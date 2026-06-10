Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, a 'Aquí parlem'
- Com a responsable dels afers religiosos de la Generalitat, Lluís Falgàs li demanarà pel vessant polític de la visita del papa
- Dissabte, 13 de juny, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs convida el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, responsable de gestionar els afers religiosos de la Generalitat. Falgàs li demanarà pel vessant polític de la visita del papa Lleó XIV a Espanya i en especial pel seu pas per Catalunya: quan ha costat el viatge, qui ho paga i l'ús del català en els seus parlaments. També, repassaran el discurs del pontífex al Congrés, on ha parlat d'immigració, avortament, eutanàsia i rearmament i ha demanat diàleg i respecte a la cambra baixa.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en la tramitació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026, que han superat els debats de totalitat en les comissions legislatives, i s'aprovaran al juliol. El programa també parlarà de la defensa al Congrés, dels diputats Sara Jaurrieta (PSC-Units), Jordi Fàbrega (Junts) i Juli Fernàndez (ERC), de la proposició de llei per escurçar els processos judicials en casos d'eutanàsia.