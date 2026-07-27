'SUPERTHINGS: LA PELÍCULA' presenta su tráiler oficial...¡una gran aventura kazoom!

  • Ana Morgade y Brays Efe pondrán voz a la pareja de ladrones más desastrosa y divertida del universo SUPERTHINGS.
  • Greg Taro compone e interpreta la canción original que se presentará al final del verano.
  • 'Superthings: La película' llegará a los cines de toda España el próximo 23 de octubre
'SUPERTHINGS: La película' presenta hoy su tráiler oficialVer ahora
'SUPERTHINGS: La película' presenta hoy su tráiler oficial
RTVE.es

'SUPERTHINGS: La película', la cita cinematográfica más esperada del otoño por el público familiar, presenta hoy su tráiler oficial. Un resumen divertido y perfecto para abrir boca mientras llega la gran aventura del Kazoom:

“Mía, Kai y Finn, tres amigos de sexto de primaria, descubren por accidente un fragmento de Kazoom que fusiona Normalópolis, su gris y ordenada ciudad, con Kaboom City, el disparatado universo de los Superthings, donde los objetos cotidianos han cobrado vida convertidos en superhéroes y villanos.De la noche a la mañana, su mundo se llena de poderes, rivalidades imposibles y aventuras fuera de control. Convertidos en los Kazoom Kids, deberán enfrentarse a Mr. King, un villano decidido a hacerse con el poder del Kazoom. Para detenerlo, tendrán que confiar en su amistad, su ingenio y su valentía… y descubrir que, juntos, son mucho más fuertes.” 

Póster oficial de 'Superthings. La película'

Póster oficial de 'Superthings. La película'

Tras conquistar a millones de niños con sus coleccionables, juguetes y la serie de televisión, los Superthings dan el salto definitivo a la gran pantalla en una gran aventura de animación repleta de acción, humor y amistad, dirigida por Víctor Monigote. 

La película contará con las voces de la actriz, humorista y presentadora Ana Morgade y el actor Brays Efe, que darán vida a Coin Coin, un Superthing con forma de monedero y Lockdown, una caja fuerte convertida en Superthing, una peculiar pareja que se presenta como «los mayores ladrones del universo». Ambiciosos, fanfarrones y convencidos de su brillantez, recorren la película en un sidecar protagonizando un divertido dúo cómico cuyas continuas discusiones, torpezas y pequeños fracasos darán lugar a algunas de las situaciones más disparatadas de la historia.

Fotograma de 'Superthings. La película'

Fotograma de 'Superthings. La película'

La guinda la pondrá “BRILLAMOS”, la canción oficial de la película que será interpretada por Greg Taro, y que conoceremos al final del verano. Greg Taro, que acumula +60 millones de escuchas con 'Éxotica' y ha sido concursante de Benidorm Fest 2026, ha preparado para la ocasión un tema “brillante”, con un ritmo pegadizo y bailable y una letra que recoge el espíritu del universo Superthings: “…Nunca vamos a parar… BRILLAMOS… JUNTOS SOMOS UNA FUERZA, héroes de la ciudad…”.

'SUPERTHINGS: La película' llegará exclusivamente a los cines el próximo 23 de octubre y que sin duda será uno de los grandes acontecimientos familiares del otoño.

'Superthings: La película'

La película traslada al cine toda la energía, el humor y la creatividad que han convertido a los Superthings en un referente infantil y nos promete una aventura de gran escala, en la que objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos protagonizan un universo lleno de imaginación y diversión donde cualquier cosa puede suceder.

Producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, la película forma parte de una de las mayores apuestas en el campo de la animación española en torno a una IP infantil, un proyecto audiovisual que arrancó con la serie de televisión, en emisión en más de veinte países como España, Francia, Italia y Alemania, entre otros, y que ahora se amplía con la película, llevando a la gran pantalla el universo Superthings creado por MagicBox.

'Superthings: La película' tiene el sello creativo de Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por “La gallina turuleca” y nominado al Goya a Mejor Dirección Artística por la película “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”. Considerado una de las figuras más reconocidas de la animación española, Monigote aporta al proyecto una visión visual y narrativa única.

“Cuando conocí el proyecto Superthings, me atrapó al instante su mitología y su creatividad sin límites. Como alguien que siempre ha vivido entre dibujos e imaginación, me fascinó la posibilidad de dar vida a estos personajes: diseños infinitos, personalidades extremas y un potencial enorme para el humor visual.” – afirma el director.

Superthings, un mensaje poderoso

Los Superthings nacen en parejas, con personalidades tan exageradas y cómicas que parecen sacadas de una telenovela de superhéroes. Sus enfrentamientos se convierten en divertidas competiciones llenas de ingenio y destreza… pero más allá de la acción y la aventura, 'Superthings: La película' incorpora una idea universal sobre la amistad, la cooperación y la importancia de trabajar juntos.

Fotograma de 'Superthings. La película'

Fotograma de 'Superthings. La película'

Víctor Monigote vio claro ese mensaje: “Inspirados en el Yin y el Yang, entendimos que, en el universo Superthings, héroes y villanos no solo se enfrentan: se necesitan”, afirma. Y añade: “¿qué sentiría un Superthing si perdiera a su rival...? Esa idea nos llevó al corazón del relato: la amistad y el mensaje JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.”

Con este planteamiento, el equipo ha trabajado en llevar la imaginación hasta el límite, con divertidos e inesperados giros y un ritmo loco que atrapará a los más pequeños, en un guion firmado por Carlos Bleycher (Puerto Papel, Pocoyo), Beatriz Iso (Robotia, Kantauri), Eva Pérez Misa (Los Wawies) y Diego López (Turu, La gran aventura de los Lunnis), con la colaboración destacada de Marcel Massegú y Lucía Rodríguez, supervisores creativos de Magic Box y vinculados al proyecto desde sus orígenes.

Producida por Carlos Fernández y Laura Fernández Brites (Filmax), Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi (Tandem Films), Lina Badenes (Turanga) y Diego López, 'Superthings: La película' cuenta con la participación de RTVE, 3Cat y À Punt, con el apoyo del ICAA, el ICEC y Crea SGR. Filmax se encarga de la distribución nacional y de las ventas internacionales.

Tras el éxito de audiencias de la serie emitida en RTVE, 3Cat, À Punt y disponible en Netflix, 'Superthings: La película'llegará a loscines de toda España el próximo 23 de octubre, distribuida por Filmax.