijas. Los padres de Bluey siguen ofreciendo una visión cercana, divertida y realista de la vida familiar, uno de los rasgos más valorados por la audiencia.

Un éxito que sigue creciendo

Desde su estreno, Bluey se ha consolidado como una de las producciones infantiles más reconocidas del mundo, premiada por su calidad narrativa, su estilo visual y su capacidad para emocionar a espectadores de todas las edades.

Su llegada con nuevos episodios a Clan confirma el gran momento de la serie y la apuesta del canal por contenidos familiares de calidad.

Fotograma de la serie Bluey Temporada 3Ludo Studio

El próximo lunes 4 de mayo, las aventuras continúan con el estreno de la temporada 3 de Bluey en Clan y, por supuesto, en la web y apps del canal. Nuevos juegos, nuevas risas y nuevas emociones para seguir disfrutando en familia de una serie que ya forma parte del día a día de miles de hogares.