RNE entrega los premios del VI Concurso de Podcast Escolar en una gala que se podrá seguir en directo por Radio 5

Radio Nacional de España celebrará el próximo lunes 15 de junio, a las 11:00 horas, la gala de entrega de premios del VI Concurso de Podcast Escolar de RNE y Elocuencias, una cita que tendrá lugar en la Casa de la Radio, en Prado del Rey, y que será emitida en directo por Radio 5 Todo Noticias.

La ceremonia, presentada por Paula Aller, reunirá a los centros educativos ganadores de esta sexta edición del certamen, que recibirán un trofeo en reconocimiento a sus trabajos. La gala contará, además, con una actuación del pianista Darío Meta, colaborador habitual de Radio Clásica y del programa Clásicos Populares de RNE.

El VI Concurso de Podcast Escolar de RNE, organizado en colaboración con la plataforma Elocuencias, ha recibido más de 550 candidaturas procedentes de centros de toda España. La iniciativa reconoce el talento, la creatividad y el trabajo en equipo del alumnado, y promueve el uso de la radio como herramienta educativa y de expresión sonora en las aulas.

Los ganadores En la categoría 1, dirigida a alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria, el premio ha sido para el CPI Poeta Uxío Novoneyra de O Courel, en Lugo, por el podcast ‘El regreso de Radio Locuela’. En la categoría 2, correspondiente a 4º, 5º y 6º de Primaria, el trabajo ganador ha sido ‘Operación Corullón’, del CRA Jimena Muñiz, de Corullón, en León. La categoría 3, para los tres primeros cursos de ESO, ha distinguido el podcast ‘Desenmascarando el filtro’, del CEIP Toral de los Vados, en León. En la categoría 4, destinada a alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y FP, el galardón ha recaído en ‘Las meninas’. Un reels muy real, del IES Calderón de la Barca, de Gijón. Además, en esta edición el jurado ha otorgado un premio de Educación Especial al podcast ‘Discapacidad emocional’, del IES San Juan de la Cruz, de Caravaca de la Cruz, en Murcia.