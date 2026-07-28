Clan se prepara para la llegada de 'Superthings: La película', participada por RTVE, que estrena su tráiler oficial

‘Superthings: La película’, participada por RTVE, será la cita cinematográfica más esperada del otoño para el público familiar y acaba de presentar su tráiler. Clan calentará motores para la gran aventura del Kazoom con la emisión, a partir del 17 de agosto, de la serie ‘Superthings’, de lunes a viernes a las 10:45 y a las 17:20 horas. Además, ‘Brillamos’, la canción de la película, del artista del Benidorm Fest Grag Taro, está siendo la banda sonora del verano de Clan.

‘Superthings’, la serie de producción española, fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de animación de RTVE en 2024, y es una de las mayores apuestas en el sector de la animación de nuestro país. Una épica y divertida comedia de superhéroes que sigue las emocionantes aventuras de tres amigos dentro del alocado mundo de los Superthings. La película y la serie trasmiten un mensaje siempre poderoso a los más pequeños: la idea universal del valor de la amistad y la cooperación.

Una gran aventura llega a los cines Tras conquistar a millones de niños con la serie, los ‘Superthings’ dan el salto a la gran pantalla en una gran aventura de animación repleta de acción, humor y amistad, dirigida por Víctor Monigote. Contará con las voces de la actriz, humorista y presentadora Ana Morgade y el actor Brays Efe, que darán vida a Coin Coin, un Superthing con forma de monedero y Lockdown, una caja fuerte convertida en Superthing, una peculiar pareja que se presenta como ‘los mayores ladrones del universo’. Ambiciosos, fanfarrones y convencidos de su brillantez forman un divertido dúo cuyas continuas discusiones, torpezas y pequeños fracasos darán lugar a situaciones disparatadas La guinda la pone ‘Brillamos’, la canción oficial de la película, compuesta e interpretada por Greg Taro. El artista del Benidorm Fest 2026, que acumula 60 millones de escuchas con ‘Éxotica’, ha preparado un tema “brillante”, con un ritmo pegadizo y bailable y una letra que recoge el espíritu del universo Superthings. La canción es, además, la sintonía de la campaña estival de Clan: ‘Un verano brillante en Clan’.