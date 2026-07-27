'SUPERTHINGS: LA PELÍCULA' presenta su tráiler oficial...¡una gran aventura kazoom!
- Ana Morgade y Brays Efe pondrán voz a la pareja de ladrones más desastrosa y divertida del universo SUPERTHINGS.
- Greg Taro compone e interpreta la canción original que se presentará al final del verano.
- 'Superthings: La película' llegará a los cines de toda España el próximo 23 de octubre
'SUPERTHINGS: La película', la cita cinematográfica más esperada del otoño por el público familiar, presenta hoy su tráiler oficial. Un resumen divertido y perfecto para abrir boca mientras llega la gran aventura del Kazoom:
“Mía, Kai y Finn, tres amigos de sexto de primaria, descubren por accidente un fragmento de Kazoom que fusiona Normalópolis, su gris y ordenada ciudad, con Kaboom City, el disparatado universo de los Superthings, donde los objetos cotidianos han cobrado vida convertidos en superhéroes y villanos.De la noche a la mañana, su mundo se llena de poderes, rivalidades imposibles y aventuras fuera de control. Convertidos en los Kazoom Kids, deberán enfrentarse a Mr. King, un villano decidido a hacerse con el poder del Kazoom. Para detenerlo, tendrán que confiar en su amistad, su ingenio y su valentía… y descubrir que, juntos, son mucho más fuertes.”
Tras conquistar a millones de niños con sus coleccionables, juguetes y la serie de televisión, los Superthings dan el salto definitivo a la gran pantalla en una gran aventura de animación repleta de acción, humor y amistad, dirigida por Víctor Monigote.
La película contará con las voces de la actriz, humorista y presentadora Ana Morgade y el actor Brays Efe, que darán vida a Coin Coin, un Superthing con forma de monedero y Lockdown, una caja fuerte convertida en Superthing, una peculiar pareja que se presenta como «los mayores ladrones del universo». Ambiciosos, fanfarrones y convencidos de su brillantez, recorren la película en un sidecar protagonizando un divertido dúo cómico cuyas continuas discusiones, torpezas y pequeños fracasos darán lugar a algunas de las situaciones más disparatadas de la historia.
La guinda la pondrá “BRILLAMOS”, la canción oficial de la película que será interpretada por Greg Taro, y que conoceremos al final del verano. Greg Taro, que acumula +60 millones de escuchas con 'Éxotica' y ha sido concursante de Benidorm Fest 2026, ha preparado para la ocasión un tema “brillante”, con un ritmo pegadizo y bailable y una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… BRILLAMOS… JUNTOS SOMOS UNA FUERZA, héroes de la ciudad…”.
'SUPERTHINGS: La película' llegará exclusivamente a los cines el próximo 23 de octubre y que sin duda será uno de los grandes acontecimientos familiares del otoño.
'Superthings: La película'
La película traslada al cine toda la energía, el humor y la creatividad que han convertido a los Superthings en un referente infantil y nos promete una aventura de gran escala, en la que objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos protagonizan un universo lleno de imaginación y diversión donde cualquier cosa puede suceder.
Producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, la película forma parte de una de las mayores apuestas en el campo de la animación española en torno a una IP infantil, un proyecto audiovisual que arrancó con la serie de televisión, en emisión en más de veinte países como España, Francia, Italia y Alemania, entre otros, y que ahora se amplía con la película, llevando a la gran pantalla el universo Superthings creado por MagicBox.
'Superthings: La película' tiene el sello creativo de Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por “La gallina turuleca” y nominado al Goya a Mejor Dirección Artística por la película “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”. Considerado una de las figuras más reconocidas de la animación española, Monigote aporta al proyecto una visión visual y narrativa única.
“Cuando conocí el proyecto Superthings, me atrapó al instante su mitología y su creatividad sin límites. Como alguien que siempre ha vivido entre dibujos e imaginación, me fascinó la posibilidad de dar vida a estos personajes: diseños infinitos, personalidades extremas y un potencial enorme para el humor visual.” – afirma el director.
Superthings, un mensaje poderoso
Los Superthings nacen en parejas, con personalidades tan exageradas y cómicas que parecen sacadas de una telenovela de superhéroes. Sus enfrentamientos se convierten en divertidas competiciones llenas de ingenio y destreza… pero más allá de la acción y la aventura, 'Superthings: La película' incorpora una idea universal sobre la amistad, la cooperación y la importancia de trabajar juntos.
Víctor Monigote vio claro ese mensaje: “Inspirados en el Yin y el Yang, entendimos que, en el universo Superthings, héroes y villanos no solo se enfrentan: se necesitan”, afirma. Y añade: “¿qué sentiría un Superthing si perdiera a su rival...? Esa idea nos llevó al corazón del relato: la amistad y el mensaje JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.”
Con este planteamiento, el equipo ha trabajado en llevar la imaginación hasta el límite, con divertidos e inesperados giros y un ritmo loco que atrapará a los más pequeños, en un guion firmado por Carlos Bleycher (Puerto Papel, Pocoyo), Beatriz Iso (Robotia, Kantauri), Eva Pérez Misa (Los Wawies) y Diego López (Turu, La gran aventura de los Lunnis), con la colaboración destacada de Marcel Massegú y Lucía Rodríguez, supervisores creativos de Magic Box y vinculados al proyecto desde sus orígenes.
Producida por Carlos Fernández y Laura Fernández Brites (Filmax), Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi (Tandem Films), Lina Badenes (Turanga) y Diego López, 'Superthings: La película' cuenta con la participación de RTVE, 3Cat y À Punt, con el apoyo del ICAA, el ICEC y Crea SGR. Filmax se encarga de la distribución nacional y de las ventas internacionales.
Tras el éxito de audiencias de la serie emitida en RTVE, 3Cat, À Punt y disponible en Netflix, 'Superthings: La película'llegará a loscines de toda España el próximo 23 de octubre, distribuida por Filmax.