'SUPERTHINGS: LA PELÍCULA' presenta su tráiler oficial...¡una gran aventura kazoom!

'SUPERTHINGS: La película', la cita cinematográfica más esperada del otoño por el público familiar, presenta hoy su tráiler oficial. Un resumen divertido y perfecto para abrir boca mientras llega la gran aventura del Kazoom:

“Mía, Kai y Finn, tres amigos de sexto de primaria, descubren por accidente un fragmento de Kazoom que fusiona Normalópolis, su gris y ordenada ciudad, con Kaboom City, el disparatado universo de los Superthings, donde los objetos cotidianos han cobrado vida convertidos en superhéroes y villanos.De la noche a la mañana, su mundo se llena de poderes, rivalidades imposibles y aventuras fuera de control. Convertidos en los Kazoom Kids, deberán enfrentarse a Mr. King, un villano decidido a hacerse con el poder del Kazoom. Para detenerlo, tendrán que confiar en su amistad, su ingenio y su valentía… y descubrir que, juntos, son mucho más fuertes.”

Póster oficial de 'Superthings. La película'

Tras conquistar a millones de niños con sus coleccionables, juguetes y la serie de televisión, los Superthings dan el salto definitivo a la gran pantalla en una gran aventura de animación repleta de acción, humor y amistad, dirigida por Víctor Monigote.

La película contará con las voces de la actriz, humorista y presentadora Ana Morgade y el actor Brays Efe, que darán vida a Coin Coin, un Superthing con forma de monedero y Lockdown, una caja fuerte convertida en Superthing, una peculiar pareja que se presenta como «los mayores ladrones del universo». Ambiciosos, fanfarrones y convencidos de su brillantez, recorren la película en un sidecar protagonizando un divertido dúo cómico cuyas continuas discusiones, torpezas y pequeños fracasos darán lugar a algunas de las situaciones más disparatadas de la historia.

Fotograma de 'Superthings. La película'

La guinda la pondrá “BRILLAMOS”, la canción oficial de la película que será interpretada por Greg Taro, y que conoceremos al final del verano. Greg Taro, que acumula +60 millones de escuchas con 'Éxotica' y ha sido concursante de Benidorm Fest 2026, ha preparado para la ocasión un tema “brillante”, con un ritmo pegadizo y bailable y una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… BRILLAMOS… JUNTOS SOMOS UNA FUERZA, héroes de la ciudad…”.

'SUPERTHINGS: La película' llegará exclusivamente a los cines el próximo 23 de octubre y que sin duda será uno de los grandes acontecimientos familiares del otoño.

'Superthings: La película' La película traslada al cine toda la energía, el humor y la creatividad que han convertido a los Superthings en un referente infantil y nos promete una aventura de gran escala, en la que objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos protagonizan un universo lleno de imaginación y diversión donde cualquier cosa puede suceder. Producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, la película forma parte de una de las mayores apuestas en el campo de la animación española en torno a una IP infantil, un proyecto audiovisual que arrancó con la serie de televisión, en emisión en más de veinte países como España, Francia, Italia y Alemania, entre otros, y que ahora se amplía con la película, llevando a la gran pantalla el universo Superthings creado por MagicBox. 'Superthings: La película' tiene el sello creativo de Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por “La gallina turuleca” y nominado al Goya a Mejor Dirección Artística por la película “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”. Considerado una de las figuras más reconocidas de la animación española, Monigote aporta al proyecto una visión visual y narrativa única. “Cuando conocí el proyecto Superthings, me atrapó al instante su mitología y su creatividad sin límites. Como alguien que siempre ha vivido entre dibujos e imaginación, me fascinó la posibilidad de dar vida a estos personajes: diseños infinitos, personalidades extremas y un potencial enorme para el humor visual.” – afirma el director.